Германските дъщерни дружества на Роснефт ще бъдат освободени от санкциите на САЩ
  Тема: Украйна

Германските дъщерни дружества на Роснефт ще бъдат освободени от санкциите на САЩ

24 Октомври, 2025 09:26

  • роснефт-
  • германия-
  • фредрих мерц-
  • санкции

На това се надява германският канцлер Фридрих Мерц

Германските дъщерни дружества на Роснефт ще бъдат освободени от санкциите на САЩ - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц смята, че дъщерните дружества на Роснефт, които са под външен контрол на германското правителство, ще бъдат освободени от новите санкции, наложени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

„Предполагам, че съответно изключение ще бъде направено и за Роснефт“, каза Мерц на пресконференция след първия ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел, отговаряйки на въпрос по темата. Той добави, че темата ще бъде обсъдена с американската страна.

На 8 септември германското министерство на икономиката обяви, че правителството е удължило външното управление на германските активи на Роснефт (Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH) до 10 март 2026 г. Министерството посочи Закона за енергийната сигурност като основание за този ход. Министерството подчерта, че Федералната мрежова агенция следователно запазва контрола си над Rosneft Deutschland и съответните дялове в три рафинерии: PCK в Швед, Miro в Карлсруе и Bayernoil във Фобург.

По-рано Министерството на финансите на САЩ включи Rosneft, Lukoil и 34 дъщерни дружества на тези компании в новия пакет от санкции. Според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, новите санкции на Министерството на финансите на САЩ срещу руските компании Rosneft и Lukoil няма да създадат проблеми за Русия, която е развила силен имунитет към подобни ограничения. Въпреки това, тя каза, че те изпращат контрапродуктивен сигнал, включително по отношение на украинското споразумение.


  • 1 ВВП милиционера

    0 9 Отговор
    Много съм пр 0 ст купейки

    09:26 24.10.2025

  • 2 си дзън

    10 0 Отговор
    Най-добрите сигнали изпращат розовите фламинга.

    09:27 24.10.2025

  • 3 бай Ставри

    17 0 Отговор
    Ха ха ха !! Лицемери !!!

    09:31 24.10.2025

  • 4 Вижте им логото...

    11 0 Отговор
    Показват среден пръст на санкциите!

    09:35 24.10.2025

  • 5 Лицемер

    9 0 Отговор
    хахах не им държи д-то

    09:36 24.10.2025