Киев иска да увеличи вноса на газ с 30%

Украйна иска да увеличи вноса на природен газ с 30% след щети по газовата инфраструктура на страната, обяви украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук.

Аг. Reuters цитира Гринчук, която каза пред репортери в Киев, че е обсъждала допълнителен внос на газ със страните от G7. Гринчук също така заяви, че Киев обмисля и увеличаване на вноса на втечнен природен газ. Според министъра на енергетиката атаките срещу газовата инфраструктура на Украйна са причинили значителни щети на производството на газ в страната.

Руското министерство на отбраната съобщи, че в нощта на 5 октомври руските сили са нанесли масиран удар срещу предприятия от украинския военно-промишлен комплекс и украински съоръжения на газова и енергийна инфраструктура, които са поддържали тяхната работа. Руското Министерство на отбраната също съобщи за щетите по съоръженията на газовата и енергийната инфраструктура на 3 октомври. Същевременно украинската компания Нафтогаз обяви най-мащабната атака срещу инфраструктурата за производство на газ на Украйна от февруари 2022 г.