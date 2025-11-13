Американците ще забравят вкуса на италианска паста заради митата на Тръмп

Италианската паста, популярна в САЩ, може скоро да стане значително по-скъпа или износителите ѝ дори да спрат да снабдяват американския пазар. Както съобщава NBC, това се дължи на митническата политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Според NBC, настоящите мита върху износа на италианска паста, одобрени от администрацията на САЩ през септември, са 92%, но Министерството на търговията на САЩ предварително е одобрило увеличение до 107%, считано от 2026 г. Агенцията обяснява решението си, като казва, че ще изравни условията между италианските и американските производители на паста.

Подобни мита ще увеличат допълнително цените на тези популярни храни в САЩ, но биха могли да доведат и до пълно спиране на доставките на италианска паста на американския пазар. Позовавайки се на Coldiretti, най-голямата италианска фермерска асоциация, каналът съобщи, че подобни високи мита биха могли да принудят италианците „на практика да елиминират износа за САЩ“. По-конкретно, марки като Barilla, La Molisana, Garofalo и Rummo биха могли да спрат доставките.