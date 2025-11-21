Цената на биткойн падна до 82 000 долара

Цената на биткойн падна с над 10% по време на търговията, до 82 000 USD за първи път от 11 април 2025 г., според данни на Binance.

Към 10:33 ч. българско време биткойнът падна с 8,07% до 84 617 000 USD за първи път от 20 април 2025 г. До 10:34 ч. българско време криптовалутата ускори спада си, падайки до 82 000 USD (-10,99%) за първи път от 11 април тази година.

След това биткойнът забави спада си и се установи на 84 029 USD (-9,02%), според данни за търговия към 10:53 ч. българско време. В същото време стойността на втората по големина криптовалута по пазарна капитализация, Ethereum (ETH), падна с 10,59% до 2 719,66 USD.

Според Coinmarketcap, към 21 ноември общата пазарна капитализация на криптовалутите е спаднала с 8,72% за 24 часа до 2,86 трлн. USD. От тях 1,671 трлн. USD (58,5%) се дължат на Bitcoin, а 326,784 млрд. USD (11,2%) - на Ethereum. Вечерта на 20 ноември пазарната оценка на криптовалутите падна под $3 трилиона за първи път от 8 май 2025 г.

Според данни на Coinglass, глобалните крипто борси са ликвидирали позиции на близо 392 000 търговци през последните 24 часа, на обща стойност 1,91 млрд. USD, от които 969 млн. USD са се случили през последния час. Повечето от ликвидациите са се случили в Bitcoin (962,15 млн. USD). Около 1,78 млрд. USD от ликвидациите са били за дълги позиции, а 129,38 млн. USD - за къси позиции. Най-голямата поръчка за ликвидация през последните 24 часа е подадена на крипто борсата Hyperliquid за двойката BTC-USD, на стойност 36,78 млн. USD.