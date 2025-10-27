Новини
Борсов анализатор: Златото ще продължава да поскъпва

27 Октомври, 2025 12:49 557 10

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Цената на златото достигна исторически върхове, а интересът към благородния метал нараства и в България. Все повече хора влагат средства в злато, коментира в програма "Точно днес" на Радио Пловдив финансистът и борсов анализатор Димитър Георгиев. Според него тенденцията е логична, но и донякъде изненадваща.

„Продължаваме да виждаме опашки пред магазините, които продават физическо злато. Учуден съм, защото има много по-сигурен и евтин начин за инвестиция – чрез борсово търгувани фондове“, отбеляза Георгиев. По думите му именно тези фондове, които са изключително популярен начин за придобиване на злато, позволяват покупката му чрез финансовите пазари, като осигуряват неговото съхранение. Той добави, че подобни фондове през последните месеци са набрали няколко милиарда допълнителен капитал и това вдига цената на златото и среброто, чийто ръст също е впечатляващ през последните месеци и е близо до историческия си връх от $50.

Според борсовия анализатор тази тенденция при благородните метали ще продължи, а причината за ценовия им ръст са действията на централните банки по света.

„Китай, Индия и дори някои европейски държави активно купуват злато, за да намалят зависимостта си от долара и еврото. Това е най-силният двигател зад поскъпването“, посочи Георгиев.

Той допълни, че всички фактори, които тласкат цената нагоре, остават налице.

"Възможно е златото да достигне 5000 долара за тройунция през 2026-а година. При среброто също може да видим със сигурност достигане поне до 55-60 долара през следващата година.“, подчерта анализаторът.

Георгиев е на мнение, че дори геополитическата несигурност има второстепенно влияние. „Страхът не е водещият фактор. Истинската причина е желанието на централните банки да диверсифицират резервите си“, коментира той.

Той посочи, че междувременно петролът е поскъпнал с около 3% в азиатската търговия, след като САЩ наложиха санкции на руските рафинерии „Роснефт“ и „Лукойл“. Анализаторът изтъкна, че санкциите целят да се окаже натиск върху Москва за прекратяване на войната в Украйна. Той добави, че в същото време ЕС забрани вносът на руски втечнен природен газ – ход, който Москва нарече „саморазрушителен“ заради липсата на запаси и растящата консумация в Европа.

Въпреки това Георгиев не очаква рязко поскъпване на горивата у нас.

„Никога досега с една средна заплата в България не сме можели да си купим толкова литри бензин или дизел. Цените са изключително достъпни и очаквам тази тенденция да се запази“, прогнозира той.

Борсовият анализатор смята, че дори при нови санкции срещу Русия, международните пазари остават стабилни, а предлагането на петрол е изключително голямо.

„Ако успеем да видим смяна на собствеността на бургаската рафинерия, това би бил прекрасен подарък за цивилизована България“, заключи Димитър Георгиев.


България
  • 1 Сила

    3 1 Отговор
    Прочетох ...."Борисов анализатор "....!!! Мнение на доказан експерт !!!

    12:51 27.10.2025

  • 2 един БЪЛГАРИН

    2 0 Отговор
    Втори ден се чудя какво прави кмета на Пеевски от Белица Петричко на откриване на строежа на нов кораб до Варна, на 505 км от града на който е кмет и какво оправдава това пътуване от 5-8 часа в посока ?

    12:52 27.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор
    Златото си е злато ❗
    Не поскъпва златото, а доларът пада ‼️

    12:52 27.10.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор
    Борсов анализатор: Златото ще продължава да поскъпва.

    А не бе ,швепс !!

    Принтерите на макс ,какво да очаква стадото !

    12:54 27.10.2025

  • 5 Коментатор

    5 2 Отговор
    Ще поскъпва ама не до безкрай, щото и него като бития койн също го контролират банкстерите!
    С други думи, за да става търговия ви е необходима финансова система, т.е. пак ще трябва да конвертирате златото към фиатната валута!
    Естествено може потребителите да разменят стоки и услуги помежду си срещу злато, НО и там не е 100% гарантирано, щото много хора се опитват да мамят с примеси и фалшификации на ценния метал!
    Следователно, квото каже фед (печатарницата на виртуални пари от въздуха, това се случва в действителност)!

    За съжаление в доста изкривен свят живеем!
    Принтираните пари не са обезпечени с нищо, но когато ги дадат под формата на кредит за обикновените хора, после им търсят лихви???
    Хората като работим, даваме труда и времето си на тази земя, а фед, банковата система и другите по веригата, само печатат и контролират паричните потоци???

    И до кога така човечеството ще работи за робовладелците си???

    12:55 27.10.2025

  • 6 Ами да

    2 1 Отговор
    След Брекзит и без евтините руски суровини еврото изфъштя грозно, а пък САЩ натрупаха безбожно огромен правителствен дълг и сега отново и за кой ли път не могат да се споразумеят за бюджетя, та не е чудно такава тенденция.

    12:57 27.10.2025

  • 7 всъщност

    3 0 Отговор
    В по-далечно бъдеще вероятно, ще продължи ↗️, но сега този точно "анализатор" се опитва да помпи, защото много брокерчета се набълбукаха преди няколко дни и в краткосрочен план вероятно, ще пада златото, очаква се да се споразумеят Китай и САЩ, и още няколко неща в подкрепа ↘️ Сега абсолютно изкуствено се опитват да го задържат над 4000 за унция до четвъртък надявайки се на чудо, амаааа😉
    Този кризисен ПР също това цели😉

    12:57 27.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 То е ясно

    1 0 Отговор
    След като падна пак ще се вдигне рано или късно.

    13:11 27.10.2025

  • 10 дънди прешъс

    1 0 Отговор
    а ние ще продължаваме да си крадем по 8 тона бг злато годишно(вероятно е повече а редкоземните метали в концентрата никой не ги смята)

    13:27 27.10.2025