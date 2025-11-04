Новини
ЕС внася 60% от нужната й енерегия, което й струва над 380 милиарда евро годишно

Европа е силно зависима от външни енергийни източници - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Едва 21% от икономиката на Европа е електрифицирана, показва нов доклад за енергийната сигурност и конкурентоспособността на континента. Този дял не се е променил през последните 10 години и остава с около 10% по-нисък от нивото в Китай, където електрификацията напредва значително по-бързо.

Документът, озаглавен „Енергийна сигурност и конкурентоспособност на Европа – ускоряване на електрификацията“, предупреждава, че без ускорени действия континентът рискува да изостане в прехода към чиста енергия и да загуби конкурентни позиции на глобалния пазар.

В същото време, разходите за електроенергия в ЕС остават сред най-високите в света – 0,27 евро/kWh, при 0,15 EUR в САЩ и 0,08 EUR в Китай. Така ежедневните енергийни разходи на един европеец са три пъти по-високи в сравнение с китайските домакинства.

В случай, че Европа ускори темпа на електрификация, до 2040 г. може да спести до 250 млрд. EUR годишно. Въпреки че емисиите на парникови газове в ЕС вече са намалели с 37% спрямо 1990 г., зависимостта от изкопаеми горива продължава да държи цените високи и забавя постигането на целите за декарбонизация.

Разликите между държавите членки са значителни. Северна Европа напредва бързо в електрификацията на транспорта и сградите, докато Южна Европа изпреварва по този показател в жилищния сектор. В България електрификацията на сградите е 52%, а в промишлеността – 32%, което поставя страната сред лидерите в региона.

Докладът очертава и 4 приоритета за политиците и бизнеса:

  • премахване на субсидиите за изкопаеми горива и реформа в енергийните данъци;
  • улесняване на достъпа до инвестиции и насочване на средства от търговията с емисии към проекти за електрификация;
  • задължителна електрификация на нови сгради и индустриални процеси, както и бързо внедряване на термопомпи и електрически автомобили;
  • подкрепа за европейски иновации и производство чрез устойчиви обществени поръчки и ускорена стандартизация.

Изследването показва, че електрификацията е от съществено значение не само за постигане на климатичните ни цели, но и за стимулиране на икономическия растеж, енергийната независимост и промишлената конкурентоспособност. Европа трябва спешно да преодолее застоя в електрификацията. Технологиите вече са налице, готови за внедряване. Сега е ред политиките да създадат стимулите, а бизнесът да задвижи процеса, за да отключим икономическите и екологичните ползи, от които имаме нужда още днес,“ коментира Лоран Батай, изпълнителен вицепрезидент за Европа на компания лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията.

Според експертите, ускорената електрификация не е само екологична мярка, а стратегическа необходимост за бъдещата енергийна сигурност и икономическа устойчивост на Европа.


