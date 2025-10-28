Apple става третата компания в историята с пазарна капитализация над 4 трилиона долара

Американската корпорация Apple стана третата компания в историята с пазарна капитализация над 4 трлн. USD, според данни на Nasdaq.
В 16:43 ч. българско време акциите на компанията се повишиха с 0,33%, достигайки 269,71 USD за акция. Пазарната капитализация на Apple беше 4,001 трлн. USD.
Apple стана третата компания в света, след Nvidia и Microsoft, чиято пазарна капитализация достигна тази граница.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С индииски телефончета
21:26 28.10.2025
2 Яшар
21:29 28.10.2025
3 Сталин
21:32 28.10.2025
4 бай Даньо
22:07 28.10.2025
5 Сатана Z
22:19 28.10.2025