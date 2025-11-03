Светът се нуждае от повече енергия

Новини
3 Ноември, 2025 10:55 299 0

За бъдещи инвестиции е необходимо днес трябва да се постигне баланс между нуждите на клиентите и глобалното търсене

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Светът определено ще се нуждае от повече енергия и трябва да се създадат благоприятни инвестиционни условия, за да се задоволят тези нужди, заяви министърът на енергетиката и инфраструктурата на ОАЕ Сухаил Ал Мазруей на ADIPEC. Той обаче не очаква пренасищане на пазара.

Светът определено ще се нуждае от повече ресурси. Тези ресурси определено ще бъдат повече петрол, определено повече газ, определено повече възобновяема енергия. И трябва да се уверим, че икономическият климат за инвестиции ни позволява да направим това“, каза той.

Министърът на енергетиката отбеляза, че за бъдещи инвестиции сега трябва да се постигне баланс между нуждите на клиентите и глобалното търсене.

Той отбеляза също, че с развитието на изкуствения интелект и центровете за данни светът определено ще се нуждае от повече енергия.

„Няма да говоря за сценарий на пренасищане на доставките. „Не виждам това. Не мога да го оправдая. Мисля, че всичко, което виждаме, е нарастващо търсене“, отбеляза министърът.


