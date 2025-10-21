Възходът на центровете за данни с изкуствен интелект водя до безводие и чревни инфекции

Ускоряващият се растеж на центровете за данни с изкуствен интелект (ИИ) доведе до сериозни проблеми с водоснабдяването и електрозахранването в различни части на света, съобщи The New York Times (NYT).

Например, откриването на център за данни в Мексико доведе до зачестили прекъсвания на електрозахранването, а прекъсванията на водата, които преди продължаваха с дни, сега се проточват със седмици. Недостигът на вода доведе до отмяна на училища и разпространение на чревни инфекции в град Лас Сенисас.

Събитията в Мексико повтарят множество други подобни примери, тъй като бумът в развитието на ИИ и изграждането на свързана с него инфраструктура „оказват допълнителен натиск върху крехката електрическа и водна инфраструктура по целия свят“, отбелязва изданието. Според оценките на NYT, центровете за данни, необходими за работа на невронни мрежи, биха могли да консумират 4,4% от цялата световна електроенергия, или 1,6 милиарда киловатчаса, до 2035 г.

В Ирландия такива центрове консумират над 20% от електроенергията на страната. В Чили и Южна Африка, където се съобщава за проблеми с електрозахранването, центровете за данни оказват допълнителен натиск върху националните мрежи. Подобни опасения са възникнали в Бразилия, Великобритания, Индия, Малайзия, Холандия, Сингапур и Испания. Според анализ на индустриалната фирма Synergy Research Group, към края на юни близо 60% от 1244-те най-големи центъра за данни в света са разположени извън САЩ, като сред основните инвеститори са американски технологични гиганти като OpenAI, Amazon, Google и Microsoft.

Инвестиционната банка UBS изчислява, че компаниите ще похарчат 375 млрд. USD за центрове за данни по целия свят тази година и 500 млррд. USD през 2026 г. Разширяването на глобалната мрежа от центрове за данни е обусловено от желанието на правителствата да се утвърдят на пазара на изкуствения интелект. Те предоставят земя с отстъпка, данъчни облекчения и достъп до ресурси за изграждане на центрове за данни, като същевременно избягват регулаторна намеса и разкриване на информация. Технологичните компании, които се стремят да изградят центрове за данни, за да поддържат нови модели на ИИ и да създават „суперинтелект“, казват, че бумът е създал работни места и е привлякъл инвестиции.

Според Роузи Леонард, говорител на „Приятели на Земята“ в Ирландия, индустрията за центрове за данни е „пресечна точка на екологични и социални проблеми“. „Съществува схващането, че центровете за данни са необходими и ще ни направят богати и проспериращи, но в момента сме в криза“, добави екологът.