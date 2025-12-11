Новини
Главният изпълнителен директор на Coca-Cola Джеймс Куинси се оттегля

11 Декември, 2025 06:13

Той ще бъде заменен от главния оперативен директор Енрике Браун

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Главният изпълнителен директор на Coca-Cola Джеймс Куинси се оттегля и ще бъде заменен от главния оперативен директор Енрике Браун в края на март следващата година, съобщи пресслужбата на компанията.

60-годишният Куинси се присъединява към компанията през 1996 г., става главен изпълнителен директор през 2017 г. и председател на борда през 2019 г. След оставката си като главен изпълнителен директор, той ще поеме ролята на оперативен директор.

Под негово ръководство акциите на Coca-Cola са се увеличили с над 60%, според Bloomberg.

Браун ще бъде изпълнителен вицепрезидент и главен оперативен директор от 1 януари 2025 г. и изпълнителен вицепрезидент от 2024 г.


САЩ
