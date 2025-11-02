Новини
2 Ноември, 2025 08:21 528 6

Поевтиняват картофите, лукът и зелето

Ново поскъпване на храните - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Още близо 1 процент нагоре е индексът на тържищните цени тази седмица, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предаде БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва тази седмица с 0,96 процента до 2,321 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,299 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година.

При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, и тази седмица най-рязко поскъпват тиквичките - със 17,11 на сто до 1,78 лева за килограм, и краставиците - с 14,91 на сто до 3,16 лева за килограм. По-скъпи са също доматите, който се търгуват по 2,91 лева за килограм или с 3,19 на сто нагоре. При червените чушки поскъпването е с 1,27 на сто до 2,23 лева за килограм, докато при зелените чушки има спад от 2,78 на сто до 1,89 лева за килограм. Най-значителен спад в цената се наблюдава при зрелия лук кромид, която е със 7,97 на сто надолу и той се продава по 0,97 лева за килограм. По-евтини са също картофите - с 6,19 на сто до 0,97 лева за килограм, зелето - с 5,95 на сто до 0,98 лева за килограм, и морковите - с 4,17 на сто до 1,15 лева за килограм.

При плодовете по-скъпи са единствено бананите, които се търгуват по 2,82 лева за килограм или с 1,15 на сто нагоре. Най-много поевтиняват ябълките, които са с 6,35 на сто надолу до 2,30 лева за килограм. По-ниски са цените също на дините - с 3,28 на сто до 0,53 лева за килограм, лимоните - с 3,08 на сто до 3,71 лева за килограм, и гроздето - с 2,27 на сто до 3,10 лева за килограм.

Цената на кравето сирене пада с 0,67 на сто до 12,10 лева за килограм, а тази на кашкавала тип "Витоша" - с 0,03 на сто до 18,03 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 1 на сто надолу и се продава по 1,38 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 0,26 на сто до 2,31 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) също е по-ниска и то се търгува по 3,13 лева за брой, което е с 1,07 на сто спад.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 2,82 на сто до 7,14 лева за килограм, а яйцата (размер М) - с 0,53 на сто се търгуват по 0,38 лева за брой на едро.

Цената на ориза е с 1,9 на сто надолу до 3,30 лева за килограм, а тази на брашното тип 500 - с 1,08 на сто до 1,46 лева за килограм. Олиото също е по-евтино тази седмица, като се продава по 3,20 на лева за литър или с 4,88 на сто надолу. Захарта поскъпва с 2,02 на сто до 1,82 лева за килограм. Цената на зрелия фасул отстъпва с 1,99 на сто до 4,14 лева за килограм, докато тази на лещата скача с 1,88 на сто до 4,12 лева за килограм.


България
  • 1 Гост

    10 0 Отговор
    Защо бе, лъжци недни? Нали всичко щеше да е супер? Европа, евро, благополучие? Лустрация до дупка за вас и търговците търгаши!!!

    08:25 02.11.2025

  • 2 Пич

    9 0 Отговор
    Спокойно !!! Цигулките Страдивариус са смъкнали един милион от цената , а те са включени в потребителската кошница !!! Значи има дефлация!!!

    08:27 02.11.2025

  • 3 Моарейн

    5 0 Отговор
    А, не, това не може да е вярно. Ние сме в клуба на богатите, а там такива неща никога не се случват.Там е същински земен рай. Цените са от достъпни по-достъпни и текат само реки от мед и масло. Със сигурност статията е гадна руска хибридка, а ДКСБТ са рушлямисти на хранилка на Путин.

    08:34 02.11.2025

  • 4 хмм

    5 0 Отговор
    Като влезе еврото цените няма да паднат като число два пъти, а по малко.

    08:35 02.11.2025

  • 5 Биг Мак в Бургер Кинг

    1 0 Отговор
    По този начин се дава възможност на българите да станат по одухотворени и добри хора. От храната само се дебелее !

    08:36 02.11.2025

  • 6 бай Митко

    2 0 Отговор
    Напълно пробита държава! Само и единствено констатации, без мерки! За сметка на това шкембетата на властимощите ще се пръснат, а чекмеджетата преливат!

    08:41 02.11.2025