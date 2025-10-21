Pizza Hut закрива над половината си ресторанти във Великобритания

Веригата за бързо хранене Pizza Hut планира да затвори 68 пицарии и 11 обекта само за доставка във Великобритания, съобщи The Guardian.

Закриването на обектите и съкращенията на 1210 работни места се дължат на финансови затруднения в базираната във Великобритания DC London Pie Limited, която притежаваше Pizza Hut, и преминаването ѝ към външно управление.

Базираната в САЩ Yum! Brands, която придоби останалите акции на веригата, възнамерява да запази 64 ресторанта в страната.

На българския пазар веригата просъществува едва 16 години - от 1995 г., когато беше открит първия ресторант на столичния бул. "Дондуков" до 2011 г., когато закри всичките си обекти и напълно се оттегли от страната ни. Причините за решението бяха промяна в поведението на потребителите и повишена конкуренция в сегмента на пицарии и доставки, както и наличието на оперативни и логистични предизвикателства, свързани с адаптацията към българския пазар.

Pizza Hut остава символично важна, като едно от първите навлизания на голяма чуждестранна марка за хранене в България, което откри пътя за други международни вериги. Опитът ѝ у нас осветлява какво означава адаптация на глобален бранд към локален пазар — както успешни начини за навлизане, така и рисковете при несъответствия с местните условия. За потребителите от 90-те и началото на 2000-те години Pizza Hut беше част от „американския вкус“ и новия стил "на хранене навън" в София.