Големи полски компании с масови съкращения

Над 77 000 работници ще бъдат съкратени през следващата година от големи полски компании, съобщи радио RMF24, позовавайки се на данни от Главното статистическо управление на страната.

Масови съкращения заплашват 156 компании, включително държавни. Тези предприятия се намират в градове като Краков, Торун, Слупск и Рибник. Посочените причини включват автоматизация, нарастващи разходи за труд и преместване на фабрики в чужбина.

Само през първото полугодие на 2025 г. работодателите в Полша са подали уведомления за около 80 000 планирани групови съкращения, като приблизително 17 000 от тях вече са реализирани, сочат данни на портала MyCompany Polska. Това представлява най-високото ниво на отчетени намерения за уволнения след пандемичната 2020 г.

Особено осезаеми са съкращенията в производствения сектор — символ на полската икономическа експанзия през последното десетилетие.

През януари т.г. GUS отчита, че само в предприятия с над 10 служители са загубени 61 000 работни места, което представлява спад от 0,9% спрямо предходната година.

„Компаниите оптимизират производството и автоматизират процеси. Инвестициите в изкуствен интелект и роботизацията водят до преструктуриране на работната сила“, коментират анализатори от Interia Biznes.

Десетки международни корпорации, базирани в Полша, обявиха съкращения или преструктуриране през последната година:

NatWest — британската банка реши да закрие своите операции в Полша, освобождавайки около 1 600 служители в края на юни 2024 г.

Aldi — в Краков компанията закри финансовия си център, оставяйки 96 души без работа.

Intel, Nokia и HP Enterprise също са намалили персонала си в полските си офиси, като част от глобални планове за оптимизация на разходите.