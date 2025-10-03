Киев предлага на САЩ инфраструктурата си за доставки на гориво за Европа

Киев предлага на Вашингтон използването на украински тръбопроводи, нефтени и газови хранилища, за да снабдява европейските страни с енергийни ресурси, произведени в Украйна по сделката за минерали, както и внесени такива от САЩ. Това заяви украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук.
„Имаме много, много добра газова и нефтена инфраструктура. САЩ и други международни партньори биха могли да използват тази инфраструктура, за да гарантират енергийната сигурност на Европа“, цитира думите ѝ New York Post.
Киев предлага да доставя енергийни ресурси, произведени в Украйна, на европейски страни въз основа на споразуменията, посочени в сделката за минерали със САЩ. Печалбите в този случай ще бъдат разделени 50/50.
На 30 април САЩ и Украйна подписаха споразумение за минерали. Парламентът го ратифицира на 8 май. Споразумението, наред с други неща, създаде двустранен инвестиционен фонд, в който Киев ще внася 50% от всички приходи от нови ренти и нови лицензи за добив на минерали в нови райони. На 17 септември САЩ направиха първата вноска от 75 млн. USD във фонда. Според украинския премиер Юлия Свириденко, Киев скоро ще внесе подобна сума.
Много медии и членове на Върховната рада първоначално изразиха недоволство от условията на споразумението, отбелязвайки, че документът означава, че Киев ще загуби част от икономическия си суверенитет и не включва гаранциите за сигурност, които бяха толкова обсъждани в кабинета на Володимир Зеленски. Освен това парламентаристите бяха възмутени, че на Радата не са представени два допълнителни документа, споменати в текста на основното споразумение.
1 А горивото
Коментиран от #3
10:47 03.10.2025
2 Мислещ
10:47 03.10.2025
3 Трол
До коментар #1 от "А горивото":В Черно море има нефт и газ, ако влязат в ЕС, ще има инвестиции и ще го разработят.
Коментиран от #7, #8
10:48 03.10.2025
4 БлуΔницата УкраИна
А сега са останали 1/2 х0х0ляки
и изпепелена земя и всичко заради интересите на англосЪксонските п@р@зити 😁
10:50 03.10.2025
5 китайски балон
Така, си е по-лесно отколкото да обикаля половината свят, спестените разходи, ще са допълнителна печалба за краварите! Така де войната си е война, но бизнеса си е бизнес!
Коментиран от #14
10:51 03.10.2025
6 Урсуланчо
какво ще остане от уКраИнската баница ?
Коментиран от #9
10:51 03.10.2025
7 Баламата
До коментар #3 от "Трол":То ако беше така ,досега да сме номер 1 в Европа ,а не последни
10:52 03.10.2025
8 Временното явление ЕС
До коментар #3 от "Трол":Ама тя уКраИна скоро няма да има
излаз на море.
Кво правим ?😁
10:56 03.10.2025
9 Верно ли
До коментар #6 от "Урсуланчо":За тях газ на двойна, тройна цена! И ние барабар с балъците!
Коментиран от #10
10:58 03.10.2025
10 Ми вЕрно е
До коментар #9 от "Верно ли":Газта в СоциалЛанд /Германия/
беше 50 цента преди четири години
а сега е 1–1,²⁰€ !!!
11:07 03.10.2025
11 шът аута
11:18 03.10.2025
12 Георги
11:28 03.10.2025
13 Анонимен
11:29 03.10.2025
14 456
До коментар #5 от "китайски балон":А откъде ще вземат този руски петрол? За да влеза петрол в Европа през Осрайна вариантите са два: 1. Спира СВО и Русия пуска петрол .2. Азербайджан , но те нямат тези количества. И отново евентуално Русия продава на Азербайджан и те към Осрайна и оттам към Европа 😬 Едва ли, ама знае ли човек
Коментиран от #17
11:33 03.10.2025
15 републиканец
Коментиран от #16
11:46 03.10.2025
16 456
До коментар #15 от "републиканец":Кога е станало това?
11:47 03.10.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #14 от "456":Русия не е спирала петрола за ЕсеС .
ЕсеС-рките се направиха на мАже и спряха вноса ❗
11:50 03.10.2025
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
11:51 03.10.2025
19 Мухаа ха!
11:52 03.10.2025