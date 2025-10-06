ЕС ще предложи 50% тарифи върху световния внос на стомана

Европейският съюз (ЕС) се готви да предложи 50% тарифи върху световния внос на стомана, съобщи британският вестник Financial Times (FT), позовавайки се на източници в Брюксел.
„Няма друг начин да се гарантира дългосрочна защита за стоманодобивната индустрия. В противен случай ще загубим тази индустрия“, заяви неназован служител на ЕС пред изданието.
Гарет Стейс, главен изпълнителен директор на UK Steel, асоциация, която се застъпва за британските стоманодобивни компании, заяви, че потенциалните мерки на ЕС биха имали значително въздействие върху икономиката на Обединеното кралство, като се има предвид, че 80% от износа на стомана на Обединеното кралство отива за страните от ЕС. В тази връзка той призова Лондон да получи отстъпки от Брюксел, в противен случай британските производители „ще се изправят пред катастрофа“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мислещ
22:01 06.10.2025
2 Гориил
22:02 06.10.2025
3 ЕСССР
22:03 06.10.2025
4 Спецназ
пак ще им е малко- нека усетят и те прелестите от Брекзите,
стига сме се братосвали с тех- те и географски са един остров на
англосакси ИЗВЪН Европа,
освен това са пълни п.дераси и ни е.ават отсЕкъде! ФАКТ
22:06 06.10.2025
5 Факт
22:07 06.10.2025
6 Яснооо
ЕС е пълен провал.
Коментиран от #9
22:12 06.10.2025
7 Kaлпазанин
22:13 06.10.2025
8 мхм
22:14 06.10.2025
9 мхмхй
До коментар #6 от "Яснооо":свободната търговия е между страните в Европейския съюз. Как да ти го обясни човек ?
22:16 06.10.2025
10 Нищо
22:16 06.10.2025