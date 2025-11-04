Европа е силно зависима от външни енергийни източници.

Едва 21% от икономиката на Европа е електрифицирана, показва нов доклад за енергийната сигурност и конкурентоспособността на континента. Този дял не се е променил през последните 10 години и остава с около 10% по-нисък от нивото в Китай, където електрификацията напредва значително по-бързо.
Документът, озаглавен „Енергийна сигурност и конкурентоспособност на Европа – ускоряване на електрификацията“, предупреждава, че без ускорени действия континентът рискува да изостане в прехода към чиста енергия и да загуби конкурентни позиции на глобалния пазар.
В същото време, разходите за електроенергия в ЕС остават сред най-високите в света – 0,27 евро/kWh, при 0,15 EUR в САЩ и 0,08 EUR в Китай. Така ежедневните енергийни разходи на един европеец са три пъти по-високи в сравнение с китайските домакинства.
В случай, че Европа ускори темпа на електрификация, до 2040 г. може да спести до 250 млрд. EUR годишно. Въпреки че емисиите на парникови газове в ЕС вече са намалели с 37% спрямо 1990 г., зависимостта от изкопаеми горива продължава да държи цените високи и забавя постигането на целите за декарбонизация.
Разликите между държавите членки са значителни. Северна Европа напредва бързо в електрификацията на транспорта и сградите, докато Южна Европа изпреварва по този показател в жилищния сектор. В България електрификацията на сградите е 52%, а в промишлеността – 32%, което поставя страната сред лидерите в региона.
Докладът очертава и 4 приоритета за политиците и бизнеса:
- премахване на субсидиите за изкопаеми горива и реформа в енергийните данъци;
- улесняване на достъпа до инвестиции и насочване на средства от търговията с емисии към проекти за електрификация;
- задължителна електрификация на нови сгради и индустриални процеси, както и бързо внедряване на термопомпи и електрически автомобили;
- подкрепа за европейски иновации и производство чрез устойчиви обществени поръчки и ускорена стандартизация.
„Изследването показва, че електрификацията е от съществено значение не само за постигане на климатичните ни цели, но и за стимулиране на икономическия растеж, енергийната независимост и промишлената конкурентоспособност. Европа трябва спешно да преодолее застоя в електрификацията. Технологиите вече са налице, готови за внедряване. Сега е ред политиките да създадат стимулите, а бизнесът да задвижи процеса, за да отключим икономическите и екологичните ползи, от които имаме нужда още днес,“ коментира Лоран Батай, изпълнителен вицепрезидент за Европа на компания лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията.
Според експертите, ускорената електрификация не е само екологична мярка, а стратегическа необходимост за бъдещата енергийна сигурност и икономическа устойчивост на Европа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Сигурно е така - когато не потребяваш си независим от всички доставчици...
10:42 04.11.2025
2 Един
Зелената простотия ще доубие и малкото останала индустрия и ще прати Европа в средните векове!
Колкото по-бързо се чупим от тая вмирисан помийна яма - толкова по-голям е шанса ни да оцелеем като държава и нация!
10:44 04.11.2025
3 ток йок
Коментиран от #5
10:45 04.11.2025
4 Зевс
10:48 04.11.2025
5 Един
До коментар #3 от "ток йок":Вършат бе... ама нали трябва първо да си ги купиш от китайците... и след 8-10 години да ги подмениш.
10:50 04.11.2025
6 зеления блъф показа лъжливостта на
10:51 04.11.2025
7 име
10:52 04.11.2025
8 радио ЕС
10:53 04.11.2025
9 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Не може да бъде !!
От Брюсел казаха че ще има мед и масло в изобилие най вече БАНАНИ.
10:55 04.11.2025
10 Пич
10:57 04.11.2025
11 E, защо да ги
"Едва 21% от икономиката на Европа е електрифицирана, показва нов доклад за енергийната сигурност и конкурентоспособността на континента. Този дял не се е променил през последните 10 години и остава с около 10% по-нисък от нивото в Китай, където електрификацията напредва значително по-бързо."
Лельооо, като не знаеш добре чужд език, научи се поне да ползваш правилно дигитален преводач и ИИ... В противен случай, ще продължаваш да пишеш глупости. Останалите 79 % от икономиката на Европа на какво са - на парна и животинска тяга?!?...
10:58 04.11.2025
12 иван костов
10:59 04.11.2025
13 Всичко
11:22 04.11.2025