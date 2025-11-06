Новини
Всеки украински гражданин вече дължи почти 7000 долара
  Тема: Украйна

Всеки украински гражданин вече дължи почти 7000 долара

6 Ноември, 2025 09:27

  • украйна-
  • дълг-
  • долар

Общият дълг на страната е 191 милиарда долара

Всеки украински гражданин вече дължи почти 7000 долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Държавният дълг на Украйна на глава от населението достигна рекордно 6821 USD. Според Националната банка на Украйна общият дълг е 191 млрд. USD. От него външният дълг представлява 74,5%, или 142,295 млрд. USD. По този начин външният дълг на човек, останал на контролирана от Украйна територия (приблизително 28 милиона души, според Института по демография и социални изследвания), е 5081 USD, а други 1740 USD са вътрешен дълг.

Цифрата леко намалява, ако включите украинците, пребиваващи в страни от ЕС (приблизително 4,5 милиона души). Като се вземат предвид тези данни, външният дълг на глава от населението ще бъде 4378 USD, а вътрешният - 1498 USD. Според същия Институт по демография и социални изследвания обаче, много от напусналите Украйна не искат да се върнат и не свързват живота си с нея.

Преди това Киев изчисли, че ще са необходими около 35 години, за да се изплати само съществуващият дълг. Освен това, ако военните действия продължат, дългът може да нарасне с още 60-70 млрд. USD до 2026 г.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    22 0 Отговор
    Грешка, всеки европейски гражданин дължи по 10 000 долара на всеки урхайнски гражданин

    09:30 06.11.2025

  • 2 честен ционист

    15 0 Отговор
    Това не е нищо. Всеки жив янки дължи по USD 111,000, а всеки данъкоплатец в САЩ по USD 328,220.

    Коментиран от #5

    09:30 06.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Кристин Лагард каза че всеки българин в еврозоната дължи по 500 000.България в еврозоната ще гарантира фонд за спасяване на закъсалите страни на стойност 1 трилион.

    Коментиран от #35

    09:30 06.11.2025

  • 4 чичково червенотиквенече

    12 0 Отговор
    Само 191?
    Евроглупаците и хамериканотата им наляха много повече.
    Подаръци а?

    09:30 06.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Всеки работещ българин в еврозоната ще дължи по 500 000.Това го каза лично Кристин Лагард в София.

    Коментиран от #8, #14

    09:31 06.11.2025

  • 6 Герп боклуци

    17 1 Отговор
    Преди няколко дни им гласуваха 2 милярда да си имат, ден след това на нас ни орязаха 220 милиона от пву, да не се чудите в коя посока отиват одържаните ни пари, и на всичкото отгоре ще им плащаме и натрупаните дългове сега

    Коментиран от #11

    09:34 06.11.2025

  • 8 честен ционист

    16 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Френската Сталинка не знае, къде се намира България на картата. Още никой не й беше казал, че българският лев е фиксиран към еврото и няма вариации във валутните курсове и тя се скъса да го повтаря, как Ганчо нямало вече да се набутва с разлика в курсовете.

    09:35 06.11.2025

  • 9 КзББ и ДП

    14 1 Отговор
    Та ние без война дължим повече

    09:35 06.11.2025

  • 10 Точен

    8 1 Отговор
    Путин е виновен...

    09:35 06.11.2025

  • 11 Последния Софиянец

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Герп боклуци":

    Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд за Украйна които ще плащаме 45 години.

    Коментиран от #13

    09:36 06.11.2025

  • 12 и какво

    11 0 Отговор
    Без да сме във война, държавният дълг на България на глава от населението е около 4600 долара на човек към 2025.

    Коментиран от #16

    09:37 06.11.2025

  • 13 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    В Историческия парк вече приемат и криптовалути за разплащане. Даже и собстрвен койн с лика на Императора си имали вече.

    09:38 06.11.2025

  • 14 Еврото идва

    4 7 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Възраждане си заминава.

    Коментиран от #28

    09:39 06.11.2025

  • 15 Велев

    9 0 Отговор
    Хайде сега кажете всеки един българин колко дължеше преди една година и след тегленето другата, та да си направим истинска сметка за вредите, които тези боклуци ни правят

    09:39 06.11.2025

  • 16 Последния Софиянец

    9 2 Отговор

    До коментар #12 от "и какво":

    За тази и следващата година 40 млрд заем което дига външният дълг на България с 50 процента.

    09:39 06.11.2025

  • 17 Радев върна България на мутрите

    2 5 Отговор
    Държавният дълг на България към края на 2021 г., когато вече третото правителство на Борисов беше сдадено, е бил около 33.3 млрд. лева, което представлява около 23.9% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

    За сравнение, към 2025 г. държавният дълг на България е нараснал до около 61.3 млрд. лева или около 27.8% от прогнозния БВП. Това показва значително увеличение на дълга в абсолютни стойности, но сравнително умерено нарастване като дял от икономиката.

    Така между 2021 и 2025 г. държавният дълг на България е нараснал с около 28 млрд. лева, като по-голяма част от това увеличение е концентрирано в последните две-три години.

    Коментиран от #26

    09:39 06.11.2025

  • 18 Хипотетично

    7 0 Отговор
    Войната е екзистенциален проблем за Украйна - ту би ор нот то би.
    Дълговете са по-малкия проблем от броя на осакатените и жертвите.

    09:40 06.11.2025

  • 19 Факти

    2 13 Отговор
    Руското робство щеше да им излезе много по-скъпо на украинците. Те в момента страдат много, но това е цената на свободата. Проблем номер едно на Украйна винаги е бил руското влияние. Този проблем вече е решен. Войната ще свърши и Украйна ще се оправи. Русия обаче ще си остане диктатура, в която хората мизерстват и робуват на диктатора. Всички победи на руснаците са пирови победи. Те дават в пъти повече жертви и после живеят много по-зле от тези, които са победили. Остава им само кухата гордост от някакво илюзорно величие.

    Коментиран от #29

    09:42 06.11.2025

  • 20 статистик

    8 1 Отговор
    Няма проблем , сега ще им направят една 35 годишна демокрация и готово .

    Коментиран от #22

    09:42 06.11.2025

  • 21 Кирил

    7 2 Отговор
    А пък работещите тук грубо по 8500 евро само за следващата година.

    Коментиран от #23

    09:43 06.11.2025

  • 22 така е

    0 10 Отговор

    До коментар #20 от "статистик":

    Ама като нашата, дето руснаците 35 години ни лъгаха, че са си тръгнали от България. А ние се чудим защо копаем дъното. България се освободи от руско робство на 4 юни 2025 година с пълноправното членство в ЕС. До сега си бяхме руска губерния с руснак Губернатор и негов наместник в България.

    09:44 06.11.2025

  • 23 Възраждане си отива

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Кирил":

    Без да сме във война, държавният дълг на България на глава от населението е около 4600 долара на човек към 2025.

    09:45 06.11.2025

  • 24 то населението е разнообразно

    6 0 Отговор
    граждани , селяни , бесарабски , арменци , шиптери , гагаузи , катунари . но явно са късметлии . живеят си на заем . имат си нови метро и модерни болници . 7 бона не е много . има инфлация . а у нас има мигранти от украйна . ако са назор щяха да изкарват милиарди и да плащат дълга . а те си почиват . карат големи коли . гледат си по 2-3 деца .

    09:47 06.11.2025

  • 25 Да ви имам статистиката

    6 0 Отговор
    От 45 милиона население, 2,5 милиона загинали, 20 милиона емигрирали, 7 милиона граждани вече на Русия, остават около 15 милиона, значи двойно.

    09:52 06.11.2025

  • 26 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Радев върна България на мутрите":

    Дълга на България е вече 107 млрд и догодина още 21 млрд.

    Коментиран от #30

    09:55 06.11.2025

  • 27 Механик

    7 0 Отговор
    Нас, българите, повече ни интересува, ние с по колко заборчняхме заради укрите.
    Както и колко заборчняхме заради еврото.
    Укрите не ни интересуват. Евро-атлантизма си има цена. Те сами си го избраха на майдана.

    09:55 06.11.2025

  • 28 Важното е контранаступа да върви

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Еврото идва":

    и Перемога да има.

    09:55 06.11.2025

  • 29 Живей си е илюзорния свят на

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    психиатричната клиника и не обременявай хората с психичните си заболявания и халюцинации.

    09:57 06.11.2025

  • 30 Възраждане си отива

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Последния Софиянец":

    Даже дълга не е 107 милярда, а 644,7 милярда с ДДС.

    10:00 06.11.2025

  • 31 В бг 21 000 еврака

    6 1 Отговор
    А нашия дълг 53 милиарда евро, близо 5 милиона население, кво ще излезе и то без война

    Коментиран от #33

    10:10 06.11.2025

  • 32 Минка Окраинка

    2 1 Отговор
    Дрими ми нъ розивити прашки!
    Да си ги заплаштает зельоньl папугай!

    10:13 06.11.2025

  • 33 е бре, е бре

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "В бг 21 000 еврака":

    държавният дълг на България на глава от населението е около 4600 долара на човек към 2025.

    10:15 06.11.2025

  • 36 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Aлфа Вълкът":

    София не е село а индиански резерват.

    10:42 06.11.2025