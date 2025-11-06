Шефовете на Rolex и Cartier призоваха Тръмп да намали митата за Швейцария

Шестима швейцарски милиардери, включително ръководителите на компаниите, притежаващи луксозните марки Rolex и Cartier, се срещнаха с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон на 4 ноември с надеждата да постигнат 39% намаление на митата върху швейцарски стоки, съобщи вестник Tribune de Genève.

Представители на луксозната и енергийната индустрия, петима от които са „ръководители на транснационални корпорации със седалище в Женева“, са участвали в срещата с Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом. Сред тях са главният изпълнителен директор на Rolex Жан-Фредерик Дюфур и неговият съперник Йохан Руперт, президент на холдинговата компания Richemont, която притежава марките Cartier, Piaget и Vacheron Constantin. Отбелязва се, че никой от швейцарското правителство не е присъствал на преговорите.

„Досега никой не е разкрил продължителността на срещата или нейното съдържание“, отбелязва вестникът. „Няма и сигурност, че Швейцария е по-близо до целта си: постигане на 39% намаление на американските мита върху швейцарския внос.“

На преговорите са присъствали и Диего Апонте, президент на най-големия контейнерен оператор в света MSC; Даниел Йеги, съосновател на големия световен търговец на петрол Mercuria; Марван Шакарчи, ръководител на групата за търговия и рафиниране на благородни метали MKS PAMP; и Алфред Гантнер, съосновател на инвестиционната компания Partners Group. В съвместно изявление предприемачите заявиха, че срещата, организирана по тяхна инициатива, е имала за цел да подчертае „силата и устойчивостта на икономическите отношения между Швейцария и САЩ“. В него се посочва също, че милиардерите „не са участвали в преки преговори с американския президент“.

В началото на август Tribune de Genève съобщи, че Тръмп е игнорирал посещението на швейцарския президент Карин Келер-Сутер, която е посетила Вашингтон с надеждата да постигне споразумение с Белия дом след обявените от него планове за налагане на 39% вносни тарифи на конфедерацията на 7 август.