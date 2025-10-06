Новини
Турция цели да укрепи енергийната си сигурност в дългосрочен план - 20-30 години

6 Октомври, 2025 14:53, обновена 6 Октомври, 2025 17:55 1 052 8

Ердоган: Споразумението за мирна ядрена енергия със САЩ отчита разработването на нови технологии

Турция цели да укрепи енергийната си сигурност в дългосрочен план - 20-30 години - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че споразумението, подписано със САЩ за мирна ядрена енергия, предвижда сътрудничество в разработването на нови реакторни технологии, включително малки модулни реактори.

„Меморандумът за стратегическо гражданско ядрено сътрудничество, подписан със САЩ, е споразумение за сътрудничество в областта на мирната ядрена енергия. Той предвижда разработването на нови поколения технологии, като например усъвършенствани реакторни технологии и малки модулни реактори. Ще използваме ядрената енергия не само за производство на електроенергия, но и в области като медицина, селско стопанство, научноизследователска и развойна дейност и промишлено отопление.“ „Стремим се да укрепим енергийната си сигурност в дългосрочен план, 20-30 години, без да пренебрегваме нито една област“, каза Ердоган, говорейки на форум за енергийна ефективност в Истанбул.

Според президента ръководството „се стреми да изведе Турция на ново ниво в областта на ядрената енергетика“. „В момента в 31 страни работят 416 ядрени реактора, които генерират приблизително 9% от световното електричество. Общо 63 реактора са в процес на изграждане в 15 страни, включително Турция“, добави Ердоган.


  • 1 Ердоган

    2 3 Отговор
    Ще се Оттърве от Руснаците защото иска да е с нормалните

    15:26 06.10.2025

  • 2 Е нормално

    2 3 Отговор
    Никой не иска да е със Сериен лъжец и убиец и психясало бункерно Джудже

    15:28 06.10.2025

  • 3 Накрая ще си върне и Рускините

    2 2 Отговор
    Обратно в Русия че масово са болни от спин и заразяват Турците

    15:29 06.10.2025

  • 4 Даа!

    3 2 Отговор
    До 1988 г, България експортираше ел.енергия ( в най големи обеми ) към комшиите.Това беше и причината, за режим на тока,който днес мнозина използват като недостатък на тогавашната ни икономика.А истината е съвсем различна.Държавата трупаше стотици милиони в твърда валута - долари.Валута,с която да стартира цялостно изграждане на АЕЦ Белене - до ключ.Да,имаше неудобства,но в името на стратегическа цел- Пълна енергийна независимост за десетилетия напред.Без никакво външно кредитиране,заеми , включително на 100% изплащане на турбини и блокове към СССР.Ако не беше се случил" Демократичният преход" , само с разлика от пет години,още от 1993 г,щяхме да експлоатираме две АЕЦ- с общ брой 8 реактора,от който два хилядника( ръждясващи и днес в Белене) .Истински енергиен хъб на Балканския полуостров.А турци ,сърби,румънци,щяха да купуват от нас,ел.енергия.Която щеше да им бъде по изгодно като цена,от строеж на АEЦ.В недалечното бъдеще,ние ще купуваме ток от Турция.Но станахме Независими! Де факто,от нас нищо и никой няма да зависи.Нито от ток,нито от газ,нито от преработка на петрол и производство на горива.

    Коментиран от #6, #7

    15:31 06.10.2025

  • 5 Хипотетично

    1 1 Отговор
    За 13 години напред чрез сделката с Боташ е осигурена , без опция за прекратяване на договора.

    15:46 06.10.2025

  • 6 Определено

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Даа!":

    Да де ама ни спряха първо 3-ти и 4-ти ядрен реактор в Козлодуй, като условие за приемане в ЕС, та и Белене да построим и спрем, щтото е руска технология и сега е агресор... и пр...

    15:50 06.10.2025

  • 7 Трупала държавата стотици милиони

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Даа!":

    Затова стояхме на режим и на купони....

    16:15 06.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.