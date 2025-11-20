Митата на Тръмп могат да променят световната логистика

Въвеждането на търговски мита от администрацията на САЩ и отмяната на преференциалното третиране за стоки с ниска стойност преструктурират глобалните вериги за доставки, съобщава аг. Bloomberg.

През септември американската корабна компания FedEx прогнозира загуби от 1 млрд. USD поради спад в обема на превозите между Китай и САЩ. В отговор корпорацията в момента преразпределя ресурси, включително пренасочва въздушния товарен транспорт към други маршрути.

„Оформя се ново равновесие във веригите за доставки и те придобиват все по-регионален характер“, заяви главният изпълнителен директор на FedEx Радж Субраманиам на Bloomberg New Economy Forum. Той добави, че промените са дългосрочни и ще доведат до формирането на нов регионален логистичен модел.

На 2 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви въвеждането на тарифи върху продукти от 185 държави и територии. Американският лидер по-късно промени тарифната ставка за редица държави.