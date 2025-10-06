Турция цели да укрепи енергийната си сигурност в дългосрочен план - 20-30 години

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че споразумението, подписано със САЩ за мирна ядрена енергия, предвижда сътрудничество в разработването на нови реакторни технологии, включително малки модулни реактори.
„Меморандумът за стратегическо гражданско ядрено сътрудничество, подписан със САЩ, е споразумение за сътрудничество в областта на мирната ядрена енергия. Той предвижда разработването на нови поколения технологии, като например усъвършенствани реакторни технологии и малки модулни реактори. Ще използваме ядрената енергия не само за производство на електроенергия, но и в области като медицина, селско стопанство, научноизследователска и развойна дейност и промишлено отопление.“ „Стремим се да укрепим енергийната си сигурност в дългосрочен план, 20-30 години, без да пренебрегваме нито една област“, каза Ердоган, говорейки на форум за енергийна ефективност в Истанбул.
Според президента ръководството „се стреми да изведе Турция на ново ниво в областта на ядрената енергетика“. „В момента в 31 страни работят 416 ядрени реактора, които генерират приблизително 9% от световното електричество. Общо 63 реактора са в процес на изграждане в 15 страни, включително Турция“, добави Ердоган.
1 Ердоган
15:26 06.10.2025
2 Е нормално
15:28 06.10.2025
3 Накрая ще си върне и Рускините
15:29 06.10.2025
4 Даа!
Коментиран от #6, #7
15:31 06.10.2025
5 Хипотетично
15:46 06.10.2025
6 Определено
До коментар #4 от "Даа!":Да де ама ни спряха първо 3-ти и 4-ти ядрен реактор в Козлодуй, като условие за приемане в ЕС, та и Белене да построим и спрем, щтото е руска технология и сега е агресор... и пр...
15:50 06.10.2025
7 Трупала държавата стотици милиони
До коментар #4 от "Даа!":Затова стояхме на режим и на купони....
16:15 06.10.2025
