ШОС е "за" диверсификация на енергийните източници
  Тема: Казахстан

ШОС е "за" диверсификация на енергийните източници

3 Октомври, 2025 12:37 470 3

Усилията на организацията са насочени към разработване на иновативни технологии, насърчаване на развитието на зелена енергия, увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници и намаляване на емисиите на парникови газове

ШОС е "за" диверсификация на енергийните източници - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) се застъпва за диверсификация на енергийните носители и енергийните източници. Заместник-генералният секретар на ШОС Ахмад Саидмуродзода обяви това на пленарната сесия „Изменение на климата и устойчива енергия“ на Евразийския форум Kazenergy в Астана.

За да стимулира пазара на чиста енергия и да допринесе за глобалните усилия за постигане на въглероден неутралитет, ШОС се застъпва за формирането на чиста, нисковъглеродна, ефективна и сигурна енергийна система, както и за диверсификация на енергийните носители и енергийните източници“, каза Саидмуродзода. Организацията обсъжда „мерки за координирано развитие на вятърната енергия, слънчевата енергия, водноелектрическата енергия, ядрената енергия, биоенергията, водородната енергия и технологиите за съхранение на енергия“ като обещаващи области. Той отбеляза, че преходът към възобновяеми енергийни източници играе важна роля в енергийния ред.

Усилията на ШОС в тази област са насочени към разработване на иновативни технологии, насърчаване на развитието на зелена енергия, увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници и намаляване на емисиите на парникови газове“, обясни заместник-генералният секретар. В този контекст той определи като най-важна задача за държавите-членки на ШОС в настоящата обстановка прехода към устойчиви енергийни източници, укрепването на енергийната сигурност и стабилността на международните енергийни пазари.

Традиционните модели вече не са в състояние да осигурят енергийна стабилност и в контекста на нестабилността на международния енергиен пазар е от решаващо значение да се засили сътрудничеството за защита на енергийната инфраструктура.

„Много е важно също така да се стимулира инвестиционното сътрудничество, за да се осигури справедлив енергиен преход“, подчерта представителят на ШОС.


Казахстан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бай

    6 0 Отговор
    Машала майор Михов!
    А ние ще подсмърчаме след влака на прогреса...

    12:42 03.10.2025

  • 2 Путин към урсуланковците

    5 0 Отговор
    Не мога да ви разбера ЕС-то !
    Газ не искате, атомна енергетика не развивате,
    дърва ли ще цепите ?!
    Дървата и те са в Сибир.

    12:46 03.10.2025

  • 3 Уса

    0 0 Отговор
    Всички това говорят а никой не сади горски дървета.Вместо това нивите стават повече сякаш ще изхранваме още 2 планети.Лакомията е безгранична и вредна

    13:21 03.10.2025