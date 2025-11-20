Новини
ЕС предоставя на САЩ списък със стоки, които иска да бъдат освободени от мита
  Тема: Войната на митата

20 Ноември, 2025 09:56 774 3

  • ес-
  • сащ-
  • списък-
  • стоки-
  • мита-
  • освобождаване

Той включва медицински изделия, вино, спиртни напитки, бира и тестени изделия

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия (ЕК) възнамерява да предаде на представители на американската администрация списък със стоки, които Брюксел иска да бъдат освободени от американските мита, съобщи европейското издание Politico, позовавайки се на европейски дипломати.

Според дипломатите списъкът, който ще бъде договорен в петък, ще включва медицински изделия, вино, спиртни напитки, бира и тестени изделия. Тези стоки не са обхванати от търговското споразумение, което ЕС и САЩ постигнаха през юли. Списъкът ще бъде представен на министъра на търговията Хауърд Лутник и търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър на среща с министри от ЕС на 24 ноември.

На 27 юли председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на САЩ Доналд Тръмп се споразумяха, че Вашингтон ще наложи 15% мита върху приблизително 75% от европейските стоки, внасяни в САЩ, считано от 1 август, вместо 30% мита върху целия европейски внос, с които Белият дом заплаши. ЕС няма да налага мита върху американски стоки. Европейската комисия обеща да забрани напълно целия внос на руски енергийни ресурси в ЕС и да закупи американски петрол, газ, ядрено оборудване и гориво на стойност 750 милиарда долара, както и да инвестира 600 млрд. USD в американската икономика.


  • 1 име

    4 1 Отговор
    Еее, бива ли такъв пропуск на урсулианците! Защо сте пропуснали най-голямата световна иновация в последните години, капачка която ти пречи пиеш от бутилката!? Краварите може да искат да си купят такива капачки да си слагат по тяхните бутилки.

    09:59 20.11.2025

  • 2 бай Бай

    5 1 Отговор
    Само зя ядене пиене и химия ще се молят.
    Защо няма нищо индустриално?
    Страх ли ги тресе или няма индустрия вече?

    10:01 20.11.2025

  • 3 Нула

    2 0 Отговор
    Колко от тези стоки са от България?

    11:09 20.11.2025