САЩ ще освободят германските дъщерни дружества на Роснефт от санкции

28 Октомври, 2025 20:43 824 12

Това обяви Германия

САЩ ще освободят германските дъщерни дружества на Роснефт от санкции - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският министър на икономиката Катерина Райхе заяви, че САЩ ще освободят дъщерните дружества на Роснефт, които са под външен контрол на германското правителство, от санкции срещу Русия, съобщи аг. Reuters.

Правителството на САЩ е предоставило писмени гаранции, че германският бизнес на руската компания Роснефт ще бъде освободен от нови санкции, тъй като активите вече не са под руски контрол. Ръководителят на германското министерство на икономиката отбеляза, че в понеделник вечерта САЩ публикуваха гаранционно писмо, в което признават, че дейността на Роснефт в Германия е напълно отделена от руската си компания майка.

По-рано вестник Bild съобщи, че германското правителство е започнало преговори с американската администрация за освобождаване на дъщерните дружества на Роснефт, които са под външно управление от германското правителство, от нови американски санкции. Изданието отбелязва, че санкциите биха могли да имат незабавни последици за три петролни рафинерии: PCK в Шведт, Miro в Карлсруе и Bayernoil във Фобург. Германските власти бяха най-загрижени за евентуални мерки срещу рафинерията в Шведт (в провинция Бранденбург), която доставя петролни продукти на Берлин и североизточните райони на страната.

На 8 септември германското Министерство на икономиката обяви, че германското правителство е удължило периода на външно управление на германските активи на „Роснефт“ (Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH) до 10 март 2026 г. Агенцията обоснова този ход, позовавайки се на Закона за енергийна сигурност. По този начин Федералната мрежова агенция, както отбеляза агенцията, запазва контрола над „Роснефт Deutschland“ и съответните дялове в трите рафинерии.

По-рано Министерството на финансите на САЩ включи „Роснефт“, „Лукойл“ и 34 дъщерни дружества на тези компании в последния пакет от санкции. Според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, новите ограничителни мерки на Министерството на финансите на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ няма да създадат проблеми за Русия, която е развила силен имунитет към подобни ограничения. Според нея обаче те изпращат контрапродуктивен сигнал, включително по отношение на украинското уреждане.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 ООрана държава

    21 1 Отговор
    Чакай малко какви са тия санкции на парче? За германчетата отстъпки че да има да дават на зелко а за нас голямата томахавка

    Коментиран от #3

    20:46 28.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    19 1 Отговор
    Уж наред, ама прескачат 🤔

    20:46 28.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Санкционират ни , ама нали са новия голям брат, братски санкции❗

    20:47 28.10.2025

  • 4 Стенли

    14 0 Отговор
    /фащ са една терористична държава
    която се меси навсякъде и ний говоря за така наречения ЕС не трябва да се месим това не е наша война

    20:48 28.10.2025

  • 5 Имало едно време в Атина

    3 1 Отговор
    Гърция 🇬🇷
    Англия 🇬🇧
    САЩ 🇺🇲
    Русия 🇷🇺
    Отборът на силните срещу отбора на подлеците
    Германия 🇩🇪
    България 🇧🇬
    Турция 🇹🇷
    Франция 🇲🇫

    20:51 28.10.2025

  • 6 12340

    15 0 Отговор
    "кучета и котки може
    Прасета не може"?!
    ... За бай Ханс може
    За бай Ганьо не може?!

    20:52 28.10.2025

  • 7 Гориил

    12 0 Отговор
    Русия предупреди, че санкциите ще унищожат Европа. Но излишъкът от петрол намалява. Световният пазар изисква повече петрол и петролни продукти. По същество Москва не се интересува от проблемите на Европа.

    20:55 28.10.2025

  • 8 Хипотетично

    8 0 Отговор
    Германия може да наложи контрол , докато нашето правителство няма същия кураж и ще пробва всякакви случайни неудачни хрумвания и вълка сит и агнето цяло за заобикаляне.

    Коментиран от #9

    20:59 28.10.2025

  • 9 Гориил

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хипотетично":

    България няма приятели в Европа. Единственият ѝ доброжелателен и снизходителен приятел беше Русия.Но ти унищожи символите на приятелството и изгори мостовете.

    21:07 28.10.2025

  • 10 Само наште

    4 1 Отговор
    На точката на дуспат😂👋а

    21:08 28.10.2025

  • 11 Тити

    3 0 Отговор
    Не сравнявайте Германия с България за Американците ние сме треторазрядна държава ако не четвърто разрядна.

    21:30 28.10.2025

  • 12 Уса

    4 1 Отговор
    Кога вие българите ще разберете,че за вас няма САЩ и Европа...?Авантата от Русия също свърши сами я отказахте

    21:43 28.10.2025