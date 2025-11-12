Младеж спечели 250 милиона долара от търговия с руски петрол

Кристофър Епингер успя да спечели 250 млн. USD от търговия с руски петрол само за 3 години. Той е роден в Германия през 1994 г. От детството си е „очарован“ от петролния магнат Джон Рос Юинг, герой от американския телевизионен сериал „Далас“, пише FT.

След гимназията се записва да следва в университета в Хамбург, където учи бизнес. След завършване на първата си година, получава възможност за стаж в националната петролна и газова компания на Казахстан, KazMunayGas. Там той среща Иляс Тасмагамбетов, племенник на „един от най-влиятелните“ политици в страната.

След стажа си в Казахстан Епингер се завръща в Германия и започва работа в малка компания SET Select Energy. Основателят ѝ - Туре фон Вал, дава 1 млн. USD на младия мъж за управление и го изпраща обратно в Казахстан, за да отвори бизнес за рафиниране на суров петрол там. По това време Епингер е на 23 години.

В Казахстан Тасмагамбетов по същото време управлява петролна рафинерия, която се нуждаеш от пари в брой. Епингер започва да работи с него: „Заобиколихме всички местни доставчици на суров петрол... Купувах го в брой директно от нефтените находища.“ Печалбата беше разделена между Select и рафинерията на Тасмагамбетов.

Две години по-късно Епингер основава собствена компания за рафиниране на петрол в Хамбург. Той набира капитал в размер на близо 900 000 USD и инвестира 200 000 USD от собствените си спестявания. Изпраща цялата сума на казахстанските си партньори, за да развият бизнеса, но те скоро изчезват заедно с парите.

До лятото на 2021 г. Епингер се озовава в трудна ситуация. Инвеститор в провален казахстански проект го обвинява в измама и репутацията на търговеца в Хамбург е сериозно уронена. Той търсел ново начало. В крайна сметка си намерил работа в търговска компания в Дубай. Един от клиентите ѝ е петролна рафинерия в пристанищния град Фуджейра в ОАЕ, собственост на германската компания Uniper.

Рафинерията преработва суров петрол от Африка и нискосернисто гориво от Русия в корабно гориво. След избухването на военните действия в Украйна рафинерията спира да купува руски суров петрол и търси нови доставчици. Епингер, който по това време е установил близки отношения с директора на рафинерията Ларс Либиг, вижда това като възможност.

Той сам започва да търси доставчици на петрол. След няколко неуспешни опита, познат препоръчва на Епингер да се свърже с петролния търговец Mercantile & Maritime Group (M&M). Неговият основател, Муртаза Лахани, е участвал в „сложни петролни схеми“ в продължение на няколко десетилетия. Например, според аг. Bloomberg, след 2022 г. той създава мрежа от компании за Роснефт, за да избегне санкциите.

През май 2022 г. M&M изпраща 60 000 тона руски мазут на CE Energy, компания, регистрирана от Eppinger. Крайният купувач на мазута е трябвало да бъде рафинерията Uniper. „Спечелих първия си 1 милион долара“, казва Епингер.

След първоначалния си успех, младият търговец започва да търси нови доставчици и се съгласява да купи 98 000 тона мазут от Казахстан. Uniper знае, че петролът от страната без излаз на море ще бъде натоварен на кораб в руско пристанище, но след като товарът вече е в морето, отказва да го приеме. Оттогава нататък Епингер вече не доставя гориво директно на рафинерията, а става посредник, продаващ мазута на Gulf Petrol Supplies, която от своя страна го доставя на Uniper.

Чрез M&M той се запознава и с Tejarinaft. Тя използва схема за „смесване“ на суров петрол чрез системата за съхранение на петрол на ОАЕ. Мазутът първоначално е дошъл от Русия, но след като е преминал през резервоари за съхранение в пристанището Фуджейра, Епингер е получил сертификат, в който се посочва, че пратката е била „смесена в ОАЕ“. Това е било достатъчно за адвокати и контрагенти, обяснява FT.

От 2022 до 2025 г. компанията на Епингер, CE Energy, е доставила 3,3 милиона тона петрол и петролни продукти на световния пазар на стойност приблизително 2 млрд. USD. Сред клиентите ѝ са Нигерия, Бахамите, Испания, Китай, Малайзия и други страни. Самият Епингер е спечелил около 250 милиона долара и сега живее във вила за 14 млн. EUR във Франция. Той признава, че някога е завиждал на по-възрастните търговци, които са преживели „сериозни сътресения“ като разпадането на СССР и произтичащите от това търговски възможности. Сега вече не завижда.

През февруари 2025 г. обаче CE Energy прекрати търговията с руски петрол поради „политически рискове“. А отношенията на Епингер с партньора му Муртаза Лахани от M&M се влошиха – „отчасти заради парите“, призна трейдърът.