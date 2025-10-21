Новини
Pizza Hut закрива над половината си ресторанти във Великобритания

Pizza Hut закрива над половината си ресторанти във Великобритания

21 Октомври, 2025 07:21 616 7

  • pizza hut-
  • великобритания-
  • пицарии-
  • закриване

Затваря 68 пицарии на Острова

Pizza Hut закрива над половината си ресторанти във Великобритания - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Веригата за бързо хранене Pizza Hut планира да затвори 68 пицарии и 11 обекта само за доставка във Великобритания, съобщи The Guardian.

Закриването на обектите и съкращенията на 1210 работни места се дължат на финансови затруднения в базираната във Великобритания DC London Pie Limited, която притежаваше Pizza Hut, и преминаването ѝ към външно управление.

Базираната в САЩ Yum! Brands, която придоби останалите акции на веригата, възнамерява да запази 64 ресторанта в страната.

На българския пазар веригата просъществува едва 16 години - от 1995 г., когато беше открит първия ресторант на столичния бул. "Дондуков" до 2011 г., когато закри всичките си обекти и напълно се оттегли от страната ни. Причините за решението бяха промяна в поведението на потребителите и повишена конкуренция в сегмента на пицарии и доставки, както и наличието на оперативни и логистични предизвикателства, свързани с адаптацията към българския пазар.

Pizza Hut остава символично важна, като едно от първите навлизания на голяма чуждестранна марка за хранене в България, което откри пътя за други международни вериги. Опитът ѝ у нас осветлява какво означава адаптация на глобален бранд към локален пазар — както успешни начини за навлизане, така и рисковете при несъответствия с местните условия. За потребителите от 90-те и началото на 2000-те години Pizza Hut беше част от „американския вкус“ и новия стил "на хранене навън" в София.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    1 3 Отговор
    Хубави пици а с космически цени.

    07:24 21.10.2025

  • 3 И СЕГА

    2 1 Отговор
    Българските гастарбайтери къде ми правят "кариера"?

    Коментиран от #4

    07:28 21.10.2025

  • 4 няма страшно

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "И СЕГА":

    Ще се върнат в България,а вие в Северна Корея да изживеете тоталитаризма. Русия не можете, защото и там Путин държи на капиталистическия строй

    07:32 21.10.2025

  • 7 Буха ха

    0 0 Отговор
    Англичаните вече предпочитат къри

    08:00 21.10.2025