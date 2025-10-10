Европейската комисия (ЕК) обяви въвеждането на нови правила за политическата реклама в Европейския съюз от 10 октомври: цялото платено съдържание в медиите и социалните мрежи трябва да бъде обозначено като „политическа реклама“, съобщи пресслужбата на ЕК.

„От 10 октомври всяка политическа реклама трябва да бъде ясно обозначена като такава и придружена от основна информация: кой е платил за нея, колко и дали е насочена към определена аудитория“, се казва в изявлението. Това се отнася за рекламата по телевизията, печатните медии и онлайн платформите.

Новите разпоредби предлагат на властите на ЕС и „прости алгоритми за разграничаване на политическата реклама“, за да „улеснят задачата за надзор върху спазването на това изискване“.

Въпреки че глобите и другите санкции за нарушаване на тези изисквания все още не са обявени, ЕК твърди, че декларациите засега трябва да се „извършват на доброволна основа“. Същевременно Европейската комисия обеща едновременно да създаде структура от представители на държавите членки на ЕС, които ще отговарят за наблюдението на спазването на тези правила онлайн и в медиите. ЕК обяви специална конференция за споделяне на най-добри практики относно такъв надзор през 2026 г.

Европейската комисия подчертава, че не възнамерява да контролира съдържанието или да забранява политическата реклама, а само да гарантира нейната „прозрачност“. Директивата беше приета като част от обещаната „повишена прозрачност на демократичните процедури в ЕС“ и подготовката за изборите за Европейски парламент през 2029 г.