Skoda планира да открие завод в Узбекистан

Skoda планира да открие завод в Узбекистан

31 Октомври, 2025 14:37 543 7

В него ще се сглобяват железопътни превозни средства

Škoda Group - най-големият инженерен холдинг в Чехия, специализиран в производството на превозни средства и техните компоненти, планира да създаде производствено съоръжение в Узбекистан, съобщи информационната агенция ČTK.

Узбекското дъщерно дружество на Škoda Group, според изявлението, ще сглобява железопътни превозни средства, ще осигурява поддръжка и сервиз през целия експлоатационен живот, както и ще обучава и подобрява уменията на местни специалисти.

„Регионът на Централна Азия е обещаващ пазар за нас, към който отдавна сме се насочили в нашата бизнес стратегия. „Разговорите на високо ниво между узбекски представители и европейски бизнес лидери потвърждават, че европейските технологии и опит могат да допринесат значително за устойчивото развитие на транспортната инфраструктура на страната“, цитира агенцията Петр Новотни, главен изпълнителен директор на чешкия холдинг.

Според агенцията, Новотни наскоро е участвал в среща на европейски предприемачи с узбекския президент Шавкат Мирзийоев в Брюксел. На срещата бяха обсъдени планове за навлизане на узбекския пазар чрез създаване на съвместно предприятие.


  Др.Тодор Живков 🇧🇬

    А защо не иска в Бананистан?

    14:40 31.10.2025

  Хасковски каунь

    Като чумава държава сме. Никой не иска да влага пари тука

    14:40 31.10.2025

  Др.Тодор Живков 🇧🇬

    90 % от компонентите за вграждане са от Чайна+ евтиният труд от Узбекистан=воала чешко немски афтономобил за много пари.

    14:43 31.10.2025

  инвеститор

    Чехите правят коли , румънците правят коли , в много държави има изнесени производства, само в България никой не иска нищо да инвестира .Задайте си въпроса Защо?

    14:49 31.10.2025

  ?????

    Мъчат се да се върнат на пазара на бившия СССР откъдето сами си биха камшика.

    15:37 31.10.2025

  Ганьо

    До коментар #4 от "инвеститор":

    Защото Ганев всеки го знае, че е мързел, завистлив и краде...това е във всяко ниво.

    15:37 31.10.2025

  ?????

    До коментар #5 від "?????":

    Имам предвид локомотивите.

    15:38 31.10.2025