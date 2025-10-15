Новини
Доларът залязва, юанът изгрява с подкрепата на злато и редкоземни метали

15 Октомври, 2025

Редкоземните метали се превръщат в новия „петрол“ за световната икономика, а Китай е техният господар

Доларът залязва, юанът изгрява с подкрепата на злато и редкоземни метали - 1
Николай Недялков Николай Недялков Автор във Fakti.bg

В света на глобалните финанси и геополитика, валутните доминации рядко са въпрос само на икономика – те се градят върху ресурси, влияние и контрол.

След като през 1971 г. САЩ прекратиха връзката между долара и златото (т.нар. „Nixon Shock“), американската валута успя да запази статута си на световна резервна единица благодарение на петродоларовата система.

През 1974 г. Вашингтон и Рияд постигат споразумение, според което целият петрол на Саудитска Арабия, а впоследствие и на държавите от ОПЕК, ще се търгува изключително в щатски долари. Това принуждава всички страни, нуждаещи се от петрол, да държат резерви в USD – гарантирайки стабилно търсене към американската валута.

Когато Ирак оспори долара

През ноември 2000 г. Ирак под ръководството на Садам Хюсеин обяви, че започва да продава петрола си в евро, в рамките на програмата „Петрол срещу храна“ на ООН. До 2003 г. страната вече бе натрупала значителни резерви в европейската валута.

Макар официалните причини за американската инвазия да бяха други, редица анализатори смятат този ход за удар по петродоларовата система – и потенциален икономически катализатор на войната.

Новата „енергия“ идва от Изток

Днес, в ерата на електромобили, батерии и изкуствен интелект, редкоземните метали (REE) заемат мястото на петрола като жизненоважен ресурс. Тези 17 елемента – сред които неодим, европий, литий и ербий – са незаменими в производството на батерии, чипове, турбини и военни технологии.

А контролът върху тях е почти изцяло в ръцете на Китай, който обработва между 80% и 90% от световното производство. Това превръща Пекин в новия „енергиен център“ на XXI век.

2025: Китай затяга златната примка

През октомври 2025 г. китайското Министерство на търговията наложи нови ограничения върху износа на стратегически редкоземни метали – включително холмий, ербий, тулий, европий и итербий.

Общо 12 от 17 REE вече са под строг експортен контрол, а към тях се добавят и ограничения за литиеви батерии и технологии, използвани в западни индустрии.

Тези мерки са отговор на санкциите на САЩ и ЕС, но имат и по-дълбока цел – да позволят на Китай да диктува не само достъпа до ресурсите, но и валутата, в която ще се търгуват.

От петродолара към „златния юан“

С нарастващия контрол върху стратегически суровини и паралелните покупки на злато от централната банка, Пекин постепенно изгражда алтернатива на доларовата система.

Ако търговията с редкоземни метали започне да се извършва в юани, световното търсене на долари ще отслабне – точно както стана с въвеждането на петродолара през 70-те.

Златото отново диктува правилата

През 2025 г. цената на златото прехвърли $4,000 за тройунция – най-големият ръст от 1979 г. насам. Причините са комбинация от геополитическо напрежение, търговската война между САЩ и Китай, отслабващ долар и масови покупки на злато от централни банки.

Китай е сред лидерите в този процес – диверсифицира резервите си, намалява зависимостта от долара и поставя златото в основата на бъдещия юан.

Самосбъдващото се пророчество на златото

След години, в които биткойнът бе символът на FOMO и самоподсилващо се пророчество, сега златото започва да заема неговото място.

Психологически ефект: Масовите инвеститори, видели ръст от $2,000 до $4,000 за девет месеца, започват да гледат на златото като на „следващия голям актив“.

Механизъм на самоподсилване: Очакванията за покачване на цената стимулират купуване, което води до реално поскъпване и потвърждава първоначалните прогнози.

Разлика с биткойна: Този път движението се подкрепя от централни банки и държави, а не само от индивидуални инвеститори, което прави ефекта по-системен.

Така, FOMO-то се прехвърля от криптовалутата към реалния актив, легитимиран от институции, което може да ускори прехода към нов глобален финансов ред.

Дедоларизацията вече започна

Докато доларът все още доминира, действията на Китай с REE и злато показват, че контролът върху стратегическите ресурси е ключът към новата власт.

Ако тенденцията продължи, златото и редкоземните метали могат да превърнат юана в основна глобална валута, а светът да навлезе в нова финансова ера – тази на ресурсно базирани разплащания и „златен юан“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демокрад

    11 2 Отговор
    На нас ни казаха да викаме за долара

    10:58 15.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    В България се е дигнала четири пъти продажбата на юани.

    10:59 15.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    12 4 Отговор
    А еврото не се крепи на нищо.Става само за тоалетна хартия.

    Коментиран от #9

    11:00 15.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 4 Отговор
    Леле сега какъв вой и рев ще има ПО ПЕЙКИТЕ ‼️‼️

    Коментиран от #6, #7

    11:02 15.10.2025

  • 5 спонтанен сарказъм

    5 2 Отговор
    Какви са тея политически некоректни статии? Трябва да се извините на всички читатели. Веднага !

    11:07 15.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ауу,

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    сега ще ти плащат в юани ?!

    Коментиран от #12

    11:13 15.10.2025

  • 8 С други гуми

    3 2 Отговор
    Щатският износ нараства, китайският спада. Ако ще сравнявате валутите като доходност гледайте основната лихва. В Китай е 3%, в Щатите е 4.25%.

    11:13 15.10.2025

  • 9 Еуементарен си, последния

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Еврото се крепи на втората икономика в света - ЕС.

    Коментиран от #14

    11:14 15.10.2025

  • 10 Бай Амет чобанина

    3 2 Отговор
    Юанът ще замени долара разбира се..., ама кога цъвнат налъмите.

    Коментиран от #15

    11:15 15.10.2025

  • 11 Ъъъъъъъъъ

    1 1 Отговор
    Странно, че Тръмп, който плаши всичко и всички, наложи допълнителни 100% мита върху китайските стоки, въведе "такса престой" на китайските кораби, които акостират в американски пристанища и т.н, продължава да търси среща със Си. Аз не съм чул китаеца нито веднъж да заплаши човек, държава или регион. Единственото изявление дойде не от него, а вероятно от "китайския Медведев", която заяви: Enough is enough!(на български: повече няма да толерираме това) и санкционираха Тръмп без много шум. И Тръмп се удряма...🤣

    11:15 15.10.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ауу,":

    Не ми рИви на Q-ра, че може да те опръска❗

    11:15 15.10.2025

  • 13 Ами не точно, Китай е най

    0 0 Отговор
    големият притежател на..., С Р Е Б Р О

    11:18 15.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Еуементарен си, последния":

    Верно си Елементарен❗
    Франция във фалит,
    Германия в рецесия....
    Ама икономиката на ЕсеС - втора в света❗

    11:21 15.10.2025

  • 15 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Бай Амет чобанина":

    Не лесно да си проЗд и да повтаряш мантри и опорки.

    11:21 15.10.2025

  • 16 Луд

    0 0 Отговор
    Ако златото е прикрепено към долара то тогава 1долар ще бъде 10,000лв. 29,500 рубли и 5,000 евро.Не е така всичко е ПУНТАМАРА балон както панелките във София.Пробват колко са алчни за печалба хората това е експеримент .Имахме и ние банки със 67%лихва на влога,Колко са облажилите се от далаверата и колко са изгубили спестяванията си. Наи малко ще загубят хората които нямат нищо.

    12:00 15.10.2025