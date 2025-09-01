Замразиха цените на 20 000 продукта в Сърбия. България е категорично против подобна мярка

От 1 септември в Сърбия влиза в сила нова правителствена наредба за ограничаване надценките на 20 000 продукта в търговията на едро и дребно. Срокът на тавана е 6 месеца. Мярката се очаква да допринесе за намаляване на цените с близо 15%. Поне такива са очакванията на властите.
Глобата за неспазване от страна на търговците на въведената мярка е 300 000 динара (500 лв.) за физически лица и 50 000 динара (830 лв.) за юридически. Също така на нарушителите може да им бъде забранено извършването на определени дейности за срок от половин до една година. Нарушения, извършени от предприемачи, ще им струват глоба в размер на 150 000 динара (2500 лв.) и забрана за извършване на определени дейности за срок от 1 година.
Българските търговци са категорично „против“ замразяване на цените на хранителни и нехранителни стоки при въвеждането на еврото у нас.
През юли oт Acoциaциятa нa тъpгoвцитe нa нexpaнитeлни cтoĸи (ATHC) излязoxa c ocтpa пoзиция пpoтив зaĸoнoпpoeĸтa зa измeнeниe нa Зaĸoнa зa въвeждaнe нa eвpoтo. Причината е, че подобна мярка, може да нанесе сериозни щети на икономиката ни и да създаде голяма несигурност на пазара.
Haй-cepиoзнoтo пpитecнeниe пpeдизвиĸвa пpeдлoжeнaтa зaбpaнa тъpгoвцитe дa yвeличaвaт цeни в пepиoдa нa двoйнo oбoзнaчaвaнe - oĸoлo гoдинa и пoлoвинa.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #9
21:08 01.09.2025
3 Тити
21:11 01.09.2025
4 територията
21:19 01.09.2025
5 Хаха
Нашата икономика? 😁 Че то всички магазини са на чужди фирми като била Лидъл и т.н. всичко се изнася от бГ
21:21 01.09.2025
6 Няма такава държава
УЖАС
21:29 01.09.2025
7 В Турция , Лозенград(Къркларели) -
До коментар #2 от "Последния Софиянец":кило домати 15 лири(60 ст) . В БГ - 3.90 лв.
21:32 01.09.2025
8 Сърбите са си ок
21:36 01.09.2025
9 А сега
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Кажи ма шопската салата какво сирене слагаш
Коментиран от #14
21:38 01.09.2025
10 Е ееее,
21:41 01.09.2025
11 Тракиец
21:42 01.09.2025
12 Пилотът Гошу
21:46 01.09.2025
13 Българин
21:48 01.09.2025
14 Последния Софиянец
До коментар #9 от "А сега":Сирене Фета.Тук е 50 лв килограм а в Гърция е 9 евро килограм.Купувам от Солун.
21:49 01.09.2025
15 Данко Харсъзина
Коментиран от #16, #18, #19
22:00 01.09.2025
20 Данко Харсъзина
Много ми се иска да замразят цените, та и родените след 1989г да изпитат тези хубости.
Коментиран от #21, #22
22:14 01.09.2025
23 Данко Харсъзина
Та в този ред на мисли Вучич бая трябва да се напъне, за да осигури на сърбите всичките тези прелести.
22:30 01.09.2025