Нов рекорд за американската филмова индустрия

Приходите от бокс офиси в кината в САЩ и Канада може да надхвърлят 9 млрд. USD до края на 2025 г., достигайки нов връх от 2019 г. - последната година преди пандемията от коронавирус, съобщава CNBC, позовавайки се на анализатори.

„Приходите от началото на годината са с около 4% по-високи от миналата година и ако можем да поддържаме този добър импулс, това ще бъде най-добрата година за филмовия пазар от началото на пандемията“, отбеляза Пол Дергарабедян от Comscore.

Анализаторите на Macquarie очакват първата голяма есенна премиера да бъде „Tron: Ares“, която ще излезе по кината в Северна Америка тази седмица. След нея ще се насочат „Wicked: Forever and Ever“ и „Wicked: Forever and Ever“, както и „Zootopia 2“, за който анализаторите прогнозират, че ще генерира поне 250 млн. USD брутна печалба в САЩ и Канада. А през декември публиката може да очаква филмът с най-големи приходи за годината – „Аватар: Огън и пепел“. Предишните два филма от поредицата „Аватар“ са спечелили над 2 млрд. USD в световен мащаб.

Анализаторът Ерик Хендлър от Roth Capital Partners прогнозира, че общите приходи от боксофиса през четвъртото тримесечие ще достигнат 2,5 млрд. USD, което е със 7% повече от същия период на миналата година. До края на годината се очаква продажбите на билети да достигнат 9,1 милиарда долара, което е с 5% повече от цифрата за 2024 г., според експерта.

Хендлър смята, че приходите от боксофиса през следващата година в САЩ и Канада биха могли да бъдат дори по-високи благодарение на редица очаквани филми, включително петия филм от поредицата „Играта на играчките“, третия филм от поредицата „Миньоните“, последния филм от трилогията „Дюн“ и два филма по комикси: „Спайдърмен: Съвсем нов ден“ и „Отмъстителите: Денят на страшния съд“.

Между 2009 и 2019 г. продажбите на билети за филми в Северна Америка надхвърлиха 10 млрд. USD годишно, според BoxOfficeMojo. През 2020 г., когато киносалоните бяха затворени през по-голямата част от годината поради пандемията, приходите от боксофиса се сринаха до 2,1 милиарда долара, след което постепенно започнаха да се възстановяват.