Новини
Бизнес »
Apple става третата компания в историята с пазарна капитализация над 4 трилиона долара

Apple става третата компания в историята с пазарна капитализация над 4 трилиона долара

28 Октомври, 2025 21:25 522 5

  • apple-
  • акции-
  • цена-
  • капитализация-
  • връх

Цената на една акция достигна близо 270 долара

Apple става третата компания в историята с пазарна капитализация над 4 трилиона долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската корпорация Apple стана третата компания в историята с пазарна капитализация над 4 трлн. USD, според данни на Nasdaq.

В 16:43 ч. българско време акциите на компанията се повишиха с 0,33%, достигайки 269,71 USD за акция. Пазарната капитализация на Apple беше 4,001 трлн. USD.

Apple стана третата компания в света, след Nvidia и Microsoft, чиято пазарна капитализация достигна тази граница.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С индииски телефончета

    7 1 Отговор
    А ние и домати вече внасяме!

    21:26 28.10.2025

  • 2 Яшар

    7 1 Отговор
    И какво трябва да направим ние обикновените ..да се впечатлим, да припаднем, да се възхищаваме ..?

    21:29 28.10.2025

  • 3 Сталин

    9 2 Отговор
    Акции - пари на хартия в казиното на талмудистите

    21:32 28.10.2025

  • 4 бай Даньо

    4 0 Отговор
    Страшен балон целия сток пазар, скоро ще бъде забавно.

    22:07 28.10.2025

  • 5 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Скоро и българите ще станат до един милионери.

    22:19 28.10.2025