ЕС ще предложи 50% тарифи върху световния внос на стомана

Европейският съюз (ЕС) се готви да предложи 50% тарифи върху световния внос на стомана, съобщи британският вестник Financial Times (FT), позовавайки се на източници в Брюксел.

„Няма друг начин да се гарантира дългосрочна защита за стоманодобивната индустрия. В противен случай ще загубим тази индустрия“, заяви неназован служител на ЕС пред изданието.

Гарет Стейс, главен изпълнителен директор на UK Steel, асоциация, която се застъпва за британските стоманодобивни компании, заяви, че потенциалните мерки на ЕС биха имали значително въздействие върху икономиката на Обединеното кралство, като се има предвид, че 80% от износа на стомана на Обединеното кралство отива за страните от ЕС. В тази връзка той призова Лондон да получи отстъпки от Брюксел, в противен случай британските производители „ще се изправят пред катастрофа“.