ОАЕ подкрепя солидарната нормативна рамка за златния сектор

Министерство на външните работи на Обединените арабски емирства (ОАЕ) публикува изявление относно регулациите и политиките, които управляват златния сектор на ОАЕ, във връзка с последни медийни съобщения за внос на злато от Судан.

„ОАЕ е вторият по големина център за търговия със злато в света и като такъв внася злато от държави на всеки континент. През последните пет години разработихме солидна нормативна рамка, за да максимизираме сигурността, почтеността и прозрачността на всяка златна транзакция. Това включва задължителни протоколи за борба с пране на пари и проверка на клиентите („know-your-customer“), годишни одити и пълно приложение на правилата на границите.

Нашите процедури са напълно в съответствие с препоръките на Organisation for Economic Co‑operation and Development (ОЕСР) за отговорни вериги на доставка на минерали от засегнати от конфликти и високорискови райони (CAHRAs) - и са в унисон с водещите световни центрове за търговия със злато.

Свързаните органи са установили регулаторни стандарти, които изискват преработвателите на злато и търговците с благородни метали да се придържат стриктно към засилената проверка — на място и дистанционно - преди да включат доставчици, действащи в или доставящи от райони, засегнати от конфликти.

Нашият риск-базиран подход, комбиниран със строг надзор и подпомаган от обширна програма за обучение, ефективно намали риска от проникване на злато, свързано с конфликти, в легалната верига на доставки и засили достоверността на пазара на благородни метали в ОАЕ.

Тези мерки ни позволиха да спечелим доверието на износители от целия свят, които признават стабилността и широкия обхват на златния ни сектор. Трябва да се отбележи, че през 2024 г. комбинираната стойност на златото, преминало през ОАЕ, е била 186 млрд. USD, а стойността от Судан — 1.97 млрд. USD, което е 1.06% от общата стойност и не надвишава 0.4% от брутния вътрешен продукт (БВП).

С оглед на доверието на световната златна общност в пазара на ОАЕ, ефективността на нашата нормативна рамка и силната ни ангажираност към почтеността на търговията със злато, отговорните звена в този сектор ще продължат да си сътрудничат с глобални органи, за да гарантират, че нашите практики по прилагане и отчитане отговарят на най-високите международни стандарти.“