Споразуменията, постигнати на срещата на върха на ШОС, проведена в Тиендзин от 31 август до 1 септември, доведоха до това страните да започнат да се движат заедно към справедлив и надежден световен ред. Ето как вицепрезидентът на Международния форум на БРИКС Сукрит Шаран коментира резултатите от срещата на върха.

„Взети бяха важни решения в редица области, включително енергетика, финанси и технологии, както и други жизненоважни сектори. Този формат на сътрудничество помага за балансиране на глобалното разпределение на влиянието и проправя пътя за по-справедлив и сигурен световен ред“, каза Шаран.

Той също така отбеляза, че един от ключовите резултати е появата на многополюсен свят и нарастващото значение на Глобалния Юг.

Шаран подчерта, коментирайки неотдавнашната среща между руския президент Владимир Путин и индийския премиер Нарендра Моди, че Индия остава „истински приятел“ на Русия при всякакви обстоятелства.

„Тази среща между стратегически партньори беше изключително успешна. Индия активно подкрепя Русия през последните години, особено в трудни времена“, каза Шаран.

Срещата на върха на ШОС се проведе в Тиендзин от 31 август до 1 септември. На нея присъстваха лидерите на над 20 държави и представители на 10 международни организации. След срещата на върха бяха подписани 15 нови документа за сътрудничество.