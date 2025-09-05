Новини
Страните от ШОС се движат към надежден световен ред

5 Септември, 2025 10:21 636 6

Един от ключовите резултати е появата на многополюсен свят и нарастващото значение на Глобалния Юг

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Споразуменията, постигнати на срещата на върха на ШОС, проведена в Тиендзин от 31 август до 1 септември, доведоха до това страните да започнат да се движат заедно към справедлив и надежден световен ред. Ето как вицепрезидентът на Международния форум на БРИКС Сукрит Шаран коментира резултатите от срещата на върха.

„Взети бяха важни решения в редица области, включително енергетика, финанси и технологии, както и други жизненоважни сектори. Този формат на сътрудничество помага за балансиране на глобалното разпределение на влиянието и проправя пътя за по-справедлив и сигурен световен ред“, каза Шаран.

Той също така отбеляза, че един от ключовите резултати е появата на многополюсен свят и нарастващото значение на Глобалния Юг.

Шаран подчерта, коментирайки неотдавнашната среща между руския президент Владимир Путин и индийския премиер Нарендра Моди, че Индия остава „истински приятел“ на Русия при всякакви обстоятелства.

„Тази среща между стратегически партньори беше изключително успешна. Индия активно подкрепя Русия през последните години, особено в трудни времена“, каза Шаран.

Срещата на върха на ШОС се проведе в Тиендзин от 31 август до 1 септември. На нея присъстваха лидерите на над 20 държави и представители на 10 международни организации. След срещата на върха бяха подписани 15 нови документа за сътрудничество.


  • 1 Войната в Украйна ще спре, когато каже

    1 9 Отговор
    най-големия печеливш от нея, китай. Диктатора Си Дзин се опитва от десетилетие да налага нов световен ред на тотално подчинение на хората по света

    10:24 05.09.2025

  • 2 Щом

    2 6 Отговор
    Руснаците са замесени ,нищо хубаво не го чака ШОС

    10:28 05.09.2025

  • 3 Копейко

    1 5 Отговор
    На нас тьотя ни каза да учим китайски ,руснаците вече го учили

    10:30 05.09.2025

  • 4 Полковник

    2 0 Отговор
    Европеиския Съюз се превръща във военен и това ще донесе на населението високи данъци и нисък стандарт на живот.САЩ чакат да дават заеми и да печелият .

    Коментиран от #6

    10:38 05.09.2025

  • 5 Тотален ад

    2 0 Отговор
    Всичко става полиция,абсолютен ад като лудите в Германия,контролират всички хора в страната!
    Тези имат 100 вида цивилни полиции!

    10:38 05.09.2025

  • 6 ГЕСТАПО пасти да яде

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Полковник":

    В ЕС вече е мизерия,дори в Швейцария Базел се чувства мизерията и контрола над хората!

    10:41 05.09.2025