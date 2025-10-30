Китай детайлно ще обсъжда със САЩ съдбата на TikTok

Пекин възнамерява да сътрудничи със САЩ при разрешаването на въпроса за собствеността на платформата TikTok. Това беше обявено от Министерството на търговията на Китай след разговори между китайския президент Си Дзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Пусан, Южна Корея.

„Страните също така потвърдиха резултатите от търговските консултации в Мадрид, като САЩ поеха положителни ангажименти в области като инвестициите, а Китай се съгласи да се справи правилно с проблема с TikTok със САЩ“, се казва на уебсайта на министерството.

На 25 септември Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която се одобрява сделката, която ще прехвърли контрола върху китайската платформа за социални медии TikTok в САЩ на американско юридическо лице. Според заповедта, американските граждани ще държат най-големия дял и контрол в новото юридическо лице. Китайската компания ByteDance ще получи дял под 20%, а останалата част ще се държи от „определени инвеститори“. Конкретните инвеститори не бяха посочени. Компанията ще се управлява от нов съвет на директорите съгласно правила, „които ще гарантират правилната защита на информацията на американците“ и сигурността на Съединените щати. Новата компания ще бъде оценена на приблизително 14 милиарда долара.

Законът, изискващ ByteDance да продаде социалната мрежа или да прекрати дейността си в САЩ, беше подписан през 2024 г. от бившия президент на САЩ Джо Байдън. Тръмп изрази съчувствието си към платформата, тъй като гласовете на потребителите ѝ допринесоха за президентската му победа. След встъпването си в длъжност на 20 януари 2025 г. той подписа изпълнителна заповед за отлагане на блокирането на платформата в Съединените щати. Впоследствие той удължи това отлагане многократно, като последният път беше на 16 септември. Блокирането на социалната мрежа в САЩ беше отложено до 16 декември. През септември Тръмп обяви, че „група от много големи компании“ искат да придобият TikTok и съобщи за предварителни споразумения с китайската страна.