10 Октомври, 2025 17:21 517 5

Цялото платено съдържание в медиите и социалните мрежи трябва да бъде обозначено като „политическа реклама“

Нови правила за политическата реклама - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия (ЕК) обяви въвеждането на нови правила за политическата реклама в Европейския съюз от 10 октомври: цялото платено съдържание в медиите и социалните мрежи трябва да бъде обозначено като „политическа реклама“, съобщи пресслужбата на ЕК.

От 10 октомври всяка политическа реклама трябва да бъде ясно обозначена като такава и придружена от основна информация: кой е платил за нея, колко и дали е насочена към определена аудитория“, се казва в изявлението. Това се отнася за рекламата по телевизията, печатните медии и онлайн платформите.

Новите разпоредби предлагат на властите на ЕС и „прости алгоритми за разграничаване на политическата реклама“, за да „улеснят задачата за надзор върху спазването на това изискване“.

Въпреки че глобите и другите санкции за нарушаване на тези изисквания все още не са обявени, ЕК твърди, че декларациите засега трябва да се „извършват на доброволна основа“. Същевременно Европейската комисия обеща едновременно да създаде структура от представители на държавите членки на ЕС, които ще отговарят за наблюдението на спазването на тези правила онлайн и в медиите. ЕК обяви специална конференция за споделяне на най-добри практики относно такъв надзор през 2026 г.

Европейската комисия подчертава, че не възнамерява да контролира съдържанието или да забранява политическата реклама, а само да гарантира нейната „прозрачност“. Директивата беше приета като част от обещаната „повишена прозрачност на демократичните процедури в ЕС“ и подготовката за изборите за Европейски парламент през 2029 г.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 6 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пустиняк

    2 0 Отговор
    Оно тука нема кой да ти даде обяснение за едно просто гепене, они че ми са обясняват, демек, че ме лъжат, кой откъде колко краднал.

    17:29 10.10.2025

  • 2 Симеон Иванов

    0 1 Отговор
    Извинявам се на авторката - по инерция сложих ниска оценка на статията, а всъщност ниската оценка е за Европейската комисия.
    Очевидно ЕК не е чувала за свобода на словото и всячески се опитва да контролира медиите.
    Сериозно си мисля, че Европейския съюз в този си вид е огромна пречка в развитието на държавите.
    Ще се радвам хората в България да разберат, че ЕС е само машина за крадене на пари от фондове, пълнени от страните, т.е. от нас ...

    17:29 10.10.2025

  • 3 И как се доказва

    2 1 Отговор
    Че е платено съдържание в медиите и социалните мрежи появата на политолози, социолози и прочие сган да питам? То верно трябва да бъде обозначено като „политическа реклама“ но как точно ще се случи е въпроса ?

    17:32 10.10.2025

  • 4 Всич даже не са толкова прости

    3 0 Отговор
    тези „прости алгоритми за разграничаване на политическата реклама“..... Точни правила трябват и то много подробно описани

    17:34 10.10.2025

  • 5 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Евродемокрацията на урсула

    18:34 10.10.2025