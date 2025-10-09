Новини
Сърбия и Русия сключват газов договор до края на октомври

9 Октомври, 2025 18:51 473 4

Вучич: Това би гарантирало известна степен на сигурност за страната ни

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че очаква да сключи ново газово споразумение с Русия до края на октомври. „Надявам се, че ще сключим газово споразумение до края на този месец. Това значително би укрепило нашата позиция и, бих казал, би гарантирало известна степен на сигурност за страната ни“, каза Вучич в обръщение към нацията.

Вучич обсъди новото газово споразумение с руския лидер Владимир Путин по време на посещението си в Москва на 9 май. Тогава сръбският държавен глава заяви, че снабдяването на републиката с руски енергийни ресурси е от изключително значение за Белград и изрази надежда, че доставките ще се поддържат „при добри условия“.

По-късно Душан Баятович, директор на „Сърбиягаз“, обяви, че новото газово споразумение между Сърбия и Русия ще продължи поне три години и условията му вероятно ще бъдат благоприятни за Белград.


Сърбия
  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    Накрая ще сключи с Боташ. Румен ще го води Вучката на мухабет.

    18:54 09.10.2025

  • 2 Бате Б. нали обеща

    4 0 Отговор
    турецкия паток на сина на Тръмп. Откъде ще мине руската газ за Вучич и Орбан? Пак ще измислят някоя мушенгия. Боташов защо си трае?

    18:55 09.10.2025

  • 3 Двама диктатора путин и вучич

    0 2 Отговор
    ще правят съюз на гърба на сърбите, далече от путин и русия трябва да бягат всички

    19:12 09.10.2025

  • 4 Baй Киро

    1 0 Отговор
    Пак ли ще удряме сърбите в гръб,сега чрез турски поток?Защото в две войни го правихме,а и на Тито се зъбихме от името на Сталин,и редовно ядем....ха да не казвам какаво,че,ще ми изтрият коментара.Тоя път обаче ми се струва,че ще ни е за последно.

    19:24 09.10.2025