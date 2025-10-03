Киев предлага на САЩ инфраструктурата си за доставки на гориво за Европа

Киев предлага на Вашингтон използването на украински тръбопроводи, нефтени и газови хранилища, за да снабдява европейските страни с енергийни ресурси, произведени в Украйна по сделката за минерали, както и внесени такива от САЩ. Това заяви украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук.

„Имаме много, много добра газова и нефтена инфраструктура. САЩ и други международни партньори биха могли да използват тази инфраструктура, за да гарантират енергийната сигурност на Европа“, цитира думите ѝ New York Post.

Киев предлага да доставя енергийни ресурси, произведени в Украйна, на европейски страни въз основа на споразуменията, посочени в сделката за минерали със САЩ. Печалбите в този случай ще бъдат разделени 50/50.

На 30 април САЩ и Украйна подписаха споразумение за минерали. Парламентът го ратифицира на 8 май. Споразумението, наред с други неща, създаде двустранен инвестиционен фонд, в който Киев ще внася 50% от всички приходи от нови ренти и нови лицензи за добив на минерали в нови райони. На 17 септември САЩ направиха първата вноска от 75 млн. USD във фонда. Според украинския премиер Юлия Свириденко, Киев скоро ще внесе подобна сума.

Много медии и членове на Върховната рада първоначално изразиха недоволство от условията на споразумението, отбелязвайки, че документът означава, че Киев ще загуби част от икономическия си суверенитет и не включва гаранциите за сигурност, които бяха толкова обсъждани в кабинета на Володимир Зеленски. Освен това парламентаристите бяха възмутени, че на Радата не са представени два допълнителни документа, споменати в текста на основното споразумение.