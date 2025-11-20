ЕС предоставя на САЩ списък със стоки, които иска да бъдат освободени от мита

Европейската комисия (ЕК) възнамерява да предаде на представители на американската администрация списък със стоки, които Брюксел иска да бъдат освободени от американските мита, съобщи европейското издание Politico, позовавайки се на европейски дипломати.

Според дипломатите списъкът, който ще бъде договорен в петък, ще включва медицински изделия, вино, спиртни напитки, бира и тестени изделия. Тези стоки не са обхванати от търговското споразумение, което ЕС и САЩ постигнаха през юли. Списъкът ще бъде представен на министъра на търговията Хауърд Лутник и търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър на среща с министри от ЕС на 24 ноември.

На 27 юли председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на САЩ Доналд Тръмп се споразумяха, че Вашингтон ще наложи 15% мита върху приблизително 75% от европейските стоки, внасяни в САЩ, считано от 1 август, вместо 30% мита върху целия европейски внос, с които Белият дом заплаши. ЕС няма да налага мита върху американски стоки. Европейската комисия обеща да забрани напълно целия внос на руски енергийни ресурси в ЕС и да закупи американски петрол, газ, ядрено оборудване и гориво на стойност 750 милиарда долара, както и да инвестира 600 млрд. USD в американската икономика.