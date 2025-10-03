ШОС е "за" диверсификация на енергийните източници

Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) се застъпва за диверсификация на енергийните носители и енергийните източници. Заместник-генералният секретар на ШОС Ахмад Саидмуродзода обяви това на пленарната сесия „Изменение на климата и устойчива енергия“ на Евразийския форум Kazenergy в Астана.

„За да стимулира пазара на чиста енергия и да допринесе за глобалните усилия за постигане на въглероден неутралитет, ШОС се застъпва за формирането на чиста, нисковъглеродна, ефективна и сигурна енергийна система, както и за диверсификация на енергийните носители и енергийните източници“, каза Саидмуродзода. Организацията обсъжда „мерки за координирано развитие на вятърната енергия, слънчевата енергия, водноелектрическата енергия, ядрената енергия, биоенергията, водородната енергия и технологиите за съхранение на енергия“ като обещаващи области. Той отбеляза, че преходът към възобновяеми енергийни източници играе важна роля в енергийния ред.

„Усилията на ШОС в тази област са насочени към разработване на иновативни технологии, насърчаване на развитието на зелена енергия, увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници и намаляване на емисиите на парникови газове“, обясни заместник-генералният секретар. В този контекст той определи като най-важна задача за държавите-членки на ШОС в настоящата обстановка прехода към устойчиви енергийни източници, укрепването на енергийната сигурност и стабилността на международните енергийни пазари.

Традиционните модели вече не са в състояние да осигурят енергийна стабилност и в контекста на нестабилността на международния енергиен пазар е от решаващо значение да се засили сътрудничеството за защита на енергийната инфраструктура.

„Много е важно също така да се стимулира инвестиционното сътрудничество, за да се осигури справедлив енергиен преход“, подчерта представителят на ШОС.