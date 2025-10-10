Ситуацията с доставките на газ за Европа ще е по-лоша от 2024 година

Ситуацията с доставките на газ в Европа през 2025 г. ще бъде дори по-лоша, отколкото през 2024 г., заяви главният изпълнителен директор на „Газпром“ Алексей Милер, по време на Международния газов форум в Санкт Петербург.

„Нека ви припомня как открихме пленарната сесия миналата година. Попитахте как са нещата в Европа. Доколкото си спомням, мисля, че ви казах „лошо“. Ако днес ми зададете същия въпрос „как са нещата в Европа“, бих ви казал „още по-лошо“, каза той.

В началото на октомври „Газпром“ съобщи, че проблемът със зимната подготовка на Европа се влошава. В случай на силни или продължителни студове, доставките на газ за потребителите в региона могат да бъдат застрашени поради недостатъчен капацитет в газохранилищата (ПГХ).

Запасите от газ в европейските хранилища в края на септември са били 82,66% (с 6,98 процентни пункта по-ниско от средното за 5 години), в сравнение с 94,4% година по-рано. В края на предходния месец те са държали 91,1 милиарда кубически метра газ. Нетното инжектиране на газ (разликата между обемите на инжектиране и добив) в подземните хранилища в Европа от началото на летния сезон надхвърли 54 милиарда кубически метра, от 61 милиарда кубически метра, необходими за запълването им на 90% до следващата зима.

Търсенето на газ нарасна бързо през последните 10 години

Глобалното търсене на газ нарасна бързо през последните 10 години на фона на „войната“ срещу традиционните въглеводороди.

„Целият въпрос е, че през последните 10 години, въпреки факта, че се води истинска – смея да кажа – война срещу традиционните въглеводороди, газът, а не възобновяемите енергийни източници, нарасна най-бързо в световния енергиен баланс“, каза той.

Днес световното потребление на газ е 4,3 трилиона кубически метра, добави главният изпълнителен директор на „Газпром“. Глобалната подкрепа за възобновяемата енергия се е забавила през последните години.

До 2050 г. 80% от световния газ ще се произвежда от нови находища

До 2050 г. 80% от световния газ ще се произвежда от нови находища и тези находища се намират в Русия.

„През 2050 г., след 25 години, общото световно потребление на газ ще бъде 5,7 трилиона кубически метра. И тогава слушайте внимателно. И те казват, че от тези 5,7 трилиона кубически метра 80% от газа ще се произвежда от нови находища. Въпросът е къде са тези нови газови находища? Отговорът е в Русия“, отбеляза Милър.

Липсва алтернатива на изкуствения интелект

Днес няма алтернатива на изкуствения интелект и той изисква все повече енергия. „Дигитализацията и изкуственият интелект са неизбежни. Вече сме поели по този път и се движим по него. Строго погледнато, няма алтернатива на изкуствения интелект. И целта на нашата пленарна сесия, разбира се, не е да обсъждаме например как ще се развива изкуственият интелект, дали е необходим или не, до каква степен и т.н. Ние просто отбелязваме, че той изисква все повече и повече енергия“, каза той.

"Колкото по-мощни са центровете за данни, колкото по-мощен е изкуственият интелект, толкова повече енергия е необходима", добави Милър.

Той отбеляза също, че страните, които нямат достатъчно енергия, за да захранват своите центрове за данни, ще бъдат оставени „на заден план“. „Експертите казват, извинете, но за кратко време цялата икономическа структура, икономическата карта на света, ще се промени значително. И основният фактор ще бъде едновременното наличие на мощни центрове за данни в развитите страни, които консумират огромни количества енергия. И дори да имате технологията за производство и експлоатация на тези центрове за данни, но да нямате това огромно количество електроенергия, ще останете на ръба на историята. Това е всичко“, подчерта Милър.

Конкурентите не се доближават до Русия по отношение на газовите запаси. „Питахте каква е ролята на Русия? Тя е важна! И защо е важна? Ако говорим за газ, ние нямаме конкуренти никъде близо до нас“, каза той. Милър отбеляза, че Газпром в момента произвежда най-много газ и има най-големите газови запаси.