Диамантите продължават да се обезценяват

3 Декември, 2025 22:45 447 3

По-малките диаманти отбелязаха най-рязък спад

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Ценовият индекс на 1-каратовите диаманти е спаднал с 2,6% през ноември на месечна база, което е с 8,2% по-ниско от същия период на предходната година и със 7,7% по-ниско от нивото в началото на 2025 г. Тези данни са цитирани в доклад на индустриалната агенция Rapaport (която изчислява международния индекс на цените на диамантите).

Цените на диамантите продължиха да спадат. Пазарът на 1-каратови диаманти отслабна, като по-малките диаманти отбелязаха най-рязък спад, тъй като тенденциите, наблюдавани през последните месеци, продължиха, отбеляза Rapaport.

De Beers поддържаше стабилни цени при ноемврийската продажба, като същевременно позволяваше на купувачите да анулират предлаганите от тях пратки по всяко време.

Индексът на цените на 0,3-каратовите диаманти падна с 6% през ноември, което е с 11,2% по-малко на годишна база и с 12,1% от началото на 2025 г. Индексът на цените на 0,5-каратовите диаманти също падна с 5,1% през ноември, което е с 21% по-малко от началото на годината. Междувременно, индексът на цените на 3-каратовите диаманти се увеличи с 0,1% през ноември и е спаднал с 0,6% от началото на годината.


  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Незнам дали знаете , но диамантите не са никаква рядкост ! Толкова са много , че тези които не стават за бижута се използват в промишлеността! А цената им се задържа с изкуствени квоти за добив. Ако някой ще инвестира в скъпоценни камъни - да го направи в рубини и сапфири !

    22:49 03.12.2025

  • 2 Демокрит

    0 0 Отговор
    Криптото да видите как ще изчезне

    23:02 03.12.2025

  • 3 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Клаус Швааб го каза в прав текст.След 2030 никой няма да притежава нещо ,което да е негово.Собственоста като понятие ще бъде заменено с друга,висша форма на притежание.

    23:03 03.12.2025