Започва нова ера в търговията

Наблюдава се сближаване на физическите магазини и онлайн търговията, нарастващо влияние на поколението Z и въздействие на потребителското поведение, ориентирано към цената, върху глобалните стратегии за търговия на дребно. Това е основният извод от най-новия доклад на консултантската компания Colliers „Търговията в световен мащаб: тенденции през 2025 г. и прогнози за 2026 г.“.

Въпреки продължаващите геополитически напрежения и икономическата несигурност, дългосрочният растеж на търговията се стимулира от урбанизацията, туризма и бързото внедряване на технологии. Азиатско-тихоокеанският регион (APAC) е начело с 5% реален растеж на потреблението, докато Европа, САЩ и Канада отбелязват по-скромни печалби от 2–3%. Латинска Америка (LATAM), въпреки че през 2025 г. ще остане без промяна, се прогнозира да отбележи ръст от 6% през 2026 г.

„Търговията вече не се състои в избор между онлайн или физическия магазин, тя се състои в създаването на цялостно, многоканално преживяване, което отговаря на нуждите на потребителите“, каза Николо Суарди, съпредседател на Colliers. „Търговците, които приемат интеграцията и иновациите, са в най-добра позиция да печелят в тази променяща се среда“.

Ключови глобални тенденции:

Омниканална интеграция: Във всички региони комбинирането на електронната търговия с ангажираността в магазините вече е от съществено значение. Азиатско-тихоокеанският регион е лидер в омниканалните иновации, докато зрелите пазари като САЩ усъвършенстват баланса между физическата и дигиталната търговия.

Влияние на поколението Z: Търсенето на поколението Z за дигитално взаимодействие, социална търговия и автентичност на марките преобразува търговията в световен мащаб, като влиянието е особено силно в Азиатско-тихоокеанския регион и Латинска Америка.

Икономически натиск: Над 80% от потребителите в световен мащаб изразяват загриженост относно личните си финанси. Инфлацията и дълговете водят до чувствителност към цените, като най-засегнати са Латинска Америка (92%) и САЩ (88%). Потребителите все по-често сравняват цените онлайн и преминават към по-евтини марки.

Устойчивост на търговията: Въпреки геополитическата несигурност и рисковете, свързани с митата, възстановяването на туризма, урбанизацията и подобрено от технологиите търговско изживяване поддържат стабилна динамика на пазарите.

В Европа, Близкия Изток и Африка (EMEA): Регионът е изправен пред предпазливо потребителско настроение, пренасищане от луксозни концепции и конкуренция от евтини вносни стоки продавани предимно онлайн.

Въпреки това, омниканалната стратегия би трябвало да се окаже устойчива, а наемите на търговските улици и в молове се очаква да останат стабилни.

„Въпреки неблагоприятните условия, търговията в EMEA показва устойчивост, особено на пазарите, където се прилагат успешно омниканални стратегии“, заяви Уве Восе, Ръководител на Colliers EMEA Retail Practice Group.