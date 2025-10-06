Европа ще възобнови частично вноса на руски енергийни ресурси

Европейските страни няма да могат напълно да се откажат от руските енергийни ресурси и ще възобновят частично доставките в бъдеще, прогнозира Дейв Ернсбергер, съпредседател на S&P Global Commodity Insights.

„Мисля, че винаги ще има естествено търсене на руски петрол и газ в Западна Европа. Това търсене се определя от пазара. В крайна сметка вярвам, че ще дойде момент, в който доставките ще се възобновят, макар и вероятно не в предишните обеми, тъй като е настъпила известна структурна промяна, която може да се окаже дългосрочна“, каза американският анализатор в кулоарите на международната конференция „Energy Markets Forum“, която се проведе във Фуджейра.

Според него, ако доставките бъдат напълно прекъснати, европейските страни ще бъдат принудени да купуват петрол и втечнен природен газ на завишени цени. „Алтернативни източници на доставки, които могат да заменят руската енергия, се намират в Съединените щати и Близкия изток – много по-далеч от Европа, отколкото Русия. Освен това, американските и близкоизточните енергийни доставки се транспортират с танкери, които са по-скъпи и по-податливи на прекъсвания от тръбопроводите“, отбеляза той.

Ернсбергер смята, че постепенният преход от руската енергия в Европа е обусловен не само от избухването на военни действия в Украйна, но и от признаването на необходимостта от диверсификация на източниците на доставки след събитията от 2021 г. По това време европейските страни се сблъскаха с криза на фона на ниски запаси в подземните газови хранилища след рекордно зимно изтегляне на гориво, както и недостиг на енергия в резултат на намаляващото производство на вятърна енергия.