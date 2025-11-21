Новини
Цената на биткойн падна до 82 000 долара

21 Ноември, 2025 16:21 1 172 9

Снимка: EPA/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цената на биткойн падна с над 10% по време на търговията, до 82 000 USD за първи път от 11 април 2025 г., според данни на Binance.

Към 10:33 ч. българско време биткойнът падна с 8,07% до 84 617 000 USD за първи път от 20 април 2025 г. До 10:34 ч. българско време криптовалутата ускори спада си, падайки до 82 000 USD (-10,99%) за първи път от 11 април тази година.

След това биткойнът забави спада си и се установи на 84 029 USD (-9,02%), според данни за търговия към 10:53 ч. българско време. В същото време стойността на втората по големина криптовалута по пазарна капитализация, Ethereum (ETH), падна с 10,59% до 2 719,66 USD.

Според Coinmarketcap, към 21 ноември общата пазарна капитализация на криптовалутите е спаднала с 8,72% за 24 часа до 2,86 трлн. USD. От тях 1,671 трлн. USD (58,5%) се дължат на Bitcoin, а 326,784 млрд. USD (11,2%) - на Ethereum. Вечерта на 20 ноември пазарната оценка на криптовалутите падна под $3 трилиона за първи път от 8 май 2025 г.

Според данни на Coinglass, глобалните крипто борси са ликвидирали позиции на близо 392 000 търговци през последните 24 часа, на обща стойност 1,91 млрд. USD, от които 969 млн. USD са се случили през последния час. Повечето от ликвидациите са се случили в Bitcoin (962,15 млн. USD). Около 1,78 млрд. USD от ликвидациите са били за дълги позиции, а 129,38 млн. USD - за къси позиции. Най-голямата поръчка за ликвидация през последните 24 часа е подадена на крипто борсата Hyperliquid за двойката BTC-USD, на стойност 36,78 млн. USD.


  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 6 Отговор
    Я ПонциТУ нещо издиша..

    16:23 21.11.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    4 8 Отговор
    Балонът се пукна

    Коментиран от #5

    16:24 21.11.2025

  • 3 нео

    2 6 Отговор
    За кой път да казвам .Графиката показва 12 000 долара , после ще гадем пак .

    16:24 21.11.2025

  • 4 въффф

    6 5 Отговор
    ми руплата?

    16:27 21.11.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":

    А ти пукна котето на Детелина. Киру Брейка да си беше замълчал, да не излага момичето. Ама селяка монетайзва всички, и теб ще те изиграе!

    16:31 21.11.2025

  • 6 тома

    3 4 Отговор
    Може някоя сутрин като се събудим да прочетем че цената на биткойна е станала 0

    Коментиран от #7

    17:45 21.11.2025

  • 7 да не ти пука

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "тома":

    ти ще си на кота -1

    19:23 21.11.2025

  • 8 бибитков

    0 1 Отговор
    В ТЕМУ има по два лева за биткойн

    01:25 22.11.2025

  • 9 Нормално

    1 0 Отговор
    китовете купили преди време сега продават за да подбият цената, след това купуват евтино и пак чакат една - две години.

    02:49 22.11.2025