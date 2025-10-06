Европа ще възобнови частично вноса на руски енергийни ресурси

Европейските страни няма да могат напълно да се откажат от руските енергийни ресурси и ще възобновят частично доставките в бъдеще, прогнозира Дейв Ернсбергер, съпредседател на S&P Global Commodity Insights.
„Мисля, че винаги ще има естествено търсене на руски петрол и газ в Западна Европа. Това търсене се определя от пазара. В крайна сметка вярвам, че ще дойде момент, в който доставките ще се възобновят, макар и вероятно не в предишните обеми, тъй като е настъпила известна структурна промяна, която може да се окаже дългосрочна“, каза американският анализатор в кулоарите на международната конференция „Energy Markets Forum“, която се проведе във Фуджейра.
Според него, ако доставките бъдат напълно прекъснати, европейските страни ще бъдат принудени да купуват петрол и втечнен природен газ на завишени цени. „Алтернативни източници на доставки, които могат да заменят руската енергия, се намират в Съединените щати и Близкия изток – много по-далеч от Европа, отколкото Русия. Освен това, американските и близкоизточните енергийни доставки се транспортират с танкери, които са по-скъпи и по-податливи на прекъсвания от тръбопроводите“, отбеляза той.
Ернсбергер смята, че постепенният преход от руската енергия в Европа е обусловен не само от избухването на военни действия в Украйна, но и от признаването на необходимостта от диверсификация на източниците на доставки след събитията от 2021 г. По това време европейските страни се сблъскаха с криза на фона на ниски запаси в подземните газови хранилища след рекордно зимно изтегляне на гориво, както и недостиг на енергия в резултат на намаляващото производство на вятърна енергия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
САНКЦИОНИРАЩИТЕ
се молят на
САНКЦИОНИРАНИТЕ
🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #7
11:53 06.10.2025
2 Виновниците
11:56 06.10.2025
3 Евро джендърмените
11:57 06.10.2025
4 Хохо Бохо
11:58 06.10.2025
5 Чорбара
11:59 06.10.2025
6 Петрол за вас има
12:01 06.10.2025
7 То всъщност санкционираните сме ние
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Защото се отказахме от всичко, от АЕЦ Белене, от Южен Поток, от руския нефт, сега ще се откажем от руския газ т.е. ще купуваме швейцарски газ от руски находища и ще го плащаме през посредници на двойна цена и вместо да произвеждаме салам ще произвеждаме барут и снаряди, а ще ядем на някому дедовия и ще го плащаме в евро.
12:01 06.10.2025
8 Хахахаха😂😂😂😂
12:04 06.10.2025
9 Ало Европата какво става?
12:05 06.10.2025
10 Тредстоун
Коментиран от #20
12:06 06.10.2025
11 Ъъъъъъъъъъ
Ще им се наложи. Газ за Европа вече няма!
12:11 06.10.2025
12 Мдаа
Коментиран от #19
12:19 06.10.2025
13 Пецо
Коментиран от #18
12:19 06.10.2025
14 Мажете филиите тънко
12:29 06.10.2025
15 И така....
ЕС започна да загрява на къде отиват нещата.....
12:29 06.10.2025
16 Колю мишеморката
12:39 06.10.2025
17 Следовател Стъпков
12:42 06.10.2025
18 Колю мишеморката
До коментар #13 от "Пецо":Сега те ще дyxaт
12:44 06.10.2025
19 име
До коментар #12 от "Мдаа":Какво са завоювали, бе козяк? 8 години чакаха киевската хунта и спосорите и да си спазят думата и да спрат да бомбандират украинците с руски корени в Донбас. Накрая на донбасци им писна, направиха си леферендум и РФ ги прие в състава. Сега предстои референдум в Одеса. Да би мирно седял бандерата, нямаше сега да е под земята.
12:59 06.10.2025
20 име
До коментар #10 от "Тредстоун":ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ, геймчейнджъри поне пред два месеца, преговори от позицията на силата, перемоги поне две дето тревите им пречели, справедлив мир, забрана на удари и накрая резултата се вижда, руснаците качени на магарета, бъхтят с лопати моделрно оборудваните бандери.
13:02 06.10.2025
21 сега Русия
без руски енергийни ресурси
за дълго време
ако могат да си го позволят
така тез ес мишоци ще се окажат между чука и наковалнята на народния гняв
когато няма достатъчно и се вдигнат цените
13:04 06.10.2025