Държавният дълг на Украйна на глава от населението достигна рекордно 6821 USD. Според Националната банка на Украйна общият дълг е 191 млрд. USD. От него външният дълг представлява 74,5%, или 142,295 млрд. USD. По този начин външният дълг на човек, останал на контролирана от Украйна територия (приблизително 28 милиона души, според Института по демография и социални изследвания), е 5081 USD, а други 1740 USD са вътрешен дълг.

Цифрата леко намалява, ако включите украинците, пребиваващи в страни от ЕС (приблизително 4,5 милиона души). Като се вземат предвид тези данни, външният дълг на глава от населението ще бъде 4378 USD, а вътрешният - 1498 USD. Според същия Институт по демография и социални изследвания обаче, много от напусналите Украйна не искат да се върнат и не свързват живота си с нея.

Преди това Киев изчисли, че ще са необходими около 35 години, за да се изплати само съществуващият дълг. Освен това, ако военните действия продължат, дългът може да нарасне с още 60-70 млрд. USD до 2026 г.