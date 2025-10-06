Новини
Apple търси наследник на Тим Кук

6 Октомври, 2025 14:23

Най-вероятно това ще бъде Джон Тернус, старши вицепрезидент по хардуерно инженерство

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Джон Тернус, старши вицепрезидент по хардуерно инженерство, може да замени Тим Кук, главен изпълнителен директор на американския технологичен гигант Apple, съобщава Bloomberg.

Един от основните въпроси в Apple днес е кой ще ръководи корпорацията, ако Кук се оттегли от поста главен изпълнителен директор. Кук ще навърши 65 години през 2026 г. и той няма ясен наследник. В случай на спешност, главният оперативен директор Сабих Хан и ръководителят на отдела за търговия на дребно Дирдре О'Брайън биха могли да осигурят временно ръководство. Смята се, че позицията на главен изпълнителен директор, като част от официалния процес, ще бъде поета от Джон Тернус, старши вицепрезидент по хардуерно инженерство.

След като се оттегли от поста главен изпълнителен директор, се очаква Тим Кук да запази влиянието си в компанията, като вероятно ще заеме поста председател на борда.

Тим Кук пое поста главен изпълнителен директор на Apple през 2011 г., наследявайки основателя Стив Джобс. Под негово ръководство Apple стана първата компания в света с пазарна капитализация от 3 трилиона долара, а iPhone се превърна в един от най-успешните потребителски продукти в историята. Преди да се присъедини към Apple през 1998 г., Кук прекара 12 години в IBM и заемаше висши позиции в Intelligent Electronics и Compaq.


