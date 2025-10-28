САЩ ще освободят германските дъщерни дружества на Роснефт от санкции

Германският министър на икономиката Катерина Райхе заяви, че САЩ ще освободят дъщерните дружества на Роснефт, които са под външен контрол на германското правителство, от санкции срещу Русия, съобщи аг. Reuters.

Правителството на САЩ е предоставило писмени гаранции, че германският бизнес на руската компания Роснефт ще бъде освободен от нови санкции, тъй като активите вече не са под руски контрол. Ръководителят на германското министерство на икономиката отбеляза, че в понеделник вечерта САЩ публикуваха гаранционно писмо, в което признават, че дейността на Роснефт в Германия е напълно отделена от руската си компания майка.

По-рано вестник Bild съобщи, че германското правителство е започнало преговори с американската администрация за освобождаване на дъщерните дружества на Роснефт, които са под външно управление от германското правителство, от нови американски санкции. Изданието отбелязва, че санкциите биха могли да имат незабавни последици за три петролни рафинерии: PCK в Шведт, Miro в Карлсруе и Bayernoil във Фобург. Германските власти бяха най-загрижени за евентуални мерки срещу рафинерията в Шведт (в провинция Бранденбург), която доставя петролни продукти на Берлин и североизточните райони на страната.

На 8 септември германското Министерство на икономиката обяви, че германското правителство е удължило периода на външно управление на германските активи на „Роснефт“ (Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH) до 10 март 2026 г. Агенцията обоснова този ход, позовавайки се на Закона за енергийна сигурност. По този начин Федералната мрежова агенция, както отбеляза агенцията, запазва контрола над „Роснефт Deutschland“ и съответните дялове в трите рафинерии.

По-рано Министерството на финансите на САЩ включи „Роснефт“, „Лукойл“ и 34 дъщерни дружества на тези компании в последния пакет от санкции. Според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, новите ограничителни мерки на Министерството на финансите на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ няма да създадат проблеми за Русия, която е развила силен имунитет към подобни ограничения. Според нея обаче те изпращат контрапродуктивен сигнал, включително по отношение на украинското уреждане.