Apple подготвя купувачите за нова ценова линия

12 Септември, 2025 10:21 686 4

Компанията ще повиши цените на iPhone до 2000 долара

Apple подготвя купувачите за нова ценова линия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската компания Apple подготвя купувачите за нова ценова линия - iPhone за 2000 USD, съобщи аг. Bloomberg.

Според техни данни, когато Apple представи iPhone X през 2017 г., компанията не само въведе разпознаване на лица и безрамков екран, но и създаде нова категория - смартфон за 1000 USD. Отбелязва се, че през осемте години от пускането на пазара цените са се увеличили леко.

Както посочва Bloomberg, преди представянето на iPhone 17 анализаторите прогнозираха значително увеличение на цената поради митата на президента на САЩ Доналд Тръмп върху китайски стоки. Увеличението на цената обаче се оказа умерено. Цената на Pro моделите се е повишила от 999 на 1099 USD, но Apple смекчи удара, като включи в устройството базова памет до 256 GB.

В същото време агенцията прогнозира, че „подобно ограничение няма да продължи вечно“. Apple няма да може да поема разходите за тарифи за неопределено време, а прехвърлянето на производството на iPhone от Китай и Индия няма да премахне проблема с нарастващите разходи. Компанията вече започна да сигнализира, че ерата на iPhone за 2000 USD наближава. iPhone 17 Pro Max предлага версия с 2 терабайта памет за първи път на цена от 1999 USD, отбелязва Bloomberg. Подчертава се, че „Apple не би определила такава цена, ако не е уверена, че значителна част от клиентите са готови да я платят.“

Първият сгъваем iPhone на Apple трябва да се появи следващата година с възможности, които се конкурират с моделите на Samsung и Google, които в момента се продават за 1799 – 2419 USD в зависимост от конфигурацията. Като се има предвид, че iPhone Air с обикновен екран струва $999 и много от компонентите му ще бъдат използвани в бъдещия сгъваем телефон, този модел вероятно ще струва поне два пъти повече, дори преди да се вземат предвид разширението на паметта, калъфите и аксесоарите.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чалгатрон с БМВ

    6 0 Отговор
    Офсете тря са стрижат!

    10:28 12.09.2025

  • 2 икономичен

    4 0 Отговор
    центи трябва да растат а зомбитата да теглят кредити за телефон

    10:30 12.09.2025

  • 3 Апъл Мапъл

    5 0 Отговор
    Май Апъл иска да фалира!!! Те и без това губят пазарен дял, ама докато има тук таме балъци да им купуват скъпите телефони може и да изкарат още някоя година.

    10:37 12.09.2025

  • 4 Един

    3 1 Отговор
    Няма ден, в който да не искам да ударя скапания Айфон в земата и да скачам по него с кубинки. Честно казано до сега най-добрия ми опит е с Майкрософтския смартфон на Нокиа - най добре организираната операционна с-ма. После е андроид - епъла е брутално прехвален! Трябва да си много зле в главата да пръснеш 2 бона за епъл!

    10:49 12.09.2025