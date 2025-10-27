Борсов анализатор: Златото ще продължава да поскъпва.

Цената на златото достигна исторически върхове, а интересът към благородния метал нараства и в България. Все повече хора влагат средства в злато, коментира в програма "Точно днес" на Радио Пловдив финансистът и борсов анализатор Димитър Георгиев. Според него тенденцията е логична, но и донякъде изненадваща.

„Продължаваме да виждаме опашки пред магазините, които продават физическо злато. Учуден съм, защото има много по-сигурен и евтин начин за инвестиция – чрез борсово търгувани фондове“, отбеляза Георгиев. По думите му именно тези фондове, които са изключително популярен начин за придобиване на злато, позволяват покупката му чрез финансовите пазари, като осигуряват неговото съхранение. Той добави, че подобни фондове през последните месеци са набрали няколко милиарда допълнителен капитал и това вдига цената на златото и среброто, чийто ръст също е впечатляващ през последните месеци и е близо до историческия си връх от $50.

Според борсовия анализатор тази тенденция при благородните метали ще продължи, а причината за ценовия им ръст са действията на централните банки по света.

„Китай, Индия и дори някои европейски държави активно купуват злато, за да намалят зависимостта си от долара и еврото. Това е най-силният двигател зад поскъпването“, посочи Георгиев.

Той допълни, че всички фактори, които тласкат цената нагоре, остават налице.

"Възможно е златото да достигне 5000 долара за тройунция през 2026-а година. При среброто също може да видим със сигурност достигане поне до 55-60 долара през следващата година.“, подчерта анализаторът.

Георгиев е на мнение, че дори геополитическата несигурност има второстепенно влияние. „Страхът не е водещият фактор. Истинската причина е желанието на централните банки да диверсифицират резервите си“, коментира той.

Той посочи, че междувременно петролът е поскъпнал с около 3% в азиатската търговия, след като САЩ наложиха санкции на руските рафинерии „Роснефт“ и „Лукойл“. Анализаторът изтъкна, че санкциите целят да се окаже натиск върху Москва за прекратяване на войната в Украйна. Той добави, че в същото време ЕС забрани вносът на руски втечнен природен газ – ход, който Москва нарече „саморазрушителен“ заради липсата на запаси и растящата консумация в Европа.

Въпреки това Георгиев не очаква рязко поскъпване на горивата у нас.

„Никога досега с една средна заплата в България не сме можели да си купим толкова литри бензин или дизел. Цените са изключително достъпни и очаквам тази тенденция да се запази“, прогнозира той.

Борсовият анализатор смята, че дори при нови санкции срещу Русия, международните пазари остават стабилни, а предлагането на петрол е изключително голямо.

„Ако успеем да видим смяна на собствеността на бургаската рафинерия, това би бил прекрасен подарък за цивилизована България“, заключи Димитър Георгиев.