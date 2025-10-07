Новини
  Тема: Войната на митата

Канада не изключва фактора "непредсказуемост" при Доналд Тръмп

7 Октомври, 2025 14:47 551 2

Отава не очаква облекчаване на тарифите след срещата Карни-Тръмп

Канада не изключва фактора "непредсказуемост" при Доналд Тръмп - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Канадските власти не очакват облекчаване на американските тарифи след срещата на премиера Марк Карни с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, но също така не са изключили „фактора на непредсказуемост“ на американския лидер, съобщи вестник National Post, позовавайки се на високопоставен източник в канадската делегация.

Според източника, това ще бъде „работна среща, предназначена да обсъди конкретни въпроси“ и в резултат на това не се очакват „пробиви или подписани споразумения“. В същото време канадската делегация не изключва фактора „непредсказуемост на Тръмп“.

Карни ще се срещне с Тръмп във Вашингтон във вторник. Ден преди това CBC, позовавайки се на източници в канадски правителствени кръгове, съобщи, че Отава очаква американските тарифи върху канадските метали да бъдат облекчени след срещата, а впоследствие и върху други стоки.

След като Отава и Вашингтон не успяха да постигнат търговско споразумение до 1 август, Тръмп издаде изпълнителна заповед, с която повиши тарифите върху определени канадски стоки, които не са обхванати от Споразумението за свободна търговия между Канада, Мексико и САЩ, от 25% на 35%. Канада се опитва безуспешно да постигне търговско споразумение със САЩ от няколко месеца. Междувременно митата върху канадската стомана и алуминий в момента са 50%.

Отава отмени някои ответни вносни мита върху редица американски стоки от 1 септември на фона на търговски дефицит, който достигна рекордно високо ниво от 19,5 милиарда канадски долара (около 14 милиарда долара) през второто тримесечие на 2025 г.


Канада
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Ей,кво нещо.

    2 0 Отговор
    Тръмп изнудва всички

    14:49 07.10.2025

  • 2 Анонимен

    0 0 Отговор
    Останалия свят да го изолира

    15:10 07.10.2025