Индия укрепва международната търговия

За целта създава условия за разплащане в националната си валута в международен план

Индия създава условия за разплащания в националната си валута, рупията, в международната търговия, за да я укрепи, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източник.

Резервната банка на Индия (RBI, централната банка) опростява процедурите за взаимни разплащания в рупии за страни, участващи в зони за свободна търговия. Първата стъпка ще бъде установяването на директни валутни курсове между рупията и валутите на тези страни, без да я обвързва с долара. По този начин RBI ще установи директни валутни курсове за рупията спрямо валутите на Обединените арабски емирства и Индонезия, като подобни механизми се разработват и за други страни.

Политиката на правителството на индийския премиер Нарендра Моди за разширяване на използването на рупията в международните транзакции ще направи националната икономика по-малко уязвима от външни шокове. Същевременно Гаура Сен Гупта, главен икономист в IDFC FIRST Bank, отбелязва, че Ню Делхи не иска този курс да бъде „възприеман като дедоларизация“.

Индия преговаря за зони за свободна търговия с няколко държави, включително САЩ и ЕС, и всички те обсъждат разплащания в национални валути. Популяризирането на рупията се превръща в неразделна част от външноикономическата политика на страната, насочена към присъединяване към редиците на развитите страни до 2047 г.


