Незаконното финансиране задълбочава световното неравенство

Президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви, че прането на пари, незаконните преводи на средства и манипулативните транзакции подкопават доверието в световните финансови пазари, като същевременно предупреди за задълбочаване на неравенството, пише изданието Daily Sabah.

„За да се противодействаме на тези заплахи, ние засилваме международното сътрудничество и даваме приоритет на разработването на механизми за прозрачност, надзор и споделяне на информация“, каза Ердоган.

Забележките на президента бяха направени във видео обръщение към Общото събрание и годишното събрание на Световната федерация на борсите (WFE) в Истанбул.

Турция прилага всеобхватна икономическа програма, насочена към постигане на балансиран и приобщаващ растеж, повишаване на производствения капацитет и осигуряване на трайна финансова стабилност. Финансовият сектор е в основата на тези усилия.

Ердоган подчерта, че Borsa Istanbul Stock Exchange (BIST) продължава да постига стабилен напредък към превръщането си във водещ доставчик на пазарна инфраструктура не само за Турция, но и за по-широкия регион.

„С фокуса си върху дигитализацията, устойчивото финансиране и продуктите, базирани на участие, Borsa Istanbul засилва глобалната конкурентоспособност на своята екосистема“, каза той.

Ердоган също така подчерта значението на Истанбулския финансов център, наричайки го „стратегическа визия“, предназначена да позиционира Турция като регионален център за финансови услуги.

„Готови сме да споделяме опит“, каза президентът Ердоган.

Подчертавайки значението на срещата на WFE, Ердоган каза, че събирането на борсови лидери от цял ​​свят предоставя важна платформа за оформяне на бъдещето на капиталовите пазари чрез колективна мъдрост.

„Турция е готова да сподели своя дълбоко вкоренен опит не само в преследване на собствените си цели, но и за да помогне за осигуряване на регионална и глобална финансова стабилност“, каза той.

Капиталовите пазари не трябва да се управляват единствено с цел печалба, а трябва да се вземат предвид и социалните и екологичните въздействия.

Президентът предупреди, че икономическото неравенство остава едно от най-големите предизвикателства за глобалните финансови системи.

„По целия свят разликата между най-богатите и най-бедните слоеве на обществото се разширява, а справедливостта в доходите се е влошила до безпрецедентни нива“, каза Ердоган.

Той изрази надежда, че съвместните усилия в рамките на Световната федерация на борсите ще допринесат за преодоляване на тази разлика.