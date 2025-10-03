Новини
3 Октомври, 2025 10:45 626 19

Печалбите ще бъдат разделени 50/50 между САЩ и Украйна

Киев предлага на САЩ инфраструктурата си за доставки на гориво за Европа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Киев предлага на Вашингтон използването на украински тръбопроводи, нефтени и газови хранилища, за да снабдява европейските страни с енергийни ресурси, произведени в Украйна по сделката за минерали, както и внесени такива от САЩ. Това заяви украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук.

„Имаме много, много добра газова и нефтена инфраструктура. САЩ и други международни партньори биха могли да използват тази инфраструктура, за да гарантират енергийната сигурност на Европа“, цитира думите ѝ New York Post.

Киев предлага да доставя енергийни ресурси, произведени в Украйна, на европейски страни въз основа на споразуменията, посочени в сделката за минерали със САЩ. Печалбите в този случай ще бъдат разделени 50/50.

На 30 април САЩ и Украйна подписаха споразумение за минерали. Парламентът го ратифицира на 8 май. Споразумението, наред с други неща, създаде двустранен инвестиционен фонд, в който Киев ще внася 50% от всички приходи от нови ренти и нови лицензи за добив на минерали в нови райони. На 17 септември САЩ направиха първата вноска от 75 млн. USD във фонда. Според украинския премиер Юлия Свириденко, Киев скоро ще внесе подобна сума.

Много медии и членове на Върховната рада първоначално изразиха недоволство от условията на споразумението, отбелязвайки, че документът означава, че Киев ще загуби част от икономическия си суверенитет и не включва гаранциите за сигурност, които бяха толкова обсъждани в кабинета на Володимир Зеленски. Освен това парламентаристите бяха възмутени, че на Радата не са представени два допълнителни документа, споменати в текста на основното споразумение.


  • 1 А горивото

    10 1 Отговор
    от къде ще е?

    Коментиран от #3

    10:47 03.10.2025

  • 2 Мислещ

    14 3 Отговор
    Жалка колония с бандери вътре. Прав е Орбан.

    10:47 03.10.2025

  • 3 Трол

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "А горивото":

    В Черно море има нефт и газ, ако влязат в ЕС, ще има инвестиции и ще го разработят.

    Коментиран от #7, #8

    10:48 03.10.2025

  • 4 БлуΔницата УкраИна

    11 1 Отговор
    1991-ва уКраИна е била с 42 милиона население, развита тежка и средна промишленост и БВП по-голямо от това на ФРГ !
    А сега са останали 1/2 х0х0ляки
    и изпепелена земя и всичко заради интересите на англосЪксонските п@р@зити 😁

    10:50 03.10.2025

  • 5 китайски балон

    8 1 Отговор
    Хаха демек тази ykpoинфраструктура, ще я пълнят директно с руски петрол, който също така директно, ще препродават на европейските лy3ъpи, като "демократичен американски" петрол😉
    Така, си е по-лесно отколкото да обикаля половината свят, спестените разходи, ще са допълнителна печалба за краварите! Така де войната си е война, но бизнеса си е бизнес!

    Коментиран от #14

    10:51 03.10.2025

  • 6 Урсуланчо

    7 1 Отговор
    А за спонсорите от временното явление ЕС
    какво ще остане от уКраИнската баница ?

    Коментиран от #9

    10:51 03.10.2025

  • 7 Баламата

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    То ако беше така ,досега да сме номер 1 в Европа ,а не последни

    10:52 03.10.2025

  • 8 Временното явление ЕС

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Ама тя уКраИна скоро няма да има
    излаз на море.
    Кво правим ?😁

    10:56 03.10.2025

  • 9 Верно ли

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Урсуланчо":

    За тях газ на двойна, тройна цена! И ние барабар с балъците!

    Коментиран от #10

    10:58 03.10.2025

  • 10 Ми вЕрно е

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Верно ли":

    Газта в СоциалЛанд /Германия/
    беше 50 цента преди четири години
    а сега е 1–1,²⁰€ !!!

    11:07 03.10.2025

  • 11 шът аута

    1 0 Отговор
    е и при други страни . а район детоима бойни действия се избягва . малайзииския самолет го свалиха с бук 11 . мислели за самолета на кремъл . ама ако искат да ходят там . рано или късно някой ще цвили .

    11:18 03.10.2025

  • 12 Георги

    2 0 Отговор
    значи Украйна ще произвежда и ще ползва собствената мрежа за доставка и накрая дели с щатите 50/50. Друго си е независима Украйна.

    11:28 03.10.2025

  • 13 Анонимен

    0 0 Отговор
    И гащите ще си свалят онези само това пакат

    11:29 03.10.2025

  • 14 456

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "китайски балон":

    А откъде ще вземат този руски петрол? За да влеза петрол в Европа през Осрайна вариантите са два: 1. Спира СВО и Русия пуска петрол .2. Азербайджан , но те нямат тези количества. И отново евентуално Русия продава на Азербайджан и те към Осрайна и оттам към Европа 😬 Едва ли, ама знае ли човек

    Коментиран от #17

    11:33 03.10.2025

  • 15 републиканец

    0 0 Отговор
    Тръмп е изгонил Урсулица от Белия дом! Хахахаха!

    Коментиран от #16

    11:46 03.10.2025

  • 16 456

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "републиканец":

    Кога е станало това?

    11:47 03.10.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "456":

    Русия не е спирала петрола за ЕсеС .
    ЕсеС-рките се направиха на мАже и спряха вноса ❗

    11:50 03.10.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Кви тръби дава У...йна, нали бяха на БайПън ‼️

    11:51 03.10.2025

  • 19 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    Егати димната завеса.Просто отворете картата на Незалежная,и газопреносната и мрежа.Откъде газ,и евентуално петрол? От смуглянка- молдованка Санду,или мамалигите? Единствен вариант е от шляхтата,техния терминал за втечнен газ в Свиничъе",за изграждането на който хвърлиха милиарди долари,( още при бидоня)с цел,да се превърнат във незаобиколим фактор за централна Европа,в газовите доставки.Но в момента, използват едва 8-10 процента от мощностите му.От трети страни просто е невъзможно.Акушерката , включително и ние,ще доставяме щатска шиста,на двойни цени,без мрънкане и в стойка Йес сър.Азерите също са в пълна зависимост,от руската газопреносна инфраструктура.А нямат и капацитет,като количество.Максимума им е 12-14 млрд кубометра,от който половината задължително отива за вътрешен пазар.Доналд и Путин,ще си завъртят огромния гешефт,а останалите ще купуват и мълчат.Незалежная постепенно ще се превърне в транзитна и ресурсна територия.Без морски излаз,защото Одеса ще бъде върната към РФ ,с цената на всичко.Което означава,че и по море ще бъде изолирана.

    11:52 03.10.2025