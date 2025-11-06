Новини
  Тема: Войната на митата

Шефовете на Rolex и Cartier призоваха Тръмп да намали митата за Швейцария

6 Ноември, 2025 09:11 398 2

Шефовете на Rolex и Cartier призоваха Тръмп да намали митата за Швейцария - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Шестима швейцарски милиардери, включително ръководителите на компаниите, притежаващи луксозните марки Rolex и Cartier, се срещнаха с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон на 4 ноември с надеждата да постигнат 39% намаление на митата върху швейцарски стоки, съобщи вестник Tribune de Genève.

Представители на луксозната и енергийната индустрия, петима от които са „ръководители на транснационални корпорации със седалище в Женева“, са участвали в срещата с Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом. Сред тях са главният изпълнителен директор на Rolex Жан-Фредерик Дюфур и неговият съперник Йохан Руперт, президент на холдинговата компания Richemont, която притежава марките Cartier, Piaget и Vacheron Constantin. Отбелязва се, че никой от швейцарското правителство не е присъствал на преговорите.

Досега никой не е разкрил продължителността на срещата или нейното съдържание“, отбелязва вестникът. „Няма и сигурност, че Швейцария е по-близо до целта си: постигане на 39% намаление на американските мита върху швейцарския внос.“

На преговорите са присъствали и Диего Апонте, президент на най-големия контейнерен оператор в света MSC; Даниел Йеги, съосновател на големия световен търговец на петрол Mercuria; Марван Шакарчи, ръководител на групата за търговия и рафиниране на благородни метали MKS PAMP; и Алфред Гантнер, съосновател на инвестиционната компания Partners Group. В съвместно изявление предприемачите заявиха, че срещата, организирана по тяхна инициатива, е имала за цел да подчертае „силата и устойчивостта на икономическите отношения между Швейцария и САЩ“. В него се посочва също, че милиардерите „не са участвали в преки преговори с американския президент“.

В началото на август Tribune de Genève съобщи, че Тръмп е игнорирал посещението на швейцарския президент Карин Келер-Сутер, която е посетила Вашингтон с надеждата да постигне споразумение с Белия дом след обявените от него планове за налагане на 39% вносни тарифи на конфедерацията на 7 август.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 свидетел

    0 0 Отговор
    тези фирми продават на милионери . митата са доста ниски !

    09:21 06.11.2025

  • 2 чичково червенотиквенече

    0 0 Отговор
    Тези туристически визити са отчаян опит да измолят нещо от откачения паток.
    Това го кара да се чувства велик, комплексар.
    Особено не подхожда на държавен глава да се унижава така, непоканен и неприет - то си има протокол как се урежда.

    09:25 06.11.2025