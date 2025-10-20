Wikipedia губи популярност заради изкуствения интелект

Потребителската база на Wikipedia намалява значително, тъй като хората все по-често достъпват информация чрез чатове с изкуствен интелект.

Фондация Wikipedia, която управлява онлайн едноименната енциклопедия, отбелязва забележим спад в броя на преглежданията на сайтове от реални потребители.

Всеки месец Wikipedia и други проекти на енциклопедията получават милиарди преглеждания на страници от цял ​​свят. Алгоритмите на Wikipedia анализират този трафик и го разделят на трафик от реални потребители и ботове. Тази класификация позволява точна оценка на обема на човешките посетители и прилагането на ограничения за събиране на данни от ботове на трети страни, използвани за поддръжка на търговски системи за търсене и изкуствен интелект. Тъй като много от тези ботове непрекъснато се усъвършенстват и се опитват да имитират човешкото поведение, методите за класификация на трафика се актуализират редовно, за да се гарантира максимална статистическа точност.

През май 2025 г. специалисти на Wikipedia регистрираха необичайно висок обем трафик, вероятно идващ от реални потребители. Това наложи задълбочено проучване и актуализиране на системите за откриване на ботове. В резултат на това беше приложена нова логика за прекласифициране на данните за трафика за периода март - август 2025 г., разкривайки, че значителна част от необичайно високия трафик през май и юни произхожда от ботове, специално проектирани да избягват системи за откриване.

След преглед на данните, през последните няколко месеца се наблюдава спад в броя на преглежданията на страници в Wikipedia от реални потребители - приблизително 8% в сравнение със същия период през 2024 г. Експертите отдават този спад на нарастващото влияние на генеративния изкуствен интелект и социалните медии върху методите за търсене на информация. Особено важно е да се отбележи, че търсачките все по-често предоставят на потребителите готови отговори, често базирани на съдържанието на Wikipedia.

По-младото поколение все по-често търси информация в социални видео платформи, а не в традиционния интернет. Тази постепенна промяна не е уникална само за Уикипедия - много издатели и платформи за съдържание също виждат подобни промени, тъй като потребителите прекарват повече време в достъп до информация чрез търсачки, чатботове с изкуствен интелект и социални медии.