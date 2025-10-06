Новини
Европа ще възобнови частично вноса на руски енергийни ресурси

6 Октомври, 2025 11:51 1 093 21

Това ще се случи в най-скоро време

Европа ще възобнови частично вноса на руски енергийни ресурси - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейските страни няма да могат напълно да се откажат от руските енергийни ресурси и ще възобновят частично доставките в бъдеще, прогнозира Дейв Ернсбергер, съпредседател на S&P Global Commodity Insights.

Мисля, че винаги ще има естествено търсене на руски петрол и газ в Западна Европа. Това търсене се определя от пазара. В крайна сметка вярвам, че ще дойде момент, в който доставките ще се възобновят, макар и вероятно не в предишните обеми, тъй като е настъпила известна структурна промяна, която може да се окаже дългосрочна“, каза американският анализатор в кулоарите на международната конференция „Energy Markets Forum“, която се проведе във Фуджейра.

Според него, ако доставките бъдат напълно прекъснати, европейските страни ще бъдат принудени да купуват петрол и втечнен природен газ на завишени цени. „Алтернативни източници на доставки, които могат да заменят руската енергия, се намират в Съединените щати и Близкия изток – много по-далеч от Европа, отколкото Русия. Освен това, американските и близкоизточните енергийни доставки се транспортират с танкери, които са по-скъпи и по-податливи на прекъсвания от тръбопроводите“, отбеляза той.

Ернсбергер смята, че постепенният преход от руската енергия в Европа е обусловен не само от избухването на военни действия в Украйна, но и от признаването на необходимостта от диверсификация на източниците на доставки след събитията от 2021 г. По това време европейските страни се сблъскаха с криза на фона на ниски запаси в подземните газови хранилища след рекордно зимно изтегляне на гориво, както и недостиг на енергия в резултат на намаляващото производство на вятърна енергия.


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    33 2 Отговор
    🤣🤣🤣🤣
    САНКЦИОНИРАЩИТЕ
    се молят на
    САНКЦИОНИРАНИТЕ
    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #7

    11:53 06.10.2025

  • 2 Виновниците

    22 0 Отговор
    за това лутане и въртележка да се поканят и да напуснат ЕК.

    11:56 06.10.2025

  • 3 Евро джендърмените

    24 1 Отговор
    започнаха да обръщат лопатата.Ако съм на Путин ще им покажа среден.Взимайте си от украйната.

    11:57 06.10.2025

  • 4 Хохо Бохо

    27 1 Отговор
    Сбогом Фазпром а? Смели сме ама летоска, дойде ли зимата свиваме ушите. Сега е момента Путин да наложи едно вето на износа и да приключи с нацистите от недоразумението ЕССР

    11:58 06.10.2025

  • 5 Чорбара

    20 1 Отговор
    Духачи ,усетиха кросното и дават отбой.

    11:59 06.10.2025

  • 6 Петрол за вас има

    18 0 Отговор
    с 300+% ако искате, ако не взимайте от ФАЩ

    12:01 06.10.2025

  • 7 То всъщност санкционираните сме ние

    25 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Защото се отказахме от всичко, от АЕЦ Белене, от Южен Поток, от руския нефт, сега ще се откажем от руския газ т.е. ще купуваме швейцарски газ от руски находища и ще го плащаме през посредници на двойна цена и вместо да произвеждаме салам ще произвеждаме барут и снаряди, а ще ядем на някому дедовия и ще го плащаме в евро.

    12:01 06.10.2025

  • 8 Хахахаха😂😂😂😂

    15 0 Отговор
    Много се радвам, че европейските страни подкрепят Владимир Владимирович! 😂😂😂 Нека има повече парички, по време на война са нужни! Бай Дончо пак ще се вкисне.

    12:04 06.10.2025

  • 9 Ало Европата какво става?

    15 0 Отговор
    Бабушкерата урсулска започна да отпуска контрите само по-леко да не ги запали.

    12:05 06.10.2025

  • 10 Тредстоун

    3 10 Отговор
    Ми то ще има търсене ама след украинските санкции мордор няма да има какво да изнася ....

    Коментиран от #20

    12:06 06.10.2025

  • 11 Ъъъъъъъъъъ

    13 0 Отговор
    "Европейските страни няма да могат напълно да се откажат от руските енергийни ресурси и ще възобновят частично доставките в бъдеще...."

    Ще им се наложи. Газ за Европа вече няма!

    12:11 06.10.2025

  • 12 Мдаа

    0 17 Отговор
    Никой не е искал да се отказва от руски суровини, както и каквито било други. Ф ашистка рассия обаче реши да използва суровините си като оръжие и средство да финансира завоевателните си войни. Е, защо ще им платиш за оръжието с което те искат да те убият?

    Коментиран от #19

    12:19 06.10.2025

  • 13 Пецо

    10 0 Отговор
    Да не би да усетиха на къде духа вятъра :Д

    Коментиран от #18

    12:19 06.10.2025

  • 14 Мажете филиите тънко

    5 0 Отговор
    Зимата е дърга!

    12:29 06.10.2025

  • 15 И така....

    6 0 Отговор
    "ДОБРО УТРО"
    ЕС започна да загрява на къде отиват нещата.....

    12:29 06.10.2025

  • 16 Колю мишеморката

    5 0 Отговор
    Е га ти цирка

    12:39 06.10.2025

  • 17 Следовател Стъпков

    5 0 Отговор
    Наближава времето, в което "Групата на лаещите" ще са строени в редица при Путин в Кремъл ,както бяха при Тръмп

    12:42 06.10.2025

  • 18 Колю мишеморката

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пецо":

    Сега те ще дyxaт

    12:44 06.10.2025

  • 19 име

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мдаа":

    Какво са завоювали, бе козяк? 8 години чакаха киевската хунта и спосорите и да си спазят думата и да спрат да бомбандират украинците с руски корени в Донбас. Накрая на донбасци им писна, направиха си леферендум и РФ ги прие в състава. Сега предстои референдум в Одеса. Да би мирно седял бандерата, нямаше сега да е под земята.

    12:59 06.10.2025

  • 20 име

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тредстоун":

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ, геймчейнджъри поне пред два месеца, преговори от позицията на силата, перемоги поне две дето тревите им пречели, справедлив мир, забрана на удари и накрая резултата се вижда, руснаците качени на магарета, бъхтят с лопати моделрно оборудваните бандери.

    13:02 06.10.2025

  • 21 сега Русия

    1 0 Отговор
    да им каже НЕ
    без руски енергийни ресурси
    за дълго време
    ако могат да си го позволят

    така тез ес мишоци ще се окажат между чука и наковалнята на народния гняв
    когато няма достатъчно и се вдигнат цените

    13:04 06.10.2025