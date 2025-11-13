Новини
Американците ще забравят вкуса на италианска паста заради митата на Тръмп
  Тема: Войната на митата

13 Ноември, 2025 10:21 426 7

Марки като Barilla, La Molisana, Garofalo и Rummo биха могли да спрат доставките

Италианската паста, популярна в САЩ, може скоро да стане значително по-скъпа или износителите ѝ дори да спрат да снабдяват американския пазар. Както съобщава NBC, това се дължи на митническата политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Според NBC, настоящите мита върху износа на италианска паста, одобрени от администрацията на САЩ през септември, са 92%, но Министерството на търговията на САЩ предварително е одобрило увеличение до 107%, считано от 2026 г. Агенцията обяснява решението си, като казва, че ще изравни условията между италианските и американските производители на паста.

Подобни мита ще увеличат допълнително цените на тези популярни храни в САЩ, но биха могли да доведат и до пълно спиране на доставките на италианска паста на американския пазар. Позовавайки се на Coldiretti, най-голямата италианска фермерска асоциация, каналът съобщи, че подобни високи мита биха могли да принудят италианците „на практика да елиминират износа за САЩ“. По-конкретно, марки като Barilla, La Molisana, Garofalo и Rummo биха могли да спрат доставките.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 1 Отговор
    Краварите трябва да преживеят своите 90-те години.

    Стига са грабили и убивали !!

    10:23 13.11.2025

  • 2 Голяма

    1 1 Отговор
    Трагедия!

    10:25 13.11.2025

  • 3 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    Искам УСА да се научат да хапват бахур, и кървавица.

    10:26 13.11.2025

  • 4 китайски балон

    2 0 Отговор
    "Като няма пасти да ядат хляб"!
    /Крал Дончо-Тръпа/

    10:34 13.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Не ползвам италианска паста в заведението ми защото и слагат брашно от насекоми

    10:42 13.11.2025

  • 6 Храната

    0 0 Отговор
    На селяндуритре!

    10:43 13.11.2025

  • 7 Истината е нужна

    0 1 Отговор
    То голямата философия американците да си произведат качествени спагети?!?
    Производството на пшеница в САЩ е. 98пъти над това в Италия.
    Щом има търсене, нишата веднага ще бъде запълнена.

    10:46 13.11.2025