ЕС ще предложи 50% тарифи върху световния внос на стомана
  Тема: Войната на митата

ЕС ще предложи 50% тарифи върху световния внос на стомана

6 Октомври, 2025 22:00

Няма друг начин да се гарантира дългосрочна защита за стоманодобивната индустрия

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз (ЕС) се готви да предложи 50% тарифи върху световния внос на стомана, съобщи британският вестник Financial Times (FT), позовавайки се на източници в Брюксел.

Няма друг начин да се гарантира дългосрочна защита за стоманодобивната индустрия. В противен случай ще загубим тази индустрия“, заяви неназован служител на ЕС пред изданието.

Гарет Стейс, главен изпълнителен директор на UK Steel, асоциация, която се застъпва за британските стоманодобивни компании, заяви, че потенциалните мерки на ЕС биха имали значително въздействие върху икономиката на Обединеното кралство, като се има предвид, че 80% от износа на стомана на Обединеното кралство отива за страните от ЕС. В тази връзка той призова Лондон да получи отстъпки от Брюксел, в противен случай британските производители „ще се изправят пред катастрофа“.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мислещ

    3 2 Отговор
    Време е за Възраждане!

    22:01 06.10.2025

  • 2 Гориил

    4 1 Отговор
    Значи годините на консуматорски излишества в младостта ни не са били нова, щастлива реалност, към която един ден ще се върнем? Може би, поглеждайки назад, ще осъзнаем, че това е било просто мимолетен момент?

    22:02 06.10.2025

  • 3 ЕСССР

    3 1 Отговор
    Айде пак затягайте коланите, строителството, автомобилната промишленост и пр., ще поскъпнат! Да живей ЕСССР и Другарката Урсула, коато смело кара Евротитаник, към дъното, ура!

    22:03 06.10.2025

  • 4 Спецназ

    3 1 Отговор
    За англичаните колкото и голям К.Р да им набием,

    пак ще им е малко- нека усетят и те прелестите от Брекзите,
    стига сме се братосвали с тех- те и географски са един остров на
    англосакси ИЗВЪН Европа,

    освен това са пълни п.дераси и ни е.ават отсЕкъде! ФАКТ

    22:06 06.10.2025

  • 5 Факт

    3 1 Отговор
    А има ли електроенергия за стоманодобив?

    22:07 06.10.2025

  • 6 Яснооо

    1 1 Отговор
    ЕС не е конкурентноспособен и прибягва до икономически протекционизъм, издигайки стени около себе си. А какво стана със "свободната търговия"?. Разбира се, всичко това ще дойде на висока цена за потребителя.
    ЕС е пълен провал.

    Коментиран от #9

    22:12 06.10.2025

  • 7 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Те ,същите не излязоха ли от ЕС бря .и катастрофи дата тепърва предстои и за англета и за европейци

    22:13 06.10.2025

  • 8 мхм

    1 1 Отговор
    искаха брекзит, на им брекзит.

    22:14 06.10.2025

  • 9 мхмхй

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Яснооо":

    свободната търговия е между страните в Европейския съюз. Как да ти го обясни човек ?

    22:16 06.10.2025

  • 10 Нищо

    0 0 Отговор
    ново. ЕС е заченат като картел за въглища и стомана след Втората световна война. И тогава европейците не са можели да се конкурират в световен план.

    22:16 06.10.2025