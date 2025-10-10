Новини
Apple и Meta са близо до уреждане на две антитръстови дела в ЕС

10 Октомври, 2025 16:41 352 1

Те са свързани със Закона за цифровите пазари

Apple и Meta са близо до уреждане на две антитръстови дела в ЕС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Технологичните корпорации Apple и Meta може да уредят две антитръстови дела в ЕС, свързани със Закона за цифровите пазари (DMA), съобщи Financial Times (FT), позовавайки се на източници.

Европейските служители са оптимисти, че Meta ще може да промени няколко разпоредби на Facebook, които няма да противоречат на DMA. Преговорите все още продължават и окончателно решение все още не е взето. Ако бъде постигнато споразумение, технологичните гиганти ще могат да избегнат европейски глоби, най-голямата от които достига 5% от средните дневни световни приходи.

Meta от своя страна потвърди, че преговорите са в ход и са „конструктивни“.

Законът на ЕС за цифровите пазари, който влезе в сила през 2023 г., установява поредица от правила и ограничения за технологичните гиганти Meta, Google и Apple, за да им се попречи да нарушават правилата за конкуренция. През последните години Европейската комисия издаде редица важни антитръстови решения и санкционира многомилиардни глоби срещу водещи американски цифрови корпорации, включително Meta, Microsoft, Google и Amazon, за нарушаване на правилата за конкуренция на ЕС на цифровия пазар, цели сектори от който ефективно се контролират от тези американски компании.


Всички държави
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 главната джамия и центъра ))))

    0 0 Отговор
    НЕ НЕ И КОЛА БЕЗ ЗАХАР

    16:47 10.10.2025