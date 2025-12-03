Диамантите продължават да се обезценяват

Ценовият индекс на 1-каратовите диаманти е спаднал с 2,6% през ноември на месечна база, което е с 8,2% по-ниско от същия период на предходната година и със 7,7% по-ниско от нивото в началото на 2025 г. Тези данни са цитирани в доклад на индустриалната агенция Rapaport (която изчислява международния индекс на цените на диамантите).

Цените на диамантите продължиха да спадат. Пазарът на 1-каратови диаманти отслабна, като по-малките диаманти отбелязаха най-рязък спад, тъй като тенденциите, наблюдавани през последните месеци, продължиха, отбеляза Rapaport.

De Beers поддържаше стабилни цени при ноемврийската продажба, като същевременно позволяваше на купувачите да анулират предлаганите от тях пратки по всяко време.

Индексът на цените на 0,3-каратовите диаманти падна с 6% през ноември, което е с 11,2% по-малко на годишна база и с 12,1% от началото на 2025 г. Индексът на цените на 0,5-каратовите диаманти също падна с 5,1% през ноември, което е с 21% по-малко от началото на годината. Междувременно, индексът на цените на 3-каратовите диаманти се увеличи с 0,1% през ноември и е спаднал с 0,6% от началото на годината.