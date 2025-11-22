Най-голямата сделка в медииния бранш за 2025 година

Медийната група Daily Mail and General Trust (DMGT), която включва The Daily Mail, се е съгласила да купи The Daily Telegraph за 500 милиона британски лири (650 млн. USD), съобщи Financial Times (FT), позовавайки се на свои източници.

Отбелязва се, че контролиращият акционер на DMGT, Джонатан Хармсуърт, който е правнук на основателя на The Daily Mail, отдавна иска да придобие Telegraph Media Group, която притежава The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph. Сделката може да доведе до сливане на две големи центристко-дясно издания, което поражда опасения сред управляващата Лейбъристка партия. Очаква се и двата вестника да запазят отделните си редакционни екипи.

Страните финализират условията на сделката. След сливането DMGT може да бъде принуден да продаде другите си два вестника - Metro и i, за да избегне антитръстови разследвания от медийния регулатор Ofcom и Комисията за конкуренция и пазари.

The Daily Telegraph е основан през 1855 г. от британския полковник Артър Слей. Към 2019 г. дневният тираж на вестника е бил приблизително 300 000. Според оценки на онлайн изданието Press Gazette, сега вероятно е около 150 000. The Daily Telegraph е обявен за продажба през 2023 г. поради дълговете на семейство предприемачи Баркли.