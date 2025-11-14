Германия се доближи до Мондиал 2026

Лидерът в група "А" Германия взе важен успех с 2:0 като гост на аутсайдера Люксембург в предпоследен мач за двата тима в световните квалификации. В герой за Бундестима се превърна нападателят Ник Волтемаде, който хладнокръвно реализира двете по-чисти положения, които се откриха пред него в рамките на двадесетина минути (49', 69'). В предишния мач от групата тимът на Северна Ирландия бе победен също с негово попадение. Иначе отборът на Юлиан Нагелсман, който бе с доста липсващи важни футболисти, пак не блестеше особено, но в крайна сметка взе своето и е съвсем близо до класиране на Мондиал 2026.

Така с четвъртата си поредна победа на германците ще стига и равен резултат в последния мач със Словакия, който ще се играе в понеделник в Лайпциг, тъй като Бундестимът е с по-добрата голова разлика. Тимът на Люксембург пък се държа достойно и имаше своите шансове, но в крайна сметка остава без записана точка.

Логично Германия има тотално преимущество в преките двубои между двата отбора. Двата тима се срещнаха миналия месец, когато тимът на Юлиан Нагелсман спечели убедително с 4:0. Преди това германците разбиха съперника си със 7:0 в приятелски мач през 2006 г., а тимовете играха и в официални мачове за квалификациите за Евро 92, когато немците печелят на два пъти с 4:0 и 3:2.

Селекционерът на Люксембург Джеф Щрасер залага на схема с двама нападатели, като това са играещите в Бундеслигата Данел Синани и Айман Дардари. Като крило пък ще действа може би най-известният футболист от Великото херцогство Леандро Барейро.

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман отново има доста проблеми. Освен трайно контузените Джамал Мусиала, Антонио Рюдигер, Кай Хавертц и Марк-Андре тер Стеген, в Люксембург специалистът няма да може да разчита и на капитана Йошуа Кимих и бранителя Нико Шлотербек, които са с леки травми и няма да се появят в игра. Карим Адейеми пък е аут заради наказание.

Треньорът прави три промени в сравнение с победата като гост над Северна Ирландия с 1:0 в предишния мач от групата. Голямата новина е завръщането на Льорой Сане сред титулярите, който замества Карим Адейеми. Няма промени сред останалите атакуващи футболисти - Ник Волтемаде отново е в най-предни позиции, а зад гърба му ще действат заедно със Сане и Флориан Виртц и Серж Гнабри.

Най-големите промени са в защита, като на местата на Кимих и Шлотербек от първата минута започват десният бек на РБ Лайпциг Боте Баку и бранителят на Борусия (Дортмунд) Валдемар Антон. Капитанът в този мач Йонатан Та и вкаралият хубав гол от пряк свободен удар в първия мач s Люксембург Давид Раум оформят защитниците пред Оливер Бауман. Двойката опорни халфове отново са халфовете на Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка и Александър Павлович.

В 8-ата минута дойде първият добър шанс за Германия, когато Леон Горетцка намери Флориан Виртц в наказателното поле и той стреля, но Антони Морис успя да избие в корнер. Няколко минути по-късно и Валдемар Антон отправи изстрел с глава, но стражът на Люксембург не се затрудни. Домакините отговориха с опасен шут на играча на Аугсбург Айман Дардари в 18-ата минута, профучал опасно близко до вратата на Оливер Бауман. Осем минути по-късно Серж Гнабри на два пъти стреля, но първо ударът му бе блокиран в съотборника му Волтемаде, а веднага след това играчът на Байерн прати топката в аут. Малко след това Виртц стреля неточно, а домакините на свой ред можеха сензационно да поведат, и то директно от корнер, но Оливер Бауман внимаваше и успя да избие изстрела на Донел Синани.

Бундестимът успя да открие резултата в самото начало на втората част. Льорой Сане напредна добре отдясно и намери в наказателното поле Ник Волтемаде, който с едно докосване прати топката в мрежата на домакините - 0:1 за Германия. Люксембург пък можеше бързо да се върне в двубоя, но удар на Дардари мина съвсем близо до вртатата на Бауман. В 66-ата минута пък Кристофър Мартинс от домакините също имаше добра възможност, но сякаш се изненада, че топката стигна до него и не успя да отправи добър удар. Три минути по-късно интригата в двубоя сякаш приключи. Чудесна триходова комбинация между Сане, Боте Баку и Волтемаде изведе нападателя на Нюкасъл сам срещу Антони Морис и той с лекота удвои с втория си гол в мача - 0:2 за Германия. До края срещата основно се доиграваше, като все пак победата на Бундестима можеше да стане и по-убедителна, но стражът на домакините отрази опасен далечен изстрел на резервата Джейми Левелинг в продължението на срещата.