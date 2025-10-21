Новини
Възходът на центровете за данни с изкуствен интелект водя до безводие и чревни инфекции

21 Октомври, 2025 15:21 1 266 7

  • ai-
  • изкуствен интелект-
  • вода-
  • ток-
  • безводие-
  • режим-
  • прекъсвания

Водят до прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването

Възходът на центровете за данни с изкуствен интелект водя до безводие и чревни инфекции - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ускоряващият се растеж на центровете за данни с изкуствен интелект (ИИ) доведе до сериозни проблеми с водоснабдяването и електрозахранването в различни части на света, съобщи The New York Times (NYT).

Например, откриването на център за данни в Мексико доведе до зачестили прекъсвания на електрозахранването, а прекъсванията на водата, които преди продължаваха с дни, сега се проточват със седмици. Недостигът на вода доведе до отмяна на училища и разпространение на чревни инфекции в град Лас Сенисас.

Събитията в Мексико повтарят множество други подобни примери, тъй като бумът в развитието на ИИ и изграждането на свързана с него инфраструктура „оказват допълнителен натиск върху крехката електрическа и водна инфраструктура по целия свят“, отбелязва изданието. Според оценките на NYT, центровете за данни, необходими за работа на невронни мрежи, биха могли да консумират 4,4% от цялата световна електроенергия, или 1,6 милиарда киловатчаса, до 2035 г.

В Ирландия такива центрове консумират над 20% от електроенергията на страната. В Чили и Южна Африка, където се съобщава за проблеми с електрозахранването, центровете за данни оказват допълнителен натиск върху националните мрежи. Подобни опасения са възникнали в Бразилия, Великобритания, Индия, Малайзия, Холандия, Сингапур и Испания. Според анализ на индустриалната фирма Synergy Research Group, към края на юни близо 60% от 1244-те най-големи центъра за данни в света са разположени извън САЩ, като сред основните инвеститори са американски технологични гиганти като OpenAI, Amazon, Google и Microsoft.

Инвестиционната банка UBS изчислява, че компаниите ще похарчат 375 млрд. USD за центрове за данни по целия свят тази година и 500 млррд. USD през 2026 г. Разширяването на глобалната мрежа от центрове за данни е обусловено от желанието на правителствата да се утвърдят на пазара на изкуствения интелект. Те предоставят земя с отстъпка, данъчни облекчения и достъп до ресурси за изграждане на центрове за данни, като същевременно избягват регулаторна намеса и разкриване на информация. Технологичните компании, които се стремят да изградят центрове за данни, за да поддържат нови модели на ИИ и да създават „суперинтелект“, казват, че бумът е създал работни места и е привлякъл инвестиции.

Според Роузи Леонард, говорител на „Приятели на Земята“ в Ирландия, индустрията за центрове за данни е „пресечна точка на екологични и социални проблеми“. „Съществува схващането, че центровете за данни са необходими и ще ни направят богати и проспериращи, но в момента сме в криза“, добави екологът.


Напиши коментар:


  • 1 Зевс

    13 0 Отговор
    Не е важно да има вода и ток за раята, трябва да има за ИИ, който ще я контролира и управлява. А, Азимов с неговите "Разкази за Мултивак" е предсказал това още през 1950 година.

    15:33 21.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Росен Желязков подписа за централа на Скайнет на Дунава.Единият реактор на АЕЦ Козлодуй ще работи само за Скайнет.

    Коментиран от #5

    15:45 21.10.2025

  • 3 Ъъъъ

    3 0 Отговор
    Къде е колегата дето им превежда заглавията?🤥

    15:54 21.10.2025

  • 4 Идиотщината

    4 1 Отговор
    завладява света, след като управите на държавите са пълни с малоумници, на които мястото им е извън обществото..

    15:54 21.10.2025

  • 5 честен ционист

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Пак ще чакате Джон (Бай Иван) Конър да идва и да ви спасява като по филма Терминатор. Плевен вече е без вода, да има да се ладят чиповете.

    16:00 21.10.2025

  • 6 И ние там

    3 0 Отговор
    Се натискаме - сред страните от третия свят, дето стоят жадни и на тъмно, за да печелят големите корпорации! И това нашите продажни управници наричат голям успех!

    16:27 21.10.2025

  • 7 Разбира се!

    3 0 Отговор
    Защото изкуственият интелект не е никакъв интелект!

    16:30 21.10.2025