Унгария ще помогне на Сърбия във връзка със санкциите на САЩ срещу НИС

26 Ноември, 2025 14:11 847 6

НИС започна процедури за затваряне на рафинерията си в Панчево поради недостиг на петрол

Унгария ще помогне на Сърбия във връзка със санкциите на САЩ срещу НИС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Унгария ще окаже помощ на Сърбия, която се е оказала в трудна ситуация поради спирането на доставките на петрол поради санкциите на САЩ. Унгарският министър на външните работи и икономическите отношения Петер Сиярто обяви това по време на работно посещение в Белград.

„Ние, унгарците, разбира се, помагаме на Сърбия, сръбския народ и сръбската икономика и подробностите за тази помощ ще бъдат изяснени днес в Белград“, каза външният министър във видеообръщение, излъчено от M1.

Сиярто отбеляза още, че ситуацията в Сърбия показва уязвимостта, в която лидерите на ЕС се опитват да поставят Унгария, като я лишават от допълнителни маршрути за транспортиране на руски петрол. „Сърбия също се снабдяваше по тръбопровода, но след това работата му беше прекъсната поради санкции, така че Сърбия се озовава в трудна ситуация“, обясни министърът. Той подчерта, че именно затова Будапеща се противопоставя на усилията на Брюксел да я отбие от руския петрол и газ.

НИС обяви, че е започнала процедури за затваряне на рафинерията си в Панчево поради недостиг на петрол, причинен от американските санкции. В същото време рафинерията продължава да снабдява вътрешния пазар с петролни продукти благодарение на предварително изградени резерви. НИС изрази надежда за бързо възстановяване на дейността на това съоръжение, което играе жизненоважна роля за целия регион.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че затварянето на НИС, който е обект на американски санкции, може да има тежки последици за икономиката на страната. През януари 2025 г. Министерството на финансите на САЩ добави НИС към списъка със санкции заедно с руската „Газпром нефт“, мажоритарен акционер на сръбската компания. След няколко забавяния, ограниченията влязоха в сила на 9 октомври.

Сръбското министерство на енергетиката съобщи на 11 ноември, че руските собственици на НИС са уведомили американските власти за готовността си да прехвърлят контрола над компанията на трета страна. На 19 ноември Петролната индустрия на Сърбия поиска нов лиценз от Вашингтон, който би ѝ позволил да работи по време на преговорите за промяна на собствеността.


    14:17 26.11.2025

    Унгария - Суверенна политика и далновидна дипломация към Сърбия ! Очаквате ли нещо подобно от турско-щатските прасета в София ?!

    14:22 26.11.2025

    Унгарците могат да кажат на сърбите едно "йоно пут"

    14:24 26.11.2025

    Браво така се подкрепят хората а тука дават бонуси на ченгелите да пребиват хората

    14:24 26.11.2025

    Сърбия и Унгария ни забиват нож в гърба за Македония и от завист че нямат излаз на море

    14:53 26.11.2025

    Такава омраза и извиване на ръце от страна на ЕС не съм виждал даже по времето на комунизма. Отвратен съм, за това ли се борих?

    15:13 26.11.2025