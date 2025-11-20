Новини
Митата на Тръмп могат да променят световната логистика
  Тема: Войната на митата

20 Ноември, 2025 14:15 949 3

  • логистика-
  • свят-
  • промяна-
  • тенденции-
  • fedex

Оформя се ново равновесие във веригите за доставки и те придобиват все по-регионален характер

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Въвеждането на търговски мита от администрацията на САЩ и отмяната на преференциалното третиране за стоки с ниска стойност преструктурират глобалните вериги за доставки, съобщава аг. Bloomberg.

През септември американската корабна компания FedEx прогнозира загуби от 1 млрд. USD поради спад в обема на превозите между Китай и САЩ. В отговор корпорацията в момента преразпределя ресурси, включително пренасочва въздушния товарен транспорт към други маршрути.

Оформя се ново равновесие във веригите за доставки и те придобиват все по-регионален характер“, заяви главният изпълнителен директор на FedEx Радж Субраманиам на Bloomberg New Economy Forum. Той добави, че промените са дългосрочни и ще доведат до формирането на нов регионален логистичен модел.

На 2 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви въвеждането на тарифи върху продукти от 185 държави и територии. Американският лидер по-късно промени тарифната ставка за редица държави.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прав е

    4 1 Отговор
    Така се съживява национално производство - елементарно, Уотсън

    14:17 20.11.2025

  • 2 В противовес на Щатите

    2 1 Отговор
    Руското финансово Министерство има намерение да пусне облигации срещу ЮАНИ,което се очаква да нанесе удар върху долара, тъй като Китайските юани са резервна световна валута, още повече, че Китай има вземане даване със Щатите.

    14:32 20.11.2025

  • 3 Цвете

    2 0 Отговор
    ЧОВЕКА СИ ГЛЕДА БИЗНЕСА ЯВНО И ДРУГО НЕ ГО ИНТЕРЕСУВА?! ГОЛЯМАТА СВЕТОВНА СУМАТОХА ИДВА ОТ ЩАТИТЕ, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ. НА ЕДИНИЯТ ПОЛЮС ВОЙНА, НА ДРУГИЯ ИГРИ С ДОСТА НЕРВИ. А ДИПЛОМАЦИЯТА ОСТАНА В СЯНКА. ЗАЩО ЛИ? КОЙ ЩЕ НАДЖИВЕЕ ПАРИТЕ? 🤑

    14:54 20.11.2025