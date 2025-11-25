Новини
Инж. Любомир Качамаков е новият председател на КСБ

25 Ноември, 2025

Досегашният ръководител инж. Илиян Терзиев ще продължи да е ангажиран с КСБ и като неин почетен председател

Инж. Любомир Качамаков е новият председател на КСБ - 1
Снимка: КСБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Инж. Любомир Качамаков бе избран за председател на Управителния съвет (УС) на Камарата на строителите в България (КСБ) на провелото се днес в София редовно заседание на Общото събрание. Той бе и единствена номинация от структурите на браншовата организация, след изтичането на мандата на инж. Илиян Терзиев.

Инж. Любомир Качамаков e роден на 17 юни 1973 г. в гр. София. Изпълнителен директор е на „КОМАНС 2000“ АД. Дружеството е сред създателите на КСБ, регистрирано е с № 4 в Централния професионален регистър на строителя. Инж. Качамаков има над 25 години професионален опит в строителството, занимавал се е с пътно и жп строителство, изграждане на магистрали, обновяване на градска среда. Има редица реализирани обекти в сферата на ВиК, както и две ВЕЦ, десетки обекти от високото строителство, включително уникални, като католическата катедрала „Св. Йосиф“ в София.

От създаването на КСБ инж. Качамаков подкрепя каузите на организацията и активно участва в живота ѝ. От 2009 г. заема различни позиции в структурите на КСБ. Бил е член на ръководството на Областното представителство в София, впоследствие 2 мандата председател на софийската организация, член на Изпълнителното бюро и Управителния съвет на КСБ, както и два мандата зам.-председател на Камарата. Член е на Съвета на директорите на „Вестник Строител“ ЕАД.

Инж. Любомир Качамаков е представлявал КСБ в Европейската федерация на строителната индустрия – FIEC, където е избран за вицепрезидент на федерацията в 2 поредни мандата, впоследствие е номиниран и избран за вицепрезидент на Конфедерацията на международните контрактори – CICA. Той е първият българин, участвал в ръководството на CICA – най-голямата световна асоциация, представляваща 120 милиона строители, реализиращи над 7 трилиона долара годишен оборот, а също и първият българин с два вицепрезидентски мандата във FIEC.

Досегашният ръководител инж. Илиян Терзиев ще продължи да е ангажиран с КСБ и като неин почетен председател. Очаква се номинацията му да бъде приета на първото заседание на избрания днес нов Управителен съвет, както предвижда уставът.

Общото събрание избра днес и останалите ръководни органи на КСБ. Председател на Контролния съвет ще е инж. Тодор Андонов от Бургас, а на Комисията по професионална етика – Иван Моллов от София. За председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя към КСБ бе преизбран доц. д-р инж. Георги Линков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винету

    1 0 Отговор
    Помислих, че КСБ е Комисия за Съдебе не Борисов. Жалко, не е.

    15:53 25.11.2025

  • 2 Новичок

    0 0 Отговор
    Мани го тоя ,какво прави Пи Диди -Шон Кобс???

    15:54 25.11.2025

  • 3 Ами

    0 0 Отговор
    Изберете инж.Пехливанов беее.Само Грийн Лайф форевър....

    16:22 25.11.2025

  • 4 Един

    0 0 Отговор
    Сега строителството съвсем ще стане качамак.

    17:09 25.11.2025