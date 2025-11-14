Новини
Спорт »
Световен футбол »
Германия се доближи до Мондиал 2026

Германия се доближи до Мондиал 2026

14 Ноември, 2025 23:47 495 1

  • германия-
  • футбол-
  • мондиал 2026

Герой за Бундестима дотук е Ник Волтемаде

Германия се доближи до Мондиал 2026 - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Лидерът в група "А" Германия взе важен успех с 2:0 като гост на аутсайдера Люксембург в предпоследен мач за двата тима в световните квалификации. В герой за Бундестима се превърна нападателят Ник Волтемаде, който хладнокръвно реализира двете по-чисти положения, които се откриха пред него в рамките на двадесетина минути (49', 69'). В предишния мач от групата тимът на Северна Ирландия бе победен също с негово попадение. Иначе отборът на Юлиан Нагелсман, който бе с доста липсващи важни футболисти, пак не блестеше особено, но в крайна сметка взе своето и е съвсем близо до класиране на Мондиал 2026.

Така с четвъртата си поредна победа на германците ще стига и равен резултат в последния мач със Словакия, който ще се играе в понеделник в Лайпциг, тъй като Бундестимът е с по-добрата голова разлика. Тимът на Люксембург пък се държа достойно и имаше своите шансове, но в крайна сметка остава без записана точка.

Германия се доближи до Мондиал 2026

Логично Германия има тотално преимущество в преките двубои между двата отбора. Двата тима се срещнаха миналия месец, когато тимът на Юлиан Нагелсман спечели убедително с 4:0. Преди това германците разбиха съперника си със 7:0 в приятелски мач през 2006 г., а тимовете играха и в официални мачове за квалификациите за Евро 92, когато немците печелят на два пъти с 4:0 и 3:2.

Селекционерът на Люксембург Джеф Щрасер залага на схема с двама нападатели, като това са играещите в Бундеслигата Данел Синани и Айман Дардари. Като крило пък ще действа може би най-известният футболист от Великото херцогство Леандро Барейро.

Германия се доближи до Мондиал 2026

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман отново има доста проблеми. Освен трайно контузените Джамал Мусиала, Антонио Рюдигер, Кай Хавертц и Марк-Андре тер Стеген, в Люксембург специалистът няма да може да разчита и на капитана Йошуа Кимих и бранителя Нико Шлотербек, които са с леки травми и няма да се появят в игра. Карим Адейеми пък е аут заради наказание.

Треньорът прави три промени в сравнение с победата като гост над Северна Ирландия с 1:0 в предишния мач от групата. Голямата новина е завръщането на Льорой Сане сред титулярите, който замества Карим Адейеми. Няма промени сред останалите атакуващи футболисти - Ник Волтемаде отново е в най-предни позиции, а зад гърба му ще действат заедно със Сане и Флориан Виртц и Серж Гнабри.

Германия се доближи до Мондиал 2026

Най-големите промени са в защита, като на местата на Кимих и Шлотербек от първата минута започват десният бек на РБ Лайпциг Боте Баку и бранителят на Борусия (Дортмунд) Валдемар Антон. Капитанът в този мач Йонатан Та и вкаралият хубав гол от пряк свободен удар в първия мач s Люксембург Давид Раум оформят защитниците пред Оливер Бауман. Двойката опорни халфове отново са халфовете на Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка и Александър Павлович.

В 8-ата минута дойде първият добър шанс за Германия, когато Леон Горетцка намери Флориан Виртц в наказателното поле и той стреля, но Антони Морис успя да избие в корнер. Няколко минути по-късно и Валдемар Антон отправи изстрел с глава, но стражът на Люксембург не се затрудни. Домакините отговориха с опасен шут на играча на Аугсбург Айман Дардари в 18-ата минута, профучал опасно близко до вратата на Оливер Бауман. Осем минути по-късно Серж Гнабри на два пъти стреля, но първо ударът му бе блокиран в съотборника му Волтемаде, а веднага след това играчът на Байерн прати топката в аут. Малко след това Виртц стреля неточно, а домакините на свой ред можеха сензационно да поведат, и то директно от корнер, но Оливер Бауман внимаваше и успя да избие изстрела на Донел Синани.

Германия се доближи до Мондиал 2026

Бундестимът успя да открие резултата в самото начало на втората част. Льорой Сане напредна добре отдясно и намери в наказателното поле Ник Волтемаде, който с едно докосване прати топката в мрежата на домакините - 0:1 за Германия. Люксембург пък можеше бързо да се върне в двубоя, но удар на Дардари мина съвсем близо до вртатата на Бауман. В 66-ата минута пък Кристофър Мартинс от домакините също имаше добра възможност, но сякаш се изненада, че топката стигна до него и не успя да отправи добър удар. Три минути по-късно интригата в двубоя сякаш приключи. Чудесна триходова комбинация между Сане, Боте Баку и Волтемаде изведе нападателя на Нюкасъл сам срещу Антони Морис и той с лекота удвои с втория си гол в мача - 0:2 за Германия. До края срещата основно се доиграваше, като все пак победата на Бундестима можеше да стане и по-убедителна, но стражът на домакините отрази опасен далечен изстрел на резервата Джейми Левелинг в продължението на срещата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Много мургави станАха тия арийци?

    23:54 14.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ