Сърбия и Русия сключват газов договор до края на октомври

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че очаква да сключи ново газово споразумение с Русия до края на октомври. „Надявам се, че ще сключим газово споразумение до края на този месец. Това значително би укрепило нашата позиция и, бих казал, би гарантирало известна степен на сигурност за страната ни“, каза Вучич в обръщение към нацията.

Вучич обсъди новото газово споразумение с руския лидер Владимир Путин по време на посещението си в Москва на 9 май. Тогава сръбският държавен глава заяви, че снабдяването на републиката с руски енергийни ресурси е от изключително значение за Белград и изрази надежда, че доставките ще се поддържат „при добри условия“.

По-късно Душан Баятович, директор на „Сърбиягаз“, обяви, че новото газово споразумение между Сърбия и Русия ще продължи поне три години и условията му вероятно ще бъдат благоприятни за Белград.