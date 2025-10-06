Новини
Русия започва да отглежда банани

6 Октомври, 2025 16:55 718 24

Строи първата си бананова оранжерия

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия започва строителството на първата си бананова оранжерия. В Руската федерация можете да отглеждате всичко. Това обяви руският министър на земеделието Оксана Лут на основната стратегическа сесия на форума „Биопром“.

„Нашата бананова тенденция започна точно тук миналата година. Сега започваме строителството на първата ни бананова оранжерия“, каза тя.

Министърът каза, че човек, който отглежда различни растения, наскоро се е свързал с Министерството на земеделието. „Вземете ми разсад от червено киви.“ Червено киви, но никога преди не е отглеждано у нас.“ „Сега може да изглежда нелепо, но обективно можем да отглеждаме всичко“, отбеляза Лут.

През ноември 2024 г. Лут съобщи, че руското Министерство на земеделието обмисля отглеждането на банани, следвайки примера на Казахстан, и не изключва подобна възможност в бъдеще. През юли тази година руското правителство включи бананите в списъка на селскостопанските продукти на страната.


Русия
  • 1 Емили с Тротинетката

    1 0 Отговор
    Аз си купувам краставици.

    16:56 06.10.2025

  • 2 Сила

    9 4 Отговор
    Аааааа, най после !!! Поредната бананова република ....разкриха се !!!

    16:57 06.10.2025

  • 3 Боби

    9 8 Отговор
    Ми, бананова република. Какво да отглежда?

    Коментиран от #9

    16:58 06.10.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 0 Отговор
    Ще внасяме банани,маймуни си имаме достатъчно.

    16:58 06.10.2025

  • 5 Тити

    7 4 Отговор
    И без това са бананова кочина сега вече е сигурно на 100 процента.

    16:58 06.10.2025

  • 6 Хипотетично

    6 4 Отговор
    Все с такава политика на ръководството , без съмнение, Русия ще стане бананова република.

    16:59 06.10.2025

  • 7 Саша Грей

    6 3 Отговор
    Защо ще ги отглеждате? Копайте, все отнякъде ще изскочи някое находище на банани.

    16:59 06.10.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 4 Отговор
    аре ,почна се..наСЕСЕРЕто така отклоняваше реки и пресушаваше морета , много напред стигна

    Коментиран от #12

    17:00 06.10.2025

  • 9 банани за маймуни като теб

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Боби":

    все пак трябва да папкаш ама какви ще са кожени или нормални банани ще разбрем

    17:01 06.10.2025

  • 10 Дориана

    3 3 Отговор
    Да, така е . В Русия климата се затопля и ще бъде приятно за живеене по отношение на климата.

    Коментиран от #15

    17:01 06.10.2025

  • 11 РФ е един огромен КЕН eф !

    10 3 Отговор
    Opkите от московските блата са най-силни в започването не нещо, нещо нечувано, извънземно, безаналогово ... 🤣🤣🤣

    А пирони могат ли да си произвеждат вече ?

    Коментиран от #14

    17:01 06.10.2025

  • 12 ти банани най много обичаш

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    с саша си делите имате си два африкански банан в вас и си правите група

    17:02 06.10.2025

  • 13 Мъжете

    5 0 Отговор
    са на война .

    17:03 06.10.2025

  • 14 не си отваряй устата

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    че смърди на wc не външно а от стомаха ти мирише на

    Коментиран от #16

    17:04 06.10.2025

  • 15 Tётя Мyтpaфановна

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Всичко и е топ на РФ - климат, икономика, жизнен стандарт, демокрация, свобода на словото, сигурност ... и не мога да разбера защо нито един русофил не иска да се възползва от поканата на другаря Путин ?
    Истинска мистерия ?!!?

    17:04 06.10.2025

  • 16 Клета неграмотна копейка 🤪

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "не си отваряй устата":

    По е вероятно да си се HaCpaл. Няма как през интернет да усетиш дъха му. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #21

    17:06 06.10.2025

  • 17 Даа...

    6 0 Отговор
    Тъкмо да има какво да ядат мakaците .

    17:07 06.10.2025

  • 18 Дервишоглу

    1 2 Отговор
    Скоро четох още по голяма глупост, как един бъл(х)ар отгледал домат, ха, ха ,ха...

    17:09 06.10.2025

  • 19 ...

    1 0 Отговор
    Едва ли е толкова сложно да ги произведеш в парника, въпросът е в смисъла-колко ще струват и как да спреш по-евтиния внос ?

    17:13 06.10.2025

  • 20 Някой

    1 0 Отговор
    Бананите били от семейството на тревата. Просто вървиш и береш. Не както преди ни ги представяха по палми.
    Отделно имали калий ли бе и от там естествено радиоактивни. И част от други неща растящи в земята имали радиация, а други с дълбоки корени като бразилски орех ли.

    17:15 06.10.2025

  • 21 ех умнен дженди

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Клета неграмотна копейка 🤪":

    как ша ми налапаш бабана до дръжката

    17:18 06.10.2025

  • 22 Сакън да не чуят

    3 0 Отговор
    норвежците и исландците !

    17:20 06.10.2025

  • 23 дедо

    0 0 Отговор
    Русия вече ще се казва Русоквадор или Русокарагуа. Лидер в производството на сорт Имперски Банан.

    17:25 06.10.2025

  • 24 САНДОКАН

    2 0 Отговор
    Маймуните в EU пак се оредиха. Ще им ги пращат с Кинжал

    17:26 06.10.2025