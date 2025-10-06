Русия започва да отглежда банани

Русия започва строителството на първата си бананова оранжерия. В Руската федерация можете да отглеждате всичко. Това обяви руският министър на земеделието Оксана Лут на основната стратегическа сесия на форума „Биопром“.

„Нашата бананова тенденция започна точно тук миналата година. Сега започваме строителството на първата ни бананова оранжерия“, каза тя.

Министърът каза, че човек, който отглежда различни растения, наскоро се е свързал с Министерството на земеделието. „Вземете ми разсад от червено киви.“ Червено киви, но никога преди не е отглеждано у нас.“ „Сега може да изглежда нелепо, но обективно можем да отглеждаме всичко“, отбеляза Лут.

През ноември 2024 г. Лут съобщи, че руското Министерство на земеделието обмисля отглеждането на банани, следвайки примера на Казахстан, и не изключва подобна възможност в бъдеще. През юли тази година руското правителство включи бананите в списъка на селскостопанските продукти на страната.