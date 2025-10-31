Skoda планира да открие завод в Узбекистан

Škoda Group - най-големият инженерен холдинг в Чехия, специализиран в производството на превозни средства и техните компоненти, планира да създаде производствено съоръжение в Узбекистан, съобщи информационната агенция ČTK.

Узбекското дъщерно дружество на Škoda Group, според изявлението, ще сглобява железопътни превозни средства, ще осигурява поддръжка и сервиз през целия експлоатационен живот, както и ще обучава и подобрява уменията на местни специалисти.

„Регионът на Централна Азия е обещаващ пазар за нас, към който отдавна сме се насочили в нашата бизнес стратегия. „Разговорите на високо ниво между узбекски представители и европейски бизнес лидери потвърждават, че европейските технологии и опит могат да допринесат значително за устойчивото развитие на транспортната инфраструктура на страната“, цитира агенцията Петр Новотни, главен изпълнителен директор на чешкия холдинг.

Според агенцията, Новотни наскоро е участвал в среща на европейски предприемачи с узбекския президент Шавкат Мирзийоев в Брюксел. На срещата бяха обсъдени планове за навлизане на узбекския пазар чрез създаване на съвместно предприятие.