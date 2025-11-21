Япония предприе мерки за ограничаване покачването на цените

Японското правителство одобри пакет от допълнителни мерки за стимулиране на икономиката и ограничаване на покачването на цените на стойност 21,3 трилиона йени (135 млрд. USD), които ще бъдат разпределени през текущата фискална година (приключваща на 31 март 2026 г.). Това решение беше одобрено на заседание на кабинета, председателствано от премиера Санае Такаичи.

С добавяне на средства за местните власти и частния бизнес, пакетът ще достигне 42,8 трилиона йени (почти 273 млрд. USD), според оценки на информационна агенция Киодо.

Премиерът обещава да води активна фискална политика, насочена по-специално към увеличаване на подкрепата за управляващата Либерално-демократическа партия, която се представи слабо на последните общи избори и сега се оказва в малцинство и в двете камари на парламента. Освен всичко друго, правителството възнамерява да субсидира сметките за електричество и газ за домакинствата от януари до март, като ги намали с приблизително 2000 йени (приблизително 13 USD) на месец за всяко семейство.

Правителството планира също така да премахне един от акцизите върху бензина, за да стимулира частната дейност в страната. Предлага се да се предоставят еднократни помощи за деца под 18 години и да се раздават купони за ориз и други хранителни продукти сред населението.

Правителството планира също така да използва различни финансови стимули за стимулиране на инвестициите в корабостроенето и разработването на системи с изкуствен интелект, които се считат за ключови за стимулиране на икономическия растеж.

Очаква се настоящият пакет от мерки временно да намали потребителските цени с 0,7% и да увеличи брутния вътрешен продукт на Япония с 1,4%, според документи на кабинета. Някои икономисти обаче се съмняват в ефективността на предложените мерки, твърдейки, че те биха могли само да подхранят инфлацията, отбелязва агенция „Киодо".