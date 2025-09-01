Новини
1 Септември, 2025

Тя може да нанесе сериозни щети на икономиката ни

Замразиха цените на 20 000 продукта в Сърбия. България е категорично против подобна мярка - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От 1 септември в Сърбия влиза в сила нова правителствена наредба за ограничаване надценките на 20 000 продукта в търговията на едро и дребно. Срокът на тавана е 6 месеца. Мярката се очаква да допринесе за намаляване на цените с близо 15%. Поне такива са очакванията на властите.

Глобата за неспазване от страна на търговците на въведената мярка е 300 000 динара (500 лв.) за физически лица и 50 000 динара (830 лв.) за юридически. Също така на нарушителите може да им бъде забранено извършването на определени дейности за срок от половин до една година. Нарушения, извършени от предприемачи, ще им струват глоба в размер на 150 000 динара (2500 лв.) и забрана за извършване на определени дейности за срок от 1 година.

Българските търговци са категорично „против“ замразяване на цените на хранителни и нехранителни стоки при въвеждането на еврото у нас.

През юли oт Acoциaциятa нa тъpгoвцитe нa нexpaнитeлни cтoĸи (ATHC) излязoxa c ocтpa пoзиция пpoтив зaĸoнoпpoeĸтa зa измeнeниe нa Зaĸoнa зa въвeждaнe нa eвpoтo. Причината е, че подобна мярка, може да нанесе сериозни щети на икономиката ни и да създаде голяма несигурност на пазара.

Haй-cepиoзнoтo пpитecнeниe пpeдизвиĸвa пpeдлoжeнaтa зaбpaнa тъpгoвцитe дa yвeличaвaт цeни в пepиoдa нa двoйнo oбoзнaчaвaнe - oĸoлo гoдинa и пoлoвинa.


Сърбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Последния Софиянец

    32 5 Отговор
    И в Сърбия,и в Гърция,и в Турция, навсякъде около нас ядат истинска храна на половината цена у нас.А тук Шиши и Бойко ни хранят с ментета на двойни цени.

    Коментиран от #7, #9

    21:08 01.09.2025

  • 3 Тити

    25 5 Отговор
    Когато държавата се управлява от мафиоти едва ли видим такива мерки

    21:11 01.09.2025

  • 4 територията

    16 4 Отговор
    тепърва ще го яде големия

    21:19 01.09.2025

  • 5 Хаха

    21 5 Отговор
    Тя може да нанесе сериозни щети на икономиката ни

    Нашата икономика? 😁 Че то всички магазини са на чужди фирми като била Лидъл и т.н. всичко се изнася от бГ

    21:21 01.09.2025

  • 6 Няма такава държава

    8 1 Отговор
    МОЖЕ ДА НАНЕСЕ СЕРИОЗНИ ЩЕТИ ПО ДЖОБА НА БОКИЧА И ШИШИ
    УЖАС

    21:29 01.09.2025

  • 7 В Турция , Лозенград(Къркларели) -

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    кило домати 15 лири(60 ст) . В БГ - 3.90 лв.

    21:32 01.09.2025

  • 8 Сърбите са си ок

    6 5 Отговор
    И хич не им трябва ...е....й съюза. Живеят си хората по собствени правила.Най - дразнещо за мен е ,че нашите " управници" един да пръдне в европарламента и нашите се на....с....ират. Добре бе хора що за демокрация е ,когато ти определят всякакви глупави правила , като колко крива да бъдела краставицата и какви коли да си купуваме и караме.Е това най - много дразни Преди да влезем в тоя робски съюз много бяхме въодушевени ,ама като почнат да ти слагат норми на живот....Не ,благодаря на тая диктатура.Приемам евросъюза без да налага правила и стандарти на живот на отделните страни.

    21:36 01.09.2025

  • 9 А сега

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Кажи ма шопската салата какво сирене слагаш

    Коментиран от #14

    21:38 01.09.2025

  • 10 Е ееее,

    3 2 Отговор
    Как няма да е категорична ?Чакайте след нова година. Тогава ще става веселбата.

    21:41 01.09.2025

  • 11 Тракиец

    5 3 Отговор
    Ето за това в Сърбия ще има нормален живот а в бу-лгаристан мутрите спекулантите и организираната престъпност ще дерибействат със съдействието на държавата а държавата това са Пеевски Бойко и техните кръгове

    21:42 01.09.2025

  • 12 Пилотът Гошу

    3 1 Отговор
    Естествено, че са против, как ще надут иначе цените... Министерствата официално дигнаха такси от 15лв на 48.90, 25 евро от 1.1.26, та търговците ли ще изпуснат 😂😂😂

    21:46 01.09.2025

  • 13 Българин

    3 2 Отговор
    Гърбят ли ви глупации! Малко ви е! Така трябва да е.

    21:48 01.09.2025

  • 14 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "А сега":

    Сирене Фета.Тук е 50 лв килограм а в Гърция е 9 евро килограм.Купувам от Солун.

    21:49 01.09.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    2 7 Отговор
    В България цели 45 години бяхме със замразени цени. И на рафтовете по магазините нямаше нищо. Който иска замразени цени да ходи при Ким Чен Ун в Северна Корея.

    Коментиран от #16, #18, #19

    22:00 01.09.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Аз съм по възрастен и съм живял по времето когато цените бяха замразени. Беше просто прекрасно. Бензинът беше с купони, хлябът, захарта и олиото също. Магазините бяха празни, а с макар и да имаш купони не мож купи нищо. Майките се редяха от 3 часа през ноща на опашка за да купят литър мляко и кофичка кисело мляко за децата си. И никога нямаше за всички. Всичко беше самата прелест.
    Много ми се иска да замразят цените, та и родените след 1989г да изпитат тези хубости.

    Коментиран от #21, #22

    22:14 01.09.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Вучич уверено върви по пътя на Андрей Луканов и Тодор Живков. Но има да извърви още много път докато ги настигне. Много добре помня как хората масово ходеха да берат лапад и киселец защото купони и пари имаше, но храна нямаше. Всеки търсеше някакви връзки в някоя мелница за да купи чувал брашно, та жена му да меси хлебец за дечицата. Цените бяха замразени и много ниски, но нямаше нищо. Определено беше много хубаво.
    Та в този ред на мисли Вучич бая трябва да се напъне, за да осигури на сърбите всичките тези прелести.

    22:30 01.09.2025