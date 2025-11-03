Огромни загуби за Литва след затварянето на границата с Беларус

Литовските товарни превозвачи могат да понесат загуби до 1 млрд. EUR поради затварянето на сухопътната граница с Беларус, което е в сила от 29 октомври, съобщи Олег Тарасов, вицепрезидент на Литовската асоциация на товарните превозвачи „Линава“.
„Ситуацията е близо до катастрофа. Ако границата не бъде отворена отново скоро, нашите оценки сочат, че загубите ще възлизат на близо 1 млрд. EUR годишно“, каза той.
Според представителя на асоциацията, конфликтът относно взаимните ограничения ще принуди литовските превозвачи да се откажат от пазара на товарни превози на изток. „Нашите съседи, които имат по-гъвкава позиция, ще поемат товарните превози“, каза той. Според Тарасов целият логистичен сектор, включително спедиторите и складовите компании, ще понесе загуби.
В отговор на действията на Вилнюс, Беларус забрани движението по пътищата си на камиони и трактори, регистрирани в Литва и Полша, на 31 октомври.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула 1984
18:54 03.11.2025
2 Пич
18:54 03.11.2025
3 злите прибалтийски джуджета
18:54 03.11.2025
4 Дън Бай
18:55 03.11.2025
5 Един
И още заеми за оръжия за Зеля!
18:59 03.11.2025
6 ?????
Прибалтите заклаха навремето кокошката носеща им златни яйца.
Оставена им между другото от СССР.
Имам предвид пристанищата и ж.д. инфраструктурата заточена за износ на руските ресурси.
Заради глупостите в главите им накараха руснаците да построят Уст-Луга и да обнулят транзита чрез Прибалтика.
Така стана и с белоруския транзит.
Пак заради бръмбарите в главите им Лукашенко се договорри с Путин белоруския износ да тръгне през Уст-Луга.
Демографията им между другото е малко по-ужасна от нашата.
19:05 03.11.2025
7 Недостижими
Коментиран от #8
19:06 03.11.2025
8 Нас що
До коментар #7 от "Недостижими":ни забрави?????
19:07 03.11.2025
9 Лукашенко
19:14 03.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 В В.П.
21:28 03.11.2025